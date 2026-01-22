Novità e trend 4 2

Fino a 6 Tbit/s: Blue Origin annuncia l'Internet satellitare ultraveloce

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 22.1.2026

Blue Origin vuole utilizzare più di 5.000 satelliti per costruire una rete ad alte prestazioni per aziende e agenzie governative a partire dalla fine del 2027.

Entro la fine del 2027, l'orbita terrestre sarà ancora più affollata: l'azienda spaziale privata Blue Origin del fondatore di Amazon Jeff Bezos vuole lanciare migliaia di satelliti in orbita per creare il servizio di internet satellitare Tera Wave. Space X, l'azienda di Elon Musk, sta gestendo un sistema simile con Starlink dal 2020 e anche Amazon sta costruendo un servizio a banda larga analogo con Amazon Leo.

A differenza di Starlink e Amazon Leo, tuttavia, Tera Wave non è destinato a collegare abitazioni private, navi o aerei. Secondo il comunicato stampa, Tera Wave si rivolge in particolare alle aziende, ai centri dati e alle istituzioni governative, con l'obiettivo di fornire loro una connessione internet a banda larga affidabile e simmetrica.

Come per Starlink, anche Tera Wave si rivolge alle aziende e alle istituzioni governative.

Come nel caso di Starlink, il vantaggio del sistema è che può essere installato rapidamente e indipendentemente dai lavori di costruzione: nei casi in cui l'espansione della banda larga è troppo lenta o non viene realizzata affatto, l'internet via satellite può fornire un rimedio. Tera Wave pone inoltre l'accento sulla ridondanza. Il servizio è progettato per garantire la disponibilità di servizi critici in caso di disastri naturali, crimini informatici e interruzioni della fibra ottica, ad esempio.

Fino a 6 Tbit/s tramite comunicazione laser

Secondo il sito web, Blue Origin limita il suo servizio a un massimo di circa 100.000 clienti, mentre Starlink serve molti milioni di clienti e offre una velocità di trasmissione inferiore e asimmetrica. Mentre Starlink sostiene di superare la soglia di gigabit in download a partire dal 2026, Blue Origin pubblicizza una velocità di trasmissione significativamente più alta.

L'azienda prevede di lanciare nello spazio un totale di 5408 satelliti. 5280 di questi gireranno intorno alla Terra in orbite basse tra i 520 e i 540 chilometri e consentiranno di trasmettere fino a 144 gigabit al secondo tramite segnale radio. Altri 128 satelliti saranno posizionati in un'orbita terrestre media tra gli 8.000 e i 24.200 chilometri di altezza e utilizzeranno la comunicazione laser per raggiungere velocità fino a sei terabit al secondo. Serviranno anche come soluzione di backhaul ottico per i satelliti in orbita inferiore.

Display delle due orbite satellitari che Tera Wave sta progettando.

Fonte: Blue Origin

Sei terabit al secondo sono una velocità di trasmissione enorme. Ma questa connessione presenta anche degli svantaggi: A causa della maggiore distanza, la trasmissione avviene con una maggiore latenza e la comunicazione ottica si basa su una chiara visibilità tra il mittente e il destinatario. Le tempeste potrebbero interrompere la comunicazione.

Circa 13.000 satelliti orbitano intorno alla terra

Gli oltre 5.000 satelliti Tera-Wave previsti si aggiungono ai circa 13.000 satelliti attivi che si trovano già nello spazio vicino alla Terra, secondo l'Agenzia Spaziale Europea ESA. Inoltre, ci sono altre migliaia di satelliti che non sono più attivi. Più di 9.000 satelliti sono attualmente in uso per le operazioni Starlink e, secondo SpaceX, questo numero è destinato ad aumentare fino a 42.000.

Gli esperti dell'ESA sono preoccupati per il numero di satelliti e i conseguenti detriti spaziali. Ciò rappresenta un rischio crescente per le missioni spaziali e i satelliti attivi. SpaceX sta già agendo: Michael Nicolls, responsabile dell'ingegneria di Starlink, ha annunciato su X all'inizio di gennaio che circa 4.400 satelliti dell'azienda scenderanno da un'orbita di 550 chilometri a 480 chilometri. In questo modo, i satelliti disattivati bruciano più rapidamente nell'atmosfera.

Un documento di appendice tecnica che Blue Origin ha pubblicato secondo Geekwire che accompagna la richiesta di licenza riguarda lo smaltimento dei satelliti Terawave al termine del loro servizio attivo. Il 90 percento dei satelliti dovrebbe bruciare nell'atmosfera entro cinque anni dalla loro disattivazione. Un sistema di propulsione attivo dovrebbe prevenire le collisioni con altri oggetti prima di allora. Tuttavia, più satelliti significano più rischi.

Immagine di copertina: Shutterstock/JennLShoots

