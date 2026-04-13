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Film di "Metal Gear Solid": dopo 20 anni Sony tira fuori nuovi registi

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 13.4.2026

Oscar Isaac avrebbe dovuto interpretare Solid Snake. Poi è successo quello che è successo per anni con "Metal Gear Solid": niente. Ora Sony ci sta riprovando con Zach Lipovsky e Adam B. Stein, i creatori di "Final Destination: Bloodlines".

Se negli ultimi anni hai sperato in un segno di vita da parte del film «Metal Gear Solid», hai avuto bisogno soprattutto di una cosa: pazienza. Molta pazienza. Ora, però, il progetto è tornato dopo un lungo silenzio, con un nuovo regista e un nuovo tentativo da parte di Sony. Lo riporta The Hollywood Reporter.

Zach Lipovsky e Adam B. Stein, il duo dietro «Final Destination: Bloodlines», saranno dietro la macchina da presa. Il film horror del 2025 ha incassato circa 317 milioni di dollari in tutto il mondo, con un budget di circa 50 milioni. Questo fa di «Bloodlines» il maggior successo commerciale della serie. E nessun altro «film di Final Destination» ha mai ottenuto risultati migliori nelle recensioni.

Tanto da spingere Sony a ingaggiare la coppia per diversi progetti imminenti, tra cui «Metal Gear Solid».

Secondo l'Hollywood Reporter «, Lipovsky e Stein vogliono realizzare film» incredibilmente divertenti, di successo commerciale, incentrati sui personaggi e sul genere, attraverso la loro nuova società di produzione Wonderlab. Finalmente qualcuno a Hollywood ha trovato la formula giusta. Chi l'avrebbe mai detto.

Un film che è più vecchio di alcuni dei suoi fan

Più emozionante del bla-bla delle pubbliche relazioni dell'offerta di Sony, tuttavia, è il retroscena. Hideo Kojima, creatore della serie di «Metal Gear», annunciò un adattamento cinematografico nel 2006, e Sony Pictures salì a bordo poco dopo.

Poi seguì un progetto di adattamento cinematografico.

Poi sono seguiti: una sceneggiatura rifiutata da David Hayter, voce di Snake, un regista previsto di nome Kurt Wimmer, una pausa, un reboot del 2012 con Avi Arad, veterano della Marvel, come produttore, colloqui con J.J. Abrams, cast da sogno da Hugh Jackman a Christian Bale - e infine la firma del regista di «Kong: Skull Island» Jordan Vogt-Roberts nel 2014.

Solid Snake ha un po' l'aspetto di un giovane Sean Bean, non è vero?

Fonte: Konami / Sony

Vogt-Roberts è stato il casting ideale per molti fan. Discepolo dichiarato di Kojima, ha persino chiamato una barca con il nome del personaggio di Metal Gear Gray Fox in «Kong: Skull Island». Nel dicembre 2020, la svolta sembrava finalmente arrivata: Deadline riportava addirittura che Oscar Isaac avrebbe interpretato Solid Snake. Poi non è successo nulla. O meglio, quello che succede sempre in questi casi. Problemi di sceneggiatura, ritardi, pandemie, scioperi e silenzio radio. Fino a quando, nel 2024, è stato reso noto che Isaac aveva abbandonato di nuovo il film.

Ci sono stati problemi di sceneggiatura, ritardi, pandemie, scioperi e silenzio.

Ecco il prossimo tentativo, e con esso la tranquilla fine del progetto preferito di Vogt-Roberts. Resta da vedere se Lipovsky e Stein riprenderanno Isaac e la sceneggiatura esistente di Derek Connolly o ripartiranno da zero. Il film continuerà a essere prodotto dal team padre-figlio Avi e Ari Arad presso la Columbia Pictures.

Ecco un nuovo film!

Il fatto che ci sia un minimo di movimento dopo 20 anni di inferno di sviluppo è già di per sé una notizia. Se questo si tradurrà effettivamente in un'uscita al cinema è un'altra questione.

In ogni caso, il film è stato realizzato con un'unica regia.

In ogni caso, la posta in gioco è alta: «Metal Gear Solid» non è un gioco stealth qualsiasi. È una delle opere più influenti della storia dei videogiochi, con uno stile narrativo che già nel 1998 era più cinematografico della maggior parte dei film d'azione dell'epoca. Ma proprio qui sta la difficoltà. Ciò che funziona nel gioco non può essere semplicemente trasferito 1:1 sul grande schermo.

Forse aiuterà il fatto che i nuovi registi hanno dimostrato con «Final Destination: Bloodlines» come ottenere qualcosa da un marchio che è stato dichiarato morto. Solid Snake sarebbe in buona compagnia.

Immagine di copertina: Konami / Sony

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