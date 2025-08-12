Novità e trend 57 12

Game Boy Color completamente trasparente: dal circuito stampato allo slot per le cartucce

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 12.8.2025

Un Game Boy Color come non l'hai mai visto prima: completamente trasparente, dall'involucro al circuito stampato. Il modder Natalie the Nerd mostra come la tecnologia diventa un oggetto di design.

Potresti riconoscere le custodie trasparenti del Game Boy degli anni '90. Ma non hai mai visto nulla di simile. La modder australiana Natalie the Nerd ha costruito un Game Boy Color funzionante in cui non solo la custodia è trasparente, ma anche la scheda madre. Il risultato è un raro sguardo all'interno di una console. Senza alcuna barriera ottica.

Chi è Natalie la Nerd? Natalie la Nerd ha imparato da sola a fare il reverse engineering del Game Boy. Gestisce la piattaforma «Modded Gameboy Club», offre kit di luci RGB ed esegue riparazioni per Game Boy.

Piastra realizzata in plastica trasparente

Per questo progetto, Natalie ha completamente rivisto il funzionamento interno del Game Boy Colour. Il circuito stampato è fatto di una plastica trasparente, simile all'acrilico. Lungo di essa scorrono sottili tracce di rame, che sono visibili sotto la superficie come un'opera d'arte tecnica. Per rendere possibile tutto ciò, si è rinunciato al consueto strato di massa di grandi dimensioni. Con un hardware relativamente semplice come quello del Game Boy Color, la console rimane comunque funzionale.

Questa è la scheda madre trasparente del Game Boy Color, sviluppata e costruita dal modder australiano Natalie the Nerd.

Fonte: @natalie_thenerd / X

Il circuito stampato trasparente è stato prodotto da un fornitore specializzato di terze parti. Il materiale si scioglie a circa 200 gradi Celsius, motivo per cui Natalie ha dovuto prestare particolare attenzione durante le saldature per non provocare intorbidamenti o danni.

Piste conduttrici chiare: La scheda trasparente del Game Boy Colour espone ogni connessione.

Fonte: @natalie_thenerd / X

Completamente trasparente: dall'alloggiamento allo slot per le cartucce

Anche l'alloggiamento, i pulsanti e l'alloggiamento della cartuccia sono trasparenti. Per questo Natalie ha utilizzato parti di una replica cinese. In combinazione con il circuito stampato trasparente, questo crea un aspetto non solo nostalgico, ma anche simile a un oggetto di design moderno.

Natalie stessa descrive il suo stile di vita come un'opera d'arte.

Natalie stessa descrive il Game Boy Color trasparente come fragile e non destinato all'uso quotidiano. È più un progetto artistico che un compagno di gioco portatile. Il progetto rimane quindi un pezzo unico. La produzione in serie sarebbe troppo complessa, troppo costosa e troppo fragile.

Il Game Boy funziona e si mostra qui «Pokémon Red Edition»

Fonte: @natalie_thenerd / X

Immagine di copertina: @natalie_thenerd / X

Mi piace questo articolo! A 57 persone piace questo articolo







