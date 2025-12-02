Galaxy Z Trifold: Samsung si piega due volte

Novità e trend
Lo smartphone pieghevole di Huawei diventa un tablet da 10 pollici
di Jan Johannsen
Samsung ha presentato il suo smartphone pieghevole senza un grande evento. Il Galaxy Z Trifold sarà in vendita prima di Natale, almeno in Corea del Sud.
Samsung ha presentato il Galaxy Z Trifold in un comunicato stampa. Si tratta del primo smartphone del produttore che può essere piegato con due cerniere e diventare un tablet da 10 pollici. I sudcoreani seguono così le orme di Huawei, che già da tempo propone un dispositivo simile con il Mate XT.
A differenza del Mate XT, il Galaxy Z Trifold non si piega a Z. Al contrario, si aprono i due lati esterni a destra e a sinistra o si chiudono verso il centro. A differenza di Huawei, non è possibile utilizzare il telefono semi-aperto. Secondo Samsung, ha provato le cerniere per 200.000 pieghe. Ciò corrisponde a 100 pieghe al giorno per un periodo di cinque anni.
Si dice che il display esterno da 6,5 pollici corrisponda a quello del Galay Z Fold 7. Con una dimensione di 10 pollici - e 2160 × 1584 pixel e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 hertz - il display interno è simile a un tablet e può essere utilizzato in modo simile. Puoi utilizzare tre app in verticale una accanto all'altra o avviare l'interfaccia desktop Samsung Dex direttamente sullo Z Trifold senza uno schermo esterno. Questo è possibile anche con il Galaxy Tab S11. Lo Z Trifold non supporta la S Pen.
Con un peso di 309 grammi, il Galaxy Z Trifold è uno smartphone pesante o un tablet leggero. Quando è ripiegato, ha uno spessore di 12,9 millimetri (mm), che lo rende più spesso di 0,1 mm rispetto al Mate XT ripiegato e di 4,7 mm rispetto al Galaxy S25 Ultra. I tre pannelli del Trifold hanno spessori diversi. Misurano 4,2 mm con porta USB-C, 3,9 mm con slot SIM e 4,0 mm.
L'alloggiamento per proteggere le due cerniere di dimensioni diverse è realizzato in titanio e il telaio è realizzato in «Advanced Armor Aluminum». Samsung utilizza un materiale composito in fibra di vetro per la parte posteriore e protegge il piccolo display da eventuali danni con Gorilla Glass Ceramic 2. Il display pieghevole non ha bisogno di ulteriori protezioni. L'intero smartphone è impermeabile IP48, ma non è protetto dall'ingresso della polvere.
Altre caratteristiche in sintesi:
Samsung venderà inizialmente il Galaxy Z Trifold solo in Corea del Sud a partire dal 12 dicembre. Il prezzo sarà di 3.590.400 won sudcoreani, l'equivalente di circa 2100 euro o poco meno di 2000 franchi svizzeri, esclusi i costi di importazione come tasse e dazi doganali.
Dopo di allora, sarà disponibile anche in altri paesi. Il produttore cita per nome Cina, Taiwan, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, senza fornire date più precise.
