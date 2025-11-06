Novità e trend 23 6

Gemini, l'assistente AI di Google, diventa un utile passeggero in auto

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 6.11.2025

Google vuole migliorare i cambi di percorso a mani libere: Invece di fermare brevemente l'auto per aggiungere una tappa alla navigazione in corso, Gemini sarà presto in grado di farlo.

La navigazione con Google Maps è destinata a diventare ancora più semplice. Google ha annunciato che il suo assistente vocale AI Gemini sarà presto disponibile anche nell'app Maps. Con Gemini, parli in linguaggio naturale invece di utilizzare comandi vocali fissi. Il grande vantaggio per la navigazione di Google Maps è che potrai fare domande e modificare il tuo percorso senza dover toccare il display. L'aggiornamento sarà distribuito su Android e iOS nelle prossime settimane, mentre Android Auto seguirà subito dopo.

Gemini assume i compiti di un copilota

Al momento in Google Maps è possibile inserire una destinazione e avviare la navigazione con un comando vocale. Per ulteriori istruzioni, tuttavia, sentirai molto rapidamente un «Sorry, I didn't understand that», per esempio se vuoi aggiungere una tappa.

Gemini è destinato a rendere Google Maps molto più intelligente: L'assistente non solo comprende semplici istruzioni, ma può anche rispondere alle tue domande su ristoranti o negozi. Secondo Google, Gemini ha accesso a tutte le informazioni memorizzate in Google Maps, comprese le recensioni e le informazioni sugli orari di apertura.

Una volta installato l'aggiornamento, potrai contattare Gemini all'indirizzo «Hey Google» e richiedere anche luoghi con caratteristiche specifiche durante la navigazione attiva, come ad esempio un ristorante con opzioni vegane. Gemini ti indicherà (si spera) le destinazioni adatte e potrà rispondere a domande su di esse, ad esempio sulle possibilità di parcheggio o sui piatti più popolari. Se utilizzi uno smartphone Android, Gemini può anche inviare l'orario di arrivo previsto ai tuoi contatti preferiti. In altre parole, l'intelligenza artificiale diventa il tuo utile passeggero.

Con l'aggiornamento puoi anche segnalare verbalmente a Gemini gli incidenti stradali. Secondo il post sul blog di Google, tutto ciò che devi fare è dire a Gemini che vedi un incidente o un ostacolo sulla strada. Finora i guasti potevano essere segnalati manualmente tramite il display.

Maggiori funzioni di navigazione per gli utenti degli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, l'aggiornamento aggiunge ulteriori funzioni. Non è noto se e quando queste saranno disponibili anche in Europa.

Una funzione molto pratica, ad esempio, è la possibilità di ricevere una notifica dei punti di riferimento durante la navigazione, come «girare a destra 500 metri dopo il ristorante thailandese». Questo semplifica l'orientamento. Google afferma che l'intelligenza artificiale analizza anche i dati di Street View a questo scopo e segnala edifici o negozi facilmente identificabili. Google Maps è anche in grado di fornire un'assistenza tecnica per la navigazione.

Google Maps dovrebbe anche attirare la tua attenzione sulle interruzioni del traffico davanti a te, anche se non stai utilizzando la navigazione. Google non fornisce alcun dettaglio, come ad esempio quando esattamente verranno inviate le notifiche. È possibile che Google Maps possa dedurre dai tuoi percorsi abituali dove stai viaggiando e quindi aiutarti a evitare le aree problematiche.

Secondo Google Maps, le funzioni di assistenza aggiuntive possono essere utilizzate anche in caso di problemi di traffico.

Le funzioni di assistenza aggiuntive sono inizialmente riservate agli utenti statunitensi. Ad esempio, Gemini può occuparsi di altre cose durante la conversazione su possibili scali e aggiungere un appuntamento al calendario di Google dopo l'approvazione.

