Finalmente sta facendo qualcosa di utile: la Playstation 5 come scalda pizza

Perché sprecare il buon calore residuo della Playstation 5 e mangiare allo stesso tempo una pizza fredda? Pizza Hut offre una soluzione gratuita. Tutto ciò che ti serve è una stampante 3D.

Il fatto che la PS 5 riscaldi anche l'accogliente salotto è qualcosa che alcuni giocatori apprezzeranno sicuramente durante la stagione fredda. Ma che dire del cibo, che può raffreddarsi mentre si gioca ai videogiochi? La catena di fast food Pizza Hut ha una soluzione utile a questo grave problema. Tutto ciò di cui hai bisogno è una stampante 3D.

Il risultato finale è uno scaldapizza che si adatta perfettamente alla tua Playstation 5, a patto che sia la Slim Edition. Sfrutta il calore della ventola della console per mantenere il cibo caldo, mentre tu ti dimentichi della pizza mentre esplori, salvi o distruggi virtualmente il mondo. Le istruzioni e i file necessari per la tua stampante sono disponibili presso Pizza Hut come download gratuito. Tuttavia, dovrai inserire il tuo indirizzo e-mail.

Cinque componenti per la tua pizza

Lo scaldapizza, chiamato Pizzawrmr, è composto da cinque parti da stampare singolarmente. Due condotti di calore guidano l'aria calda dalle fessure della ventola della PS5 verso il distributore di calore. Da lì, l'aria viene incanalata verso le uscite all'interno dello scaldapizza. Il coperchio garantisce la conservazione del calore.

Tre dei componenti sono relativamente grandi. Affinché la stampante possa produrli in un unico pezzo, il letto di stampa deve avere un'area di circa 400 × 400 millimetri. Si tratta di un'area più grande rispetto al letto di stampa delle stampanti 3D medie per uso domestico. Le dimensioni tipiche del letto di stampa sono di circa 220-240 millimetri quadrati. Con le opportune conoscenze, puoi tagliare i componenti di grandi dimensioni in più parti singole prima di stamparli. Dopo aver ottenuto un buon risultato di stampa, taglia i componenti di grandi dimensioni in più parti singole.

Una volta terminata la stampa, assembla i componenti e allinea il Pizzawrmr solo con la ventola posteriore della console. Il peso principale poggia sulla superficie della console.

Le istruzioni forniscono anche una serie di istruzioni per l'uso.

Le istruzioni forniscono anche un importante consiglio per gli affamati: prima di mettere la pizza unta nello scaldavivande, è necessario foderarlo con un foglio di alluminio. Lo scaldapizza, il Playsi e il tuo stomaco ti ringrazieranno per questo.