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Fan Fest di «Final Fantasy 14» a Berlino: nuovo lavoro, corna personalizzabili e versione per Switch 2

Franziska Behner-Thang Traduzione: tradotto automaticamente 27.7.2026

Il gigantesco MMORPG "Final Fantasy 14" riceverà molti nuovi contenuti con l'espansione "Evercold" nel gennaio 2027. Al Fan Fest di "FF14", il team annuncia un nuovo lavoro, aggiustamenti al gameplay e una collaborazione con "Final Fantasy 7 Remake".

Il Fan Fest di «Final Fantasy 14» si tiene a intervalli irregolari da oltre dieci anni. La serie di eventi di solito fa il giro dell'America, dell'Europa e del Giappone. Ogni tappa del tour è un evento di due giorni ricco di panel, keynote, cosplay e attività della community. Ero già stato al Fan Fest di Anaheim, California, in primavera, e ora ho avuto l'opportunità di partecipare al prossimo evento a Berlino.

Il produttore Naoki Yoshida – noto anche come «Yoshi-P» – apre l'evento, come sempre, con un keynote di oltre due ore. Lo spettacolo è ricco di trailer, materiale di gioco e annunci sorprendenti.

Per molti visitatori, il keynote è il momento clou del fine settimana, poiché il team presenta in dettaglio i nuovi contenuti di «Final Fantasy 14». Le notizie più importanti sul grande «Evercold Update» le trovi qui.

Il volto dietro «Final Fantasy 14» è molto vicino ai fan

Spesso gli studi tengono queste presentazioni solo per i rappresentanti dei media – Yoshi-P da 16 anni segue un'altra strada e coinvolge i suoi fan fin dall'inizio nella condivisione delle informazioni.

«Quando sono diventato produttore di 'Final Fantasy 14', ho sempre condiviso immediatamente tutte le notizie con i giocatori. Spesso mi hanno detto che altri produttori e sviluppatori di giochi non lo fanno. Penso che sia importante essere aperti e completamente onesti con loro.» Con «onestà», Yoshida non intende solo la condivisione di nuovi contenuti con i fan, ma anche la gestione trasparente delle sfide e degli errori.

Questa vicinanza alla community e la sua trasparenza lo distinguono dai colleghi, cosa che i fan presenti onorano con un fragoroso applauso. Al Fan Fest di Berlino, Yoshi-P ha solo buone notizie da raccontare.

Chi è «Yoshi-P»? Naoki Yoshida, soprannominato Yoshi-P, è un direttore e produttore di videogiochi presso Square Enix. La «P» nel suo soprannome sta per il suo ruolo di produttore in «Final Fantasy 14». Ha preso in mano l'enorme MMO nel 2010, dopo che il suo rilascio originale era fallito. Grazie a Yoshida, «Final Fantasy 14: A Realm Reborn» è diventato un successo mondiale che continua ancora oggi (a partire dal 2026). Yoshi-P si è auto-pubblicato nel gioco come NPC menestrello per celebrare questo trionfo per sempre. Per i fan è una mascotte ed è acclamato come una star. Naoki Yoshida presenta spesso nuovi contenuti di gioco in streaming o in eventi come il Fan Fest di «Final Fantasy» e il Tokyo Game Show.

Nuovo lavoro rivelato: «Bastion»

Al Fan Fest di «Final Fantasy 14» ad Anaheim erano già stati anticipati due lavori – ora ci sono finalmente notizie concrete su uno di essi.

Yoshi-P rivela al keynote di Berlino il lavoro del «Bastion»: un Main Tank che combatte con due Skyltborg. Si tratta di scudi gemelli con cui spara cannoni e si impegna in combattimenti ravvicinati e a distanza. Inoltre, il «Bastion» è adatto come supporto per il gruppo: le abilità di cura e difesa possono essere utilizzate in modo flessibile in battaglia per proteggere l'intera squadra.

I nuovi contenuti di «Evercold» porteranno un altro lavoro, che Yoshida rivelerà solo al Fan Fest di Tokyo (ottobre 2026). Anche alcune navi volanti non ancora mostrate, su cui si svolgeranno altre parti dell'espansione, dovrebbero far parte della presentazione in Giappone.

Molti cambiamenti per lo stile di gioco personale

«Evercold» cambierà radicalmente il modo in cui gioco a «Final Fantasy 14». Nella sua spiegazione, Yoshi-P si riferisce principalmente all'ordine in cui sperimento i contenuti di una nuova espansione.

