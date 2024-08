Essentials: una nuova app semplifica l'installazione dei servizi Google su Windows

Google Essentials è stato progettato per semplificare l'installazione dei servizi Google e l'accesso ad altri servizi Google. Inizialmente sarà preinstallato sui nuovi computer portatili HP.

Google ha annunciato un'app per Windows che semplificherà l'accesso ai servizi di Google. L'applicazione, chiamata Google Essentials, sarà disponibile prima su tutti i prossimi laptop consumer e gaming di HP e sarà rilasciata per altri computer Windows "tra qualche mese".

Un hub centralizzato per il tuo account Google

Essentials diventerà l'hub centrale per i tuoi account Google sul tuo computer. Memorizza le informazioni del tuo account e dovrebbe essere in grado di installare facilmente applicazioni aggiuntive. La configurazione dei computer Windows dovrebbe essere più semplice con Essentials perché puoi connetterti a tutti i servizi Google tramite un'unica applicazione. Quando accedi con il tuo account, i file e le informazioni vengono sincronizzati su tutti i dispositivi connessi.

Il post sul blog afferma che Essentials sarà preinstallato con Google Messages per l'invio di SMS e RCS (messaggistica avanzata), Google Photos per accedere al cloud fotografico e Google Play Games. L'applicazione contiene anche scorciatoie per Google Docs, Google Drive e Google Calendar.

Google Play Games è disponibile nella versione beta per i paesi di lingua tedesca dal 2023. Con questa applicazione puoi scaricare i giochi Android sul tuo computer. I salvataggi vengono sincronizzati tramite il Cloud di Google in modo che tu possa continuare a giocare su qualsiasi dispositivo connesso.

Se non vuoi i servizi preinstallati di Google Essentials sul tuo computer, puoi disinstallare i singoli servizi e l'intera app.

Le accuse di Google di distorsione della concorrenza

Google non avrà dato il suggerimento di disinstallare l'app per puro amore degli utenti. Google è sotto stretta osservazione a causa della sua posizione dominante sul mercato in alcune aree. Negli Stati Uniti, Google ha solo perduto il più grande caso di concorrenza degli ultimi due decenni ad agosto. L'accusa è incentrata sul potere di mercato di Google, che l'azienda promuove ulteriormente impostando Google Search come motore di ricerca predefinito. Nell'UE è già stata comminata una multa di miliardi di euro a Google, sempre a causa dell'impostazione di ricerca predefinita.

In quest'ottica, Google ha un ruolo importante da svolgere.

In quest'ottica, l'offerta di Google per l'app Essentials non sembra affatto ragionevole.