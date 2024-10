Fujifilm presenta X-M5 e due obiettivi

La nuova fotocamera è il modello più leggero di Fujifilm. Ha 26 megapixel e l'autofocus più recente, ma presenta alcuni svantaggi rispetto alle sue sorelle più grandi. Fujifilm lancia sul mercato anche due nuovi obiettivi: XF 16-55 mm F2.8 R II e XF 500 mm F5.6 R.

Con la X-M5, Fujifilm fa rivivere una vecchia serie di modelli: la X-M1 è stata lanciata undici anni fa ed è stata dismessa due anni dopo. Ora ha un successore. La X-M5 si rivolge principalmente ai principianti. Tuttavia, potrebbe essere interessante anche per chi è alla ricerca di una fotocamera compatta con obiettivo intercambiabile.

La nuova fotocamera eredita il sensore APS-C da 26 megapixel e il processore X-Processor 5 dalla Fujifilm X-S20. Con i suoi 355 grammi, la X-M5 è il modello più leggero del produttore giapponese. Tuttavia, il peso ridotto e il prezzo basso comportano dei compromessi: Manca lo stabilizzatore ottico d'immagine. Inoltre, non c'è il mirino. Ciò significa che dovrai scattare le foto con il display che, con 1,04 milioni di pixel, ha una risoluzione inferiore a quella della X-S20 (1,84 milioni di pixel).

La X-M5 si presenta con il familiare look retrò. Tuttavia, le rotelle controllano l'aspetto dell'immagine e le modalità di scatto - e non l'ISO e la velocità dell'otturatore come negli altri modelli.

Fonte: Fujifilm

Non ci sono svantaggi con l'autofocus. Si tratta dello stesso sistema presente nelle fotocamere Fujifilm più grandi, con tracciamento dell'occhio e rilevamento automatico del soggetto per animali, uccelli, auto, moto, biciclette, aerei, treni, insetti e droni.

La X-M5 può essere utilizzata per scattare foto e filmati.

La X-M5 può registrare video in 6,2K a 30 fotogrammi al secondo (FPS) e qualità colore 4:2:2 a 10 bit direttamente sulla scheda SD. Sono possibili fino a 60 FPS in 4K e 240 FPS in FullHD. Fujifilm cerca di compensare la mancanza di stabilizzazione ottica dell'immagine nei video con la stabilizzazione digitale. Dovrebbe essere in grado di compensare anche i movimenti più forti. Le specifiche tecniche in sintesi:

XF 16-55 mm F2.8 R II e X F500 mm F5.6 R

Insieme alla fotocamera, Fujifilm ha presentato due nuovi obiettivi. Il Fujinon XF 16-55 mm F2.8 R LM WR II è la seconda edizione del noto zoom standard premium. Con un peso di 410 grammi, è più leggero di oltre un terzo rispetto alla versione precedente. Grazie a una configurazione ottimizzata dell'obiettivo, dovrebbe anche ottenere migliori prestazioni di imaging nell'intera gamma di zoom.

Con il Fujuinon XF 500 mm F5.6 R LM OIS WR, il produttore amplia la sua gamma di obiettivi con un nuovo super teleobiettivo. La lunghezza focale corrisponde a 762 millimetri di formato pieno ed è adatta, ad esempio, alla fotografia di uccelli. Nonostante la sua portata e velocità, l'obiettivo pesa relativamente poco, 1335 grammi. Lo stabilizzatore d'immagine incorporato compensa le vibrazioni fino a 5,5 f-stop.

Entrambi i nuovi obiettivi sono resistenti agli schizzi e alla polvere. Secondo il produttore, in combinazione con un corpo macchina resistente alle intemperie della serie X, come la FUJIFILM X-H2S, offrono prestazioni affidabili anche in caso di utilizzo prolungato in condizioni climatiche avverse.