Ad esempio, se per completare un capitolo devo visitare tre popoli e sconfiggere i rispettivi boss, l'ordine dei combattimenti è attualmente strettamente predefinito. In futuro, dovrebbe essere possibile completare questi compiti in qualsiasi ordine prima di raggiungere il combattimento finale per il gran finale. Questo sistema si ispira a «World of Warcraft». Grazie a un sistema di progressione di livello, il bottino e la forza dei combattimenti contro i boss si adattano dinamicamente.

Una delle più grandi sorprese del keynote attende nell'editor dei personaggi. Finora, Yoshi-P si era rifiutato di dare ai giocatori troppe opzioni di personalizzazione estetica. L'aspetto delle singole razze è strettamente legato alla lore, che è molto importante per il produttore.

Tanto più sorprendente l'annuncio al Fan Fest:

Con l'aggiornamento 8.1, «Final Fantasy 14» consente la personalizzazione di alcuni dettagli estetici. Dalla rimozione dell'ombra sul naso di alcune razze alla rotazione delle corna, ci sono diverse opzioni su come posso modellare il mio personaggio di gioco in futuro. Yoshi-P rivela che non personalizzerà il suo personaggio.

L'entusiasmo dei giocatori intorno a me è il mio momento clou della fiera. Una tale dedizione al proprio personaggio mostra in modo impressionante quanto sia forte il legame tra la community, Yoshi-P e il gioco.

«Final Fantasy 14» è adatto a tutti i giocatori? L'enorme MMORPG «Final Fantasy 14» è in continua evoluzione. Mentre le normali missioni della storia sono facili da completare anche per i giocatori occasionali, i raid possono essere impegnativi. Al livello di difficoltà normale, il tasso di completamento è dell'85 percento, mentre al livello difficile Savage è solo del 14-20 percento. C'è un grande divario tra i due, che «Evercold» dovrebbe colmare. Un livello di difficoltà intermedio per i raid dovrebbe offrire nuove sfide ai giocatori occasionali senza far salire la frustrazione. Ai giocatori esperti, Yoshi-P consiglia comunque il Savage-Raid a causa del bottino di alta qualità, tutti gli altri possono provare il livello normale o intermedio.

«Final Fantasy 14» x «Final Fantasy 7 Remake»

Naoki Yoshida vede «Final Fantasy 14» come una sorta di parco divertimenti nell'universo di «Final Fantasy»: ci sono costumi che ricordano altre parti, e persino personaggi come Noctis appaiono nel gioco. Ora è un buon momento per collaborare con il team di «Final Fantasy 7» per nuovi contenuti a partire dall'aggiornamento 8.01. In questo modo, secondo Yoshida, entrambi i team traggono vantaggio l'uno dall'altro.

Sotto il nome di «Oltre il Flusso Vitale» appare un nuovo raid, tematicamente ispirato a «FF7» e disponibile in tre livelli di difficoltà. Inoltre, grazie a questa collaborazione, posso andare al Gold Saucer per testare il primo minigioco: «Keybound Brawler». Il nome si ispira al genere dei Keyboard Brawler.

I Keyboard Brawler sono giochi per PC in cui diversi termini devono essere digitati il più velocemente possibile e senza errori di battitura. Questo concetto di gioco riceve un "makeover" di «Final Fantasy» e arriva nel gioco con l'aggiornamento 7.5x. Il problema è che, mentre i giocatori PC non hanno problemi, i «Guerrieri della Luce» su Playstation e Xbox devono aggiornarsi. Senza una tastiera è quasi impossibile giocare a «Keybound Brawler».

«Final Fantasy 14» su Nintendo Switch 2

Per tutti coloro che desiderano giocare a «Final Fantasy 14» anche in viaggio, il 4 agosto 2026 sarà un giorno emozionante. «Final Fantasy 14» uscirà quel giorno per Nintendo Switch 2. Tuttavia, con il mio abbonamento a «Final Fantasy 14» su Playstation 5, Xbox o PC, non posso accedere su Switch. Devo acquistare un'altra iscrizione per giocare sulla console Nintendo – questo è stato deciso, secondo dichiarazioni precedenti di Yoshi-P, «in mesi di trattative» con Nintendo. Almeno: l'iscrizione necessaria è disponibile a metà prezzo per tutti i membri esistenti di un'altra piattaforma. Non è necessario un abbonamento aggiuntivo a Nintendo Switch Online.

Resta da vedere se molti «Guerrieri della Luce» useranno la Switch 2 come seconda opzione di gioco. La tentazione di giocare anche in viaggio è grande – soprattutto quando si tratta di raid con la gilda e incursioni regolari con gli amici. Tuttavia, a causa dei costi aggiuntivi, anche se ho già un abbonamento, non riesco a immaginarlo.

Sono stato invitato da Square Enix al Fan Fest di «Final Fantasy 14» a Berlino per riferire in prima persona sulle novità.

Immagine di copertina: Square Enix

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