Garmin ora si affida anche ad un abbonamento

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 27.3.2025

Garmin sta lanciando nuove funzioni per l'app Garmin Connect. Tuttavia, le analisi basate sull'intelligenza artificiale, le attività in diretta e i badge sono disponibili solo con un abbonamento a pagamento.

Molti fan non saranno contenti. Anche se Garmin sta ampliando l'app per gli smartwatch e gli orologi sportivi, le funzioni aggiuntive sono disponibili solo con un abbonamento chiamato "Garmin Connect+". Questo può essere provato gratuitamente per 30 giorni e poi costa 7,50 franchi o 8,99 euro al mese o 75 franchi o 89,99 euro all'anno.

Tuttavia, il produttore sottolinea che le funzioni precedentemente disponibili gratuitamente - come i dati sulla salute, i piani di allenamento o la creazione di percorsi per la corsa o la bicicletta - continueranno ad essere disponibili gratuitamente.

L'abbonamento può essere annullato direttamente nell'app e costa 7.50 franchi o 8,99 euro al mese.

Cosa costa e cosa è ancora gratuito

Queste sono le funzioni gratuite:

Dettagli su ogni attività registrata

Dati sulla salute

Valori fisiologici misurati

Piani di allenamento di Garmin Coach

Sfide/badge

Allenamenti animati e database degli allenamenti

Creare e scaricare percorsi per ciclismo e corsa

LiveTrack

Queste nuove funzioni sono disponibili solo con l'abbonamento:

Consigli e trucchi esclusivi per i piani di allenamento di Garmin Coach

Funzioni avanzate di LiveTrack

Intelligenza attiva

Dashboard delle prestazioni

Badge esclusivi

Attività in diretta

Una delle nuove funzioni più importanti è sicuramente l'Intelligenza Attiva. Grazie all'intelligenza artificiale, il sistema fornisce continuamente consigli e raccomandazioni personalizzate basate sui dati di allenamento e salute registrati. Nel dashboard delle prestazioni, gli abbonati possono creare dei grafici con i dati, ad esempio per visualizzare e confrontare le sessioni di allenamento in un determinato periodo di tempo.

In linea di principio, il sistema è in grado di fornire informazioni e consigli su come affrontare le sessioni di allenamento.

In linea di principio, è comprensibile che Garmin lanci un abbonamento per le funzioni software aggiuntive, anche per finanziare lo sviluppo di queste caratteristiche. D'altra parte, i modelli di abbonamento sono odiati da molti utenti. Questo permetterà ai concorrenti di rubare quote di mercato al produttore leader con orologi sportivi e smartwatch senza abbonamento.

