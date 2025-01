Extra sottile e con due fotocamere: Samsung sorprende con Galaxy S25 Edge

La presentazione della famiglia Galaxy S25 si è conclusa con una sorpresa: Samsung annuncia un Galaxy S25 Edge e ne mostra tutto e niente.

La diretta streaming dell'evento Unpacked di Samsung era già iniziata, ma è stata improvvisamente interrotta dopo pochi secondi. Chi pensava che Samsung non avesse quasi nulla di nuovo da offrire quest'anno è stato sorpreso dal Galaxy S25 Edge

L'aggiunta sottile alla famiglia Galaxy S

Ai Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra si aggiungerà un quarto smartphone: il Galaxy S25 Edge. Non si sa molto del nuovo membro della Family, ma si tratta di un modello particolarmente sottile. Questo si può dedurre dalle poche sequenze in cui è stato mostrato l'intero dispositivo. Per il resto, Samsung ha mostrato principalmente il funzionamento interno in tutte le sue singole parti.

Nel flusso, Samsung mostra le singole parti del Galaxy S25 Edge.

Fonte: Samsung

Anche il Galaxy S25 Edge è stato esposto durante la presentazione a San José, in California. Ma la regola era: guardare, non toccare. Rimane quindi il fatto che è sottile, ma per il momento mancano ancora le specifiche millimetriche. È chiaro che sul retro dello smartphone ci sono solo due fotocamere.

I dati tecnici sul Galaxy S25 Edge sono ancora assenti, così come le informazioni sulla disponibilità o sul prezzo. Precedenti indiscrezioni suggeriscono un'uscita nella prima metà del 2025 e un prezzo inferiore a quello dell'S25 Ultra. Si parla anche di uno spessore di 6,4 millimetri. Si tratterebbe di 0,8 millimetri, ovvero circa l'11,11 percento in meno rispetto al modello base dell'S25.

Edge invece di Slim

Il suffisso Edge non è una novità per Samsung. L'anno scorso, ad esempio, il Galaxy Book4 Edge e il Galaxy S7 Edge è stato lanciato nel lontano 2016. All'epoca, lo smartphone era caratterizzato da bordi arrotondati su entrambi i lati lunghi del display. Un'innovazione sensazionale per l'epoca.

Con il Galaxy S25 Edge, uno smartphone particolarmente sottile, Samsung potrebbe aver battuto Apple. Per lo meno, attualmente circolano molte voci su un iPhone Air particolarmente sottile, che dovrebbe apparire come una nuova versione dell'iPhone 17.

Il Galxay S25 Edge è molto richiesto.

Fonte: Rafael Zeier

Invece, l'intera presentazione precedente è stata piuttosto deludente. Rispetto al Galaxy S24, ci sono stati solo piccoli aggiustamenti e molte delle funzioni AI sono accessibili anche su altri dispositivi. Il Galaxy S25 offre al massimo un vantaggio temporale. Alla fine, Samsung ha risollevato l'atmosfera e ha creato una grande curiosità per l'Edge.