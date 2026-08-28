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Formazione stellare nella Nebulosa della Carena

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 29.8.2026

Il telescopio James Webb ha catturato questa immagine di una parte della Nebulosa della Carena, nella costellazione della Carena, nello spettro dell'infrarosso. In questa regione si stanno formando numerose nuove stelle.

A circa 7500 anni luce da noi, nella costellazione australe della Carena (in latino: Carina), si trova la Nebulosa della Carena. Si estende per circa 260 anni luce ed è una delle regioni di formazione stellare più attive della nostra galassia. In questa regione dello spazio si stanno formando numerose nuove stelle, dalle nane rosse di piccola massa fino ai luminosi rappresentanti delle classi spettrali O e B, che brillano molto più intensamente del nostro Sole. La più luminosa nella porzione di cielo mostrata ha una massa 19 volte superiore a quella del nostro Sole. La nebulosa ricorda quindi un po' uno scrigno del tesoro pieno di gioielli scintillanti, motivo per cui in inglese è nota anche come «Treasure Chest». Le nubi bruno-rossastre sono costituite da polvere, la cui radiazione nell'infrarosso può essere catturata dal telescopio spaziale James Webb (JWST).

All'interno della struttura mostrata si trova un ammasso stellare aperto, la cui età è stimata in soli 1,3 milioni di anni. Per fare un confronto: il nostro Sole, insieme ai suoi pianeti, ha ben 4,57 miliardi di anni. A causa della sua giovinezza, l'ammasso stellare in formazione è ancora profondamente immerso in un bozzolo di gas e polvere da cui si sono formate le sue stelle. Ora, quelle particolarmente massicce stanno iniziando, con la loro forte radiazione energetica e gli intensi venti stellari, a liberare l'ambiente circostante e quindi a far emergere l'ammasso. Si stanno, per così dire, liberando. Molte delle stelle meno massicce nella nebulosa sono circondate da dischi di gas e polvere in cui probabilmente si stanno formando dei pianeti.

La forma particolare della «Treasure Chest» è dovuta alla sua vicinanza. A soli 39 anni luce circa di distanza e al di fuori dell'inquadratura si trova una delle stelle più luminose della nostra galassia: Eta Carinae. Questa stella turbolenta e massiccia brilla circa cinque milioni di volte più intensamente del nostro Sole e influenza la forma della nebulosa. Per questo motivo, essa appare un po' come una cometa con una coda, sebbene su una scala di dimensioni completamente diversa.

L'immagine è stata ripresa in quattro diverse lunghezze d'onda dell'infrarosso, alle quali sono stati assegnati dei colori: il blu sta per 1,62 micrometri (milionesimi di metro), il ciano per 1,64 micrometri, l'arancione per 4,44 micrometri e il rosso per 4,70 micrometri. Di conseguenza, la regione mostrata appare molto diversa rispetto al visibile. Inoltre, con il JWST è possibile guardare parzialmente all'interno della nebulosa, cosa che non è possibile nel visibile.

Ecco l'immagine in tutto il suo splendore:

ESA/Webb, NASA & CSA, M. Reiter / Webb opens a Treasure Chest filled with stars/ CC BY 4.0

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Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: ESA/Webb, NASA e CSA, M. Reiter / Webb apre uno scrigno pieno di stelle / CC BY 4.0

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