Fritz! porta la WLAN a 7 - festa dei router all'IFA

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 9.9.2025

All'IFA 2025 Fritz! sta dando vita a uno spettacolo pirotecnico di router: con il Wi-Fi 7, la nuova Pro-Box, i ripetitori e gli adattatori USB, l'azienda berlinese sta portando nuova velocità alla rete.

All'IFA 2025, Fritz! (ex AVM) annuncerà un'intera gamma di nuovi prodotti. L'attenzione si concentra sui router con supporto al nuovo standard wireless Wi-Fi 7, ma l'azienda berlinese ha in repertorio anche nuovi ripetitori e adattatori. I prodotti presentati all'IFA sono tipici di Fritz!, dato che si tratta di un'azienda con sede a Berlino e l'IFA è la sua fiera interna.

Nuovi box Fritz! per cavo, DSL e fibra

Il pezzo forte, il Fritz!Box 6690 Pro, è progettato per le connessioni via cavo. Il Fritz! combina un modem DOCSIS 3.1 con il Wi-Fi 7 tri-band (supporta le bande 2,4, 5 e 6 GHz). Sul retro troverai tre porte LAN da 1 Gbit/s e una porta LAN da 2,5 Gbit/s. Puoi anche collegare il 6690 a telefoni e sensori per la casa intelligente grazie ai moduli wireless DECT e Zigbee integrati.

Il Fritz!Box 7630, invece, offre il Wi-Fi 7 per le connessioni DSL. Supporta il funzionamento multi-link, cioè l'uso parallelo di diverse frequenze (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz). La velocità massima di trasmissione dei dati arriva fino a 300 Mbit/s. Con questo prodotto, Fritz! vuole rivolgersi al segmento di fascia media.

Intanto, il nuovo 5690 XGS viene lanciato nel settore della fibra. È progettato per le connessioni XGS-PON, cioè per le linee in fibra ottica fino a 10 Gbit/s, ma funziona solo su 2,4 e 5 GHz. Questo box dispone anche di Wi-Fi 7, tre porte da 1 Gbit/s e un'interfaccia da 10 Gbit/s.

Il Wi-Fi 7 sta arrivando.

Fonte: Florian Bodoky

Internet nel Feriehüüsli: Fritz!Box 6825 4G

Il Fritz!Box 6825 4G è disponibile come modello mobile. Utilizza la tecnologia LTE fino a 300 Mbit/s e supporta lo standard Wi-Fi 6. Il dispositivo si adatta a una mano di medie dimensioni, rendendolo ultra-mobile. Questo rende il 6825 4G pratico per quando sei in viaggio o nella tua casa di vacanza e consente di risparmiare la batteria dello smartphone perché non deve essere utilizzato per l'hotspot. L'alimentazione avviene tramite una porta USB-C, rendendo superflui gli alimentatori proprietari. Fritz! ha rinunciato a una soluzione 5G per motivi di costo.

Il Fritz!Box 6825 4G è quasi carino.

Fonte: Florian Bodoky

(W)Lan per esterni

Ma Fritz! non ha presentato solo router all'IFA: Anche tre ripetitori Fritz! con capacità mesh erano presenti. Il grande ripetitore Fritz! 2700 supporta 4x4 MIMO su 5 GHz e offre fino a 5760 Mbps e 688 Mbps sulla banda a 2,4 GHz.

I Fritz!Repeater funzionano anche insieme ad altri router.

Fonte: Florian Bodoky

Il Fritz!Repeater 1700 espande la rete Wi-Fi 7 se hai già un router che da solo non riesce a raggiungere ogni angolo della tua casa. Il 1700 offre 2x2 Mu-MIMO e funziona a 2,4 e 5 GHz (rispettivamente 688 e 2880 MBit/s) e offre una porta LAN aggiuntiva da 2,5 Gbit/s nella parte inferiore. Puoi integrarlo facilmente nella tua rete domestica tramite WPS.

Il Fritz!Repeater 1610 Outdoor supporta il Wi-Fi 6 a 2,4 e 6 GHz (600 e 2400 MBit/s) ed è anche protetto dagli spruzzi d'acqua secondo la normativa IP54. Può essere incollato o avvitato alle finestre o alle pareti esterne. Se necessario, puoi anche far passare un cavo a nastro attraverso la finestra per collegare il ripetitore al dispositivo finale o a uno switch. Il ripetitore ha una porta LAN da 1 GBit. I due ripetitori possono essere combinati con modelli di router di altri produttori. A questo scopo non è necessario un Fritz!Box.

La chiavetta porta il Wi-Fi 7 sui tuoi vecchi dispositivi.

Fonte: Florian Bodoky

Ultimo ma non meno importante, Fritz! aggiorna i dispositivi più vecchi con il Wi-Fi 7. Fritz! WLAN-Stick 6700 si collega al computer via USB-A o tramite adattatore via USB-C. Con una velocità di trasmissione dati fino a 2,8 Gbit/s e la banda aggiuntiva a 6 GHz, avrai una velocità utilizzabile anche sui dispositivi più vecchi. Il produttore dichiara che «informazioni sui prezzi e sul lancio sul mercato» seguiranno in un secondo momento.

Immagine di copertina: Florian Bodoky

