Episodio 238 di Tech love: Deepseek, serie RTX 50 di Nvidia, "Severance", "Sniper Elite Resistance".

Deepseek fa tremare il mercato azionario. I benchmark delle nuove schede grafiche di Nvidia ti fanno alzare la testa. "Severance" inizia alla grande la sua seconda stagione e "Sniper Elite Resistance" insegna l'anatomia.

Deepseek appare dal nulla e fa tremare il mercato azionario e l'industria tecnologica. Il modello cinese di intelligenza artificiale è balzato rapidamente in cima agli app store e ha fatto crollare le azioni statunitensi. Cosa rende Deepseek così impressionante e cosa significa per ChatGPT e co. Anche le nuove schede grafiche di Nvidia si basano molto sull'intelligenza artificiale. I benchmark delle RTX 5090 e RTX 5080 sono stati accolti con una certa cautela. La colpa è anche dei prezzi esorbitanti.

Abbiamo guardato i primi episodi della nuova stagione di "Severance". La storia di un'azienda che divide le coscienze dei suoi dipendenti continua in modo avvincente e surreale.

I proiettili di "Severance" sono stati utilizzati in modo molto efficace.

I proiettili di "Sniper Elite Resistance" volano in una linea molto più dritta mentre si schiantano contro le teste dei nazisti nella vista a raggi X. Il gioco non offre molto di nuovo, ma anche le cose già collaudate possono avere un buon sapore.

Temi

[00:00:57]

Deepseek

