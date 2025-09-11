Novità e trend 5 1

"Football Manager 26": un nuovo calcio d'inizio dopo un anno di pausa

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 11.9.2025

Football Manager 26" uscirà il 4 novembre. Con Unity Engine, una nuova interfaccia e contenuti aggiuntivi, la serie riparte dopo un anno di pausa.

Sports Interactive osa il più grande cambiamento nella storia della serie con «Football Manager 26». Il classico manageriale torna il 4 novembre 2025 dopo un anno di pausa, con un nuovo motore Unity, un'interfaccia rinnovata, la licenza della Premier League e l'integrazione del calcio femminile.

Per i fan, questo non significa solo un salto grafico, ma anche un riavvio fondamentale. Dopo l'edizione annullata di «FM25», la pressione è alta e le aspettative sono altrettanto alte.

L'unità come base tecnica

Con «FM 26», la serie dice finalmente addio al suo vecchio motore e si affida per la prima volta a Unity. Il motore delle partite ne beneficia visibilmente: i giocatori si muovono in modo più fluido, gli stadi sembrano più vivi e l'illuminazione rende le scene di gioco più realistiche. Anche le animazioni degli spettatori e le texture dei campi da gioco mostrano un chiaro progresso nei primi video.

Naturalmente FM rimane un gioco di gestione e non uno spettacolo visivo come un moderno gioco di calcio d'azione. Ma soprattutto per i fan che passano centinaia di ore in modalità partita 3D, la qualità visiva è fondamentale per l'immersione.

Il nuovo Unity Engine porta progressi visibili: gli stadi sembrano più vivi, le animazioni più fluide.

Fonte: Sports Interactive

Di solito guardo gli highlights solo in modalità 3D. Preferisco utilizzare la classica visuale 2D per le mie regolazioni tattiche. Rappresenta la partita in modo più sobrio, ma anche più preciso, e quindi soddisfa le mie esigenze meglio di Manager.

Meno click, più visione d'insieme

Anche più importante è la revisione dell'interfaccia utente. Sports Interactive ha fatto ordine: I menu e i dashboard sono stati ristrutturati, le funzioni centrali come le modifiche alle tattiche, i rapporti di scouting o i piani di allenamento dovrebbero essere accessibili con meno clic.

Il video ufficiale mostra un'interfaccia più chiara e moderna. La navigazione appare ridotta, ma allo stesso tempo più ricca di informazioni. Anni di critiche da parte della Community sul fatto che i menu fossero troppo contorti sono stati finalmente ascoltati. Per me personalmente, questo passo potrebbe fare la differenza. Perché in Football Manager non c'è niente che faccia perdere più tempo che cliccare continuamente avanti e indietro tra la pianificazione della squadra, lo sviluppo dei giovani, lo scouting e la panoramica finanziaria. Beh, a parte gli eterni tempi di caricamento durante la settimana.

Nuovi contenuti: Premier League e calcio femminile con licenza completa

In termini di contenuti, «FM 26» porta due importanti novità. Per la prima volta, la Premier League è completamente autorizzata. In precedenza, tutti i giocatori erano rappresentati nel gioco grazie all'associazione FIFPro, ma mancavano i loghi ufficiali dei club, le maglie e i veri colori delle squadre. Al contrario, dovevi accontentarti di simboli generici e di toppe dei tifosi.

Ma siamo onesti: questo faceva parte del gioco. Ad ogni nuova puntata, scaricavo le patch più importanti direttamente dal forum del master trainer e le integravo nel gioco, quasi un rituale all'inizio della stagione. In «FM 26», i loghi, i kit e le immagini dei giocatori appaiono ufficialmente direttamente nel gioco. Un dettaglio che i tifosi inglesi chiedevano da anni.

I movimenti dei giocatori dovrebbero essere più realistici in FM26, grazie alle nuove animazioni dei movimenti e ai dettagli del campo.

Fonte: Sports Interactive

Anche il calcio femminile è saldamente integrato nel mondo del gioco. Club, giocatori e campionati fanno parte del database e sono oggetto di scouting, allenamento e sviluppo come di consueto. Questo apre la serie a una dimensione che era attesa da tempo. All'inizio non tutte le competizioni sono autorizzate, ma le basi sono state gettate.

Requisiti per il tuo PC o Mac

Quanto segue si applica a «Football Manager 26» su PC e Mac: il gioco funzionerà anche su hardware vecchi. Secondo lo sviluppatore, sono sufficienti quattro gigabyte di RAM e una scheda grafica entry-level come la GTX 960, ma per un'esperienza di gioco fluida si consiglia di utilizzare l'hardware più recente, come dodici gigabyte di RAM e una GPU di fascia media come la RTX 2060.

Su console, invece, è possibile giocare su PC e Mac.

Sulle console, il gioco verrà rilasciato per la prima volta in versione nativa current-gen. Il dispositivo mobile, invece, rimane sulla vecchia base e non passa a Unity.

Tra scetticismo e speranza

Proverò «Football Manager 26» in dettaglio dopo la sua uscita e scriverò una recensione del gioco. Al momento, però, rimango cautamente scettico. Le nuove funzionalità sembrano ottime, ma il fattore decisivo è se FM migliorerà effettivamente nelle aree davvero importanti, soprattutto nell'implementazione di tattiche, trasferimenti e scouting.

La cosa più importante è l'implementazione delle tattiche sul campo in modalità partita. Altrettanto cruciale è l'IA dell'avversario, che svolge un ruolo centrale in quasi tutte le aree del gioco, dalla politica dei trasferimenti alla pianificazione della squadra e all'azione di gioco.

Al tempo stesso, ci si chiede se la grafica più elaborata e la nuova interfaccia rallenteranno il flusso del gioco. Solo dopo aver giocato le prime stagioni si capirà se «FM 26» è davvero la pietra miliare che avevamo sperato.

Immagine di copertina: Sport interattivo

