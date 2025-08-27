Framework Laptop 16: il notebook modulare è ora disponibile anche con una scheda grafica Nvidia

Novità e trend
di Kevin Hofer
La seconda edizione del notebook modulare di Framework, il Laptop 16, è disponibile con una scheda grafica Nvidia.
Dopo due anni, Framework aggiorna il suo Laptop 16. Durante questo periodo, il produttore ha lavorato a stretto contatto con Nvidia e ora può offrire la prima GPU Geforce per il suo notebook modulare. Il nuovo schermo supporta ora anche il G-Sync.
Una Geforce RTX 5070 si inserisce ora nello slot di espansione del Laptop 16, mentre la già disponibile Radeon RX7700S di AMD è ancora disponibile. Tuttavia, si dice che la GPU di Nvidia offra un frame rate superiore del 30-40 percento nei giochi. Se pensi che il Laptop 16 sia solo cool, è anche possibile utilizzare solo la GPU integrata nel chipset. Lo slot di espansione viene quindi utilizzato solo per raffreddare il notebook.
Framework offre il Laptop 16 con due SoC della serie Ryzen AI 300 di AMD. Puoi scegliere tra il Ryzen AI 7 350 e il Ryzen AI 9 HX370.
Insieme alla GPU Geforce, il display da 16 pollici del Framework supporta ora anche Nvidia G-Sync. La risoluzione e la frequenza di aggiornamento rimangono invariate a 2560 × 1600 pixel e 165 hertz. Tuttavia, l'alimentatore da 240 watt con presa USB-C, che supporta USB-PD 3.1, è nuovo.
I preordini sono ora possibili direttamente tramite il sito web di Framework. Il produttore sta già preparando il terzo lotto, che sarà consegnato a dicembre. Il nuovo laptop 16 parte da 1689 euro e ha a bordo il Ryzen AI 7 350, ma non memoria, alimentatore o sistema operativo.
Per le schede grafiche è previsto un sovrapprezzo di 740 euro (Nvidia) o 400 euro (AMD). La CPU più potente costa 340 euro in più. Framework richiede 120 euro per il suo alimentatore. È possibile selezionare numerose lingue diverse per la tastiera, ma il layout svizzero non è ancora disponibile.
