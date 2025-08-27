Novità e trend 10 9

Fuori gli squali & co.: niente skin assurde in "Call of Duty: Black Ops 7"

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 27.8.2025

Le teste di polpo e i personaggi dei cartoni animati appartengono al passato di "Call of Duty: Black Ops". Activision ha deciso di non trasferire queste skin in "Black Ops 7".

Quanto «Fortnite» può essere uno sparatutto militare con radici in conflitti storici? La Community di «Black Ops 6» si è sempre più preoccupata di questo negli ultimi mesi. Da tempo critica l'editore Activision per la vendita di skin per giocatori e armi sempre più folli. In realtà queste skin dovrebbero essere utilizzabili anche nel prossimo capitolo della serie. «Black Ops 7» uscirà il 14 novembre. Tuttavia, in seguito alle crescenti critiche, Activision ha deciso di ritirare il gioco. Chiunque abbia acquistato delle skin per «Black Ops 6» non potrà utilizzarle in «Black Ops 7».

Ecco perché i giocatori salgono sulle barricate

«Call of Duty: Black Ops» è una serie di giochi spin-off della «serie Call of Duty». Ha origine da un'ambientazione realistica della Seconda Guerra Mondiale. In «Black Ops», l'attenzione si concentra sulle operazioni segrete e sulla guerra psicologica, inizialmente durante la Guerra Fredda, poi anche in ambientazioni future e zombie.

Le skin speciali per armi e giocatori sono disponibili in «Black Ops» da oltre dieci anni. Negli ultimi anni, le skin sono diventate sempre più folli. Per l'attuale titolo «Black Ops 6» puoi acquistare skin che trasformano il tuo personaggio - chiamato «Operator» - in un uomo-squalo, in un geode ambulante, nel dio Zeus o in un rettile colorato. Ci sono numerosi crossover con altri franchise popolari come «Squid Game» e «Teenage Mutant Ninja Turtles». Anche i personaggi dei cartoni animati di «Beavis and Butthead» sono disponibili come operatori. Puoi vedere tutte le skin qui.

Perché non giocare con uno squalo?

Fonte: Activision/Treyarch

Per molti giocatori, la serie di giochi perde la sua originale impronta seria e realistica con skin così colorate e creative e ricorda troppo sparatutto divertenti come «Fortnite». Questa critica è qualcosa che lo studio di sviluppo Treyarch e l'editore Activision hanno dovuto affrontare sempre più spesso.

All'inizio dell'anno, Activision difendeva le skin pazze: il divertimento era più importante del rigoroso realismo. Di conseguenza, ci sono stati anche segnali che le skin acquistate per «Black Ops 6» saranno utilizzabili anche nel prossimo capitolo.

Durante la Gamescom, Activision ha annunciato che il gioco è stato lanciato in un'unica occasione.

Durante la Gamescom, Miles Leslie dell'ufficio creativo è stato interrogato sull'inclusione delle skin in «Black Ops 7» e ha dato un'elegante non-risposta: Le skin colorate a volte sono molto apprezzate, altre volte no. Il team di sviluppo prende molto sul serio i feedback e consiglia su quale sia un buon equilibrio.

Cosa è trasferibile e cosa no

Il dado è tratto: i contenuti cosmetici non sono trasferibili. Questo include gli operatori, gli abiti degli operatori e le skin delle armi di «Black Ops 6». Questo dovrebbe accontentare tutti i fan del realismo. Chiunque abbia acquistato questi contenuti pensando di poterli utilizzare anche nel gioco di prossima uscita è sfortunato. Tuttavia, Activision assicura che queste skin rimarranno utilizzabili nello spin-off Battle Royale «Call of Duty: Warzone».

Activision giustifica la decisione dicendo di aver ascoltato il feedback negativo. Il team di sviluppo si è reso conto che la serie di giochi si era allontanata troppo dal suo gameplay coinvolgente e intenso e che doveva tornare a essere più autentica.

Potrai anche utilizzare i gettoni XP acquistati per «Black Ops 6» per salire di livello più velocemente e i GobbleGumms - oggetti che conferiscono abilità uniche nella modalità Zombie - in «Black Ops 7». Activision lo ha confermato nel suo annuncio.

Immagine di copertina: Activision/Treyarch: "Call of Duty: Black Ops 7

