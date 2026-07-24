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Garmin Cirqa: fitness tracker senza display che distrae

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 24.7.2026

I fitness tracker senza display sono di tendenza. Con il Circa, Garmin offre ora il suo primo modello di questo tipo. I dati raccolti dai sensori finiscono nell'app Garmin sullo smartphone.

Cosa rende il Garmin Cirqa diverso dagli altri fitness tracker? In realtà non molto. A parte il fatto che nasconde i suoi sensori sotto un braccialetto di tessuto e con essi monitora le tue attività e il tuo sonno. Il fitness tracker deve però prendere in prestito il GPS dallo smartphone, ma in compenso dura dieci giorni. L'analisi avviene tramite l'app Garmin Connect.

Tracciamento discreto

La cassa con sensori ed elettronica del Garmin Cirqa si trova sotto il braccialetto e lo solleva leggermente. La tecnologia è quindi ben visibile e il dispositivo, anche senza display, non passa per un semplice gioiello. La mancanza di un display non impedisce comunque al fitness tracker di raccogliere i dati abituali.

Garmin

La gamma di funzioni del Cirqa è molto simile a quella di altri wearable Garmin. Conta i passi, misura continuamente la frequenza cardiaca, rileva il livello di stress e calcola il consumo di calorie. È possibile anche il tracciamento del ciclo.

Il Cirqa riconosce e registra automaticamente una selezione di attività quotidiane come camminare, fare jogging o andare in bicicletta. Se qualcosa va storto, è possibile correggerlo nell'app Connect. Tramite l'app è possibile tracciare manualmente oltre 80 attività. Una di queste può essere dichiarata attività preferita e avviata direttamente tramite il pulsante sul fitness tracker.

Poiché il Cirqa dovrebbe durare dieci giorni con una singola carica della batteria, monitora anche il sonno e misura, tra l'altro, la variabilità della frequenza cardiaca. Se il punteggio del sonno non è buono, l'app offre un coach del sonno. Garmin riassume tutti i valori – come con gli altri suoi tracker – nell'indicazione della «Body Battery». A seconda del suo stato di carica, dovresti riposare o puoi dare il massimo.

Tuttavia, Garmin rinuncia al GPS integrato nel Cirqa. Invece, il fitness tracker ottiene i dati di posizione dallo smartphone connesso e fornisce così dati affidabili durante il jogging, il ciclismo e attività simili. Con la funzione Live Track, amici e familiari che hanno un account Garmin possono vedere la tua posizione.

Prezzo e disponibilità

Con un prezzo di vendita consigliato di 189,90 franchi o 199,99 euro, il Garmin Cirqa è circa il doppio più costoso del Fitbit Air di Google.

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Immagine di copertina: Garmin

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