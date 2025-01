Presentato il Galaxy S25: L'intelligenza artificiale è destinata a diventare un aiuto quotidiano

Con la serie Galaxy S25, Samsung si concentra su nuove funzioni AI per semplificare la vita quotidiana. Il design e le innovazioni hardware, invece, sono gestibili.

Samsung continua a offrire tre diversi modelli di S25: il Galaxy S25 è il modello più piccolo. Il Galaxy S25 Plus si differenzia dal modello base soprattutto per il suo display più grande. Ancora più grande è il Galaxy S25 Ultra, che ha una fotocamera teleobiettivo aggiuntiva e la S Pen. Inoltre, Samsung ha apportato più personalizzazioni rispetto agli altri due smartphone.

Samsung espande Galaxy AI

Samsung sta integrando Galaxy AI ancora più profondamente nel sistema operativo con One UI 7, che si basa su Android 15. In precedenza, l'intelligenza artificiale era disponibile solo in singole app. L'integrazione più profonda consente ora all'intelligenza artificiale di funzionare in tutte le app. Questo non è sempre un aspetto entusiasmante, ma potrebbe comunque semplificare la vita di tutti i giorni se vuoi affidarti all'intelligenza artificiale.

Gli agenti AI semplificano la vita quotidiana

Gli agenti AI sono progettati per fornire interazioni naturali. Ad esempio, "AI Select" fornisce azioni consigliate per ciò che viene visualizzato sullo schermo quando viene richiamato. Tradurre un testo, creare GIF da un video o scaricare un'immagine. Questo ricorda una versione migliorata di Circle-to-Search, progettata per riconoscere ancora meglio le cose sul dispositivo. Una novità è rappresentata dall'audio dei video: anche se canticchi qualcosa, l'intelligenza artificiale dovrebbe trovare la canzone giusta.

La selezione dell'IA si trova nella barra laterale.

Fonte: Jan Johannsen

La ricerca dovrebbe funzionare come una normale conversazione. Samsung lo dimostra soprattutto con le foto presenti sul dispositivo: "Mostrami tutte le foto con cani della tua ultima vacanza in Toscana" o query simili dovrebbero portare a risultati adeguati.

Potrebbe rivelarsi particolarmente utile poter trovare le impostazioni giuste con query in linguaggio naturale. In questo modo si elimina la ricerca a volte noiosa e l'IA ti guida verso la voce di menu giusta.

Quando l'IA si occupa di compiti complessi

Gemini e Bixby lavoreranno insieme anche sull'S25, ma l'IA di Google si occuperà della maggior parte delle funzioni. Ad esempio, l'assistente personale è in grado di eseguire operazioni in più fasi senza dover passare da un'app all'altra. Ad esempio, la ricerca di un ristorante con caratteristiche speciali e l'invio di un suggerimento di appuntamento agli amici, l'aiuto in cucina o la ricerca di appuntamenti, che vengono poi inviati direttamente a un contatto. Al momento del lancio, tuttavia, queste funzioni generali sono ancora limitate alle app di Google e Samsung, oltre che a Spotify e Whatsapp. Altre app sono destinate a seguire.

Segnalazioni AI al mattino, alla sera e sulla schermata di blocco

Samsung sta introducendo ulteriori strumenti AI personalizzati con "Now Brief" e "Now Bar". Il Now Brief appare al mattino e alla sera su richiesta. È stato progettato per facilitare l'inizio della giornata con un resoconto sul sonno, previsioni meteo, promemoria di appuntamenti o informazioni sul traffico, ad esempio. La sera, invece, viene visualizzato un riepilogo degli eventi, con foto o promemoria dei buoni acquisto in scadenza o dei viaggi imminenti.

I briefing sono brevi sui dispositivi demo.

Fonte: Jan Johannsen

La Now Bar appare nella schermata di blocco, di solito come una piccola sovrapposizione in basso. Ad esempio, mostra i risultati sportivi, la navigazione attiva o i Now Brief. Samsung mette a disposizione dei fornitori di app un'interfaccia per far sì che le loro applicazioni appaiano anche nella Now Bar.

La Now Bar si riempie di contenuti solo quando lo smartphone viene utilizzato.

Fonte: Jan Johannsen

Il nuovo "Personal Data Engine" è stato progettato per garantire la sicurezza dei dati dell'intelligenza artificiale. Memorizza i dati privati e riservati in forma crittografata sul dispositivo e archivia la chiave nel Knox Wallet. La crittografia end-to-end ha lo scopo di garantire la protezione dei dati quando vengono elaborati. Questi dati devono inoltre essere cancellati immediatamente dopo l'utilizzo da parte di terzi.

