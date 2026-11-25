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Firefox 161: cancella i dati più velocemente e visita sempre siti web selezionati tramite VPN

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 25.11.2026

Il browser Firefox riceve due importanti novità con la versione 161: la VPN integrata può essere attivata in modo permanente per singoli siti web e i dati personali possono essere eliminati con un clic tramite un tasto rapido.

È arrivato Firefox 161. Mozilla introduce diverse novità nel suo browser. La versione desktop ora permette di accedere a singoli siti web sempre tramite la VPN integrata e i dati personali possono essere eliminati più rapidamente tramite un'icona a forma di fiamma. La versione Android riceve una funzione di lettura vocale e ora funziona anche nelle auto.

Attivare la VPN in modo permanente per siti web selezionati

Già con Firefox 149, il browser ha introdotto una VPN gratuita. Per utilizzarla, è necessario accedere con un account Mozilla; essa copre solo i dati del browser con un limite di 50 gigabyte. Tuttavia, questa limitazione è attualmente sospesa fino al 31 gennaio 2027.

Puoi impostare i siti web che devono essere sempre visitati tramite VPN.

Fonte: Mozilla

Dopo l'aggiornamento, nelle impostazioni, all'interno del sottomenu VPN, puoi aggiungere i siti web per i quali Firefox deve sempre stabilire una connessione VPN, indipendentemente dal fatto che la VPN sia attivata o meno per l'intero browser.

Eliminazione rapida dei dati

Con Firefox 161, cancellare i dati privati dal browser dovrebbe diventare ancora più semplice. A tal fine, Mozilla porta il pulsante "fuoco" dalle finestre private anche alle finestre del browser standard. Con un clic sull'icona della fiamma, eliminerai, tra le altre cose, la cronologia di navigazione e download, i cookie, i dati dei siti web, i file temporanei e i dati dei moduli salvati. Inoltre, verrai disconnesso da tutti i siti web e la finestra verrà chiusa a favore di una completamente nuova.

L'icona della fiamma elimina i tuoi dati personali nel browser.

Fonte: Mozilla

Nelle impostazioni puoi definire quali dati devono essere eliminati con il pulsante "fuoco". Se non elimini tutti i dati, la finestra aperta rimarrà attiva. Mozilla sta rilasciando la funzione gradualmente; nonostante l'aggiornamento alla versione 161, al momento non la vedo ancora.

Funzione di lettura vocale per la versione Android

La versione desktop del browser di Mozilla dispone già di una modalità lettura con funzione di sintesi vocale. A partire da Firefox 161, la riproduzione può essere utilizzata anche nella versione Android tramite l'icona delle cuffie. La sintesi vocale avviene direttamente sul dispositivo e nessun dato viene inviato a un server.

Firefox è ora disponibile anche su Android Auto e può essere utilizzato sul display dell'infotainment quando l'auto è parcheggiata.

Immagine di copertina: shutterstock.com/JHVEPhoto

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