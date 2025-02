Novità e trend 7 2

Fine per il gioco di "Wonder Woman": Warner Bros. chiude tre studi di sviluppo

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 26.2.2025

Dopo diverse perdite finanziarie nel settore dei videogiochi, Warner Bros. sta tirando le cuoia. Come parte di un "riallineamento strategico", la società sta chiudendo tre studi.

Il gruppo di intrattenimento Warner Bros. ha annunciato la chiusura di tre dei suoi studi di sviluppo di videogiochi negli Stati Uniti. Si tratta di "Monolith Productions", "Player First Games" e "Warner Bros. Games San Diego". Lo sviluppo di un gioco di "Wonder Woman", annunciato per il 2021, sarà interrotto. Warner Bros. Games (WBG), la divisione giochi del Gruppo, intende concentrarsi sui suoi franchise più importanti: Harry Potter, "Mortal Kombat" e i giochi dell'universo DC, che comprende ad esempio la serie "Batman".

"Riallineamento strategico" dopo giochi impopolari

WBG è stata fondata nel 1993. L'azienda pubblica e sviluppa videogiochi, tra cui titoli di successo come "Hogwarts Legacy", "Mortal Kombat", vari giochi Lego e la serie "La Terra di Mezzo", che include "Shadow of Mordor".

Non c'è alcun comunicato stampa sulla chiusura, ma Warner Bros ha confermato le voci alla rivista Kotaku via email. La dichiarazione è simile alla maggior parte delle altre dichiarazioni sulle chiusure di studi, come ad esempio Ubisoft: La difficile decisione è stata presa dopo un'attenta considerazione, si tratta di un riallineamento strategico per continuare a sviluppare i migliori giochi possibili, i team coinvolti sono ringraziati per la loro passione e il loro impegno.

Come riporta Kotaku, i giochi recenti - in particolare il flop di "Suicide Squad: Kill the Justice League" e i giochi multiplayer come "Harry Potter: Quidditch Champions" - sono costati molto all'azienda. Si dice che la sola Suicide Squad abbia causato una perdita di 200 milioni di dollari. WBG aveva già annunciato la fine della modalità online di "Multiversus" alla fine di gennaio 2025. Il gioco è stato rilasciato nel 2022. Dalla fine di maggio, "Multiversus" sarà giocabile solo in locale.

Quanti dipendenti sono interessati dalle chiusure

WBG non ha rivelato esattamente quante persone saranno licenziate. "Monolith Productions è stata fondata nel 1994 e acquisita da WBG nel 2004. All'epoca lo studio contava "più di 100" dipendenti. È responsabile di "Aliens versus Predator" e dei due giochi della "Terra di Mezzo", tra gli altri. Anche "Wonder Woman" è stato sviluppato da questo studio.

"Player First Games" esiste dal 2018 ed è responsabile di "Multiversus" con un team più piccolo di forse circa 50 persone. È stata collegata alla WBG solo nel luglio del 2024.

"Warner Bros. Games San Diego" è una fondazione separata da WBG. Lo studio è stato aperturato nel 2019 e sviluppa principalmente dispositivi mobile.

Immagine di copertina: Shutterstock/Grand Warszawski

Mi piace questo articolo! A 7 persone piace questo articolo