Più potenza per tutti gli S25

Dopo il ritorno al chipset Exynos interno per l'S24, Samsung torna allo Snapdragon 8 Elite per tutti e tre i modelli di Galaxy S25. Qualcomm sta producendo il chipset per il produttore in una variante "for Galaxy" con un clock più elevato. Non si sa ancora di quanto sia superiore.

Rispetto al suo predecessore, Samsung promette il 40 percento in più di prestazioni della NPU, particolarmente importante per le funzioni AI. La CPU aumenterà del 37 percento e la GPU del 30 percento. Anche il raffreddamento è migliore. Si dice che la camera di raffreddamento dei dispositivi sia diventata più grande del 15 percento e addirittura del 40 percento nel modello Ultra.

Nuova fotocamera ultra-grandangolare per il modello Ultra e nuovi strumenti AI per tutti

Solo il Galaxy S25 Ultra avrà una nuova fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel. Gli altri due modelli rimarranno a 12 megapixel. Tuttavia, ci sono nuove funzioni per tutti i modelli S25. Tra queste, una nuova riduzione del rumore per i video al buio e un Galaxy Log, ovvero un formato RAW per i video. Questo permette di modificare maggiormente i video, soprattutto i colori.

Il Galaxy S25 Ultra ha ricevuto una nuova fotocamera ultra-grandangolare.

Fonte: Jan Johannsen

L'Audio Eraser lavora con l'AI per distinguere i suoni nei video in modo da poterne regolare il volume su una scala da -100 a +100. Per quanto riguarda l'editing delle immagini, si dice che l'intelligenza artificiale abbia reso più precisa la gomma per oggetti e garantito una migliore modifica dei ritratti in Portrait Studio. L'S25 consente inoltre a Samsung di accedere alla funzione Best Faces, che Google utilizza dal Pixel 8. Un secondo prima e un secondo dopo la foto vengono registrati come video. Il software suggerisce quindi una foto per le persone con gli occhi chiusi, ad esempio, in cui guardano nella fotocamera

Le opzioni della Gomma Audio

Fonte: Jan Johannsen

Minime modifiche al design

Ottimamente, ci sono solo piccoli aggiustamenti. Ad esempio, la cornice dei tre Galaxy S25 è leggermente più arrotondata. Questo dovrebbe migliorare la presa. Inoltre, tutti e tre gli smartphone sono leggermente più sottili, o "più sottili che mai", e più leggeri: 6 grammi per il modello base, 7 grammi per la versione Plus e 15 grammi per l'Ultra. Il display dell'S25 Ultra è anche più grande di 0,1 pollici. Tuttavia, le dimensioni dell'involucro rimangono invariate: la cornice intorno al touchscreen è più piccola del 15 percento.

Il display del Galaxy S25 Ultra è leggermente più grande del suo predecessore grazie alla cornice più piccola, senza che lo smartphone diventi più grande.

Fonte: Jan Johannsen

Samsung sta installando anche Gorilla Armor 2 nell'S25 Ultra, che si dice sia più resistente alla rottura del 29 percento rispetto alla prima generazione utilizzata nell'S24 Ultra. Secondo Samsung, le riparazioni dovute a danni allo schermo si sono già ridotte del 60 percento rispetto all'S23 Ultra.

Il design dell'interfaccia utente è stato rivisto in chiave moderna.

Anche il design dell'interfaccia utente ha subito alcune modifiche, alcune delle quali fanno parte dell'ambito funzionale di Android 15. Ad esempio, la suddivisione in impostazioni rapide e notifiche quando si scorre il dito verso il basso a destra o a sinistra del display o l'organizzazione alfabetica della panoramica delle app. Le impostazioni rapide possono ora essere configurate.

I Galaxy S25 sono "Qi2 Ready", la stessa Samsung parla di Fast Wireless Charging 2.0, il che significa che possono ricevere fino a 15 watt durante la ricarica wireless, ma non hanno magneti. Per attaccarli a una stazione di ricarica, è necessaria una custodia magnetica.

Con la giusta custodia, il Galaxy S25 aderisce magneticamente alle stazioni di ricarica.

Fonte: Jan Johannsen

Prezzo e disponibilità

I preordini per tutte le varianti del Galaxy S25 sono ora possibili, le vendite iniziano e quindi le consegne partono dal 3 febbraio 2025. In Svizzera abbiamo una promozione iniziale, in cui c'è il doppio della memoria senza costi aggiuntivi.

