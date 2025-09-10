Novità e trend 1 0

Formazione AI: questa macchina per palline ti insegna il tennis

Per allenare il tuo rovescio, non dovrai più stare da solo davanti al muro di palline o prenotare costose lezioni di tennis. Ora puoi gareggiare contro una macchina per palle rotolanti.

Trovare un compagno di tennis con lo stesso livello di gioco può essere piuttosto noioso. Soprattutto se vuoi allenarti in modo spontaneo. SwitchBot ha sviluppato una soluzione proprio per questa situazione.

L'azienda produttrice di robot aspirapolvere presenta Acemate Tennis Robot

Il fornitore di robot aspirapolvere presenta alla fiera tecnologica IFA di Berlino il «Acemate Tennis Robot», che non solo ti lancia le palline come compagno di allenamento sul campo, ma ti dà anche consigli per migliorare la tua tecnica.

La macchina per palle rotanti

A differenza delle macchine da palla tradizionali, l'Acemate rotola sul campo su quattro ruote a una velocità di cinque metri al secondo e restituisce effettivamente le palle. Questo avviene con l'aiuto di algoritmi di intelligenza artificiale: Calcola la traiettoria dei tuoi tiri in tempo reale e prevede dove atterrerà la tua palla. Con un tempo di reazione di soli 0,15 secondi, dovrebbe essere in grado di simulare la velocità, gli effetti e le tattiche di una partita reale a livello professionale. Il robot restituisce le palline al secondo e al secondo colpo.

Il robot rilancia le palle che atterrano in rete a una velocità massima di 113 km/h. Puoi decidere se giocare topspin, slice o altri tipi di colpi. Può contenere fino a 80 palline ed è adatto a campi duri, in terra battuta e in erba. Secondo SwitchBot, la batteria sostituibile da 6700 mAh dovrebbe durare fino a tre ore di gioco ininterrotto.

L'Acemate può contenere fino a 80 palline.

Allenamento AI personalizzabile

Le due telecamere binoculari 4K integrate registrano ogni tuo tiro e misurano valori come la velocità della palla, l'altezza di penetrazione della rete e il tasso di rotazione. Nel frattempo, l'intelligenza artificiale analizza le tue prestazioni e ti fornisce un feedback diretto e consigli tecnici nell'app Acemate. Nell'app troverai, tra l'altro, una visualizzazione dei dati relativi alle tue prestazioni sotto forma di mappe di calore visive, diagrammi di distribuzione dei colpi, statistiche dettagliate e replay video del tuo gioco.

Puoi anche programmare fino a 20 zone di destinazione in cui la palla deve atterrare durante il colpo di ritorno e regolare lo spin, la velocità e la traiettoria di questi colpi in base al tuo livello di gioco personale e ai tuoi obiettivi di allenamento.

In base alle analisi, l'Acemate crea sessioni di allenamento personalizzate per te dopo la sessione di gioco. Si può trattare di miglioramenti tecnici a breve termine, ma anche di piani di allenamento a lungo termine che, secondo il produttore, portano a progressi più rapidi.

Questo sembra promettere bene.

Tutto questo sembra promettente. Resta da vedere se la macchina per la palla funzionerà anche al di là della dimostrazione in fiera.

Troppo bello per essere vero? Resta da vedere quanto la macchina funzioni bene nella vita reale.

Non solo per gli appassionati di tennis

Se il tuo entusiasmo per gli sport con la racchetta va oltre il tennis, SwitchBot ha sviluppato anche una versione per il pickleball dell'Acemate. Attualmente è possibile preordinare i rispettivi robot a partire da circa 2600 franchi tramite il sito web di Acemate . Resta da vedere se e quando l'allenatore di tennis AI entrerà nel negozio Galaxus.

