Novità e trend 8 1

Epic Games costringe i truffatori di "Fortnite" a scusarsi pubblicamente

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 19.2.2025

Imbrogliare non paga. Epic Games ha bannato in modo permanente un giocatore di Fortnite e lo ha costretto a pubblicare un video di scuse su YouTube dopo aver imbrogliato per raggiungere la FNCS Grand Final 2023.

In una straordinaria mossa contro gli imbrogli negli e-sport, Epic Games ha costretto il giocatore di "Fortnite" Repulse (noto anche come RepulseGod) a scusarsi pubblicamente per le sue azioni di imbroglio. Questa decisione fa seguito a una causa intentata da Epic Games contro il giocatore. Epic Games si è inoltre espressa contro gli imbrogli in una dichiarazione sull'account ufficiale Fortnite Competitive su X e ha fatto riferimento al video di scuse del giocatore. Ma cosa è successo esattamente?

I retroscena del caso

Gli incidenti che hanno portato al suo ban sono avvenuti nell'ottobre del 2023, quando Repulse e il suo compagno di coppia Jace si sono qualificati per il Fortnite Championship Series (FNCS) Global Championship. Tuttavia, poco prima del torneo, si è scoperto che Repulse aveva condiviso il suo account con un noto imbroglione di nome Forbes, che ha giocato al posto di Repulse e si è quindi qualificato illegalmente. Va notato che la condivisione dell'account è considerata un imbroglio in Fortnite ed è quindi espressamente vietata. Epic Games ha risposto con un'indagine e con la controversia legale di cui sopra.

RepulseGod ha dovuto pubblicare il video di scuse sul suo canale YouTube su indicazione di Epic Games. Il video, che ora conta più di 280.000 visualizzazioni, non presenta la persona stessa. Vengono mostrate solo le sue scuse tramite testo. In esso, il giocatore confessa nuovamente le sue azioni e promette di non imbrogliare mai più.

Oltre alle scuse pubbliche, Repulse ha dovuto restituire i premi vinti illegalmente. Il denaro verrà ora donato all'organizzazione benefica Child's Play, che fornisce ai bambini l'accesso a giochi e attrezzature di gioco speciali. Repulse ha inoltre ricevuto un ban a vita da tutti i tornei di Fortnite.

Reazioni ed effetti

La misura presa da Epic Games è stata ampiamente discussa dalla Community. Ha provocato sia shock che stupore. Soprattutto è sorprendente che un individuo venga denunciato così pubblicamente. Allo stesso tempo, Epic Games viene elogiata come azienda per aver preso una posizione così dura contro i bari. Nei commenti sotto il video, Repulse viene insultato e umiliato, a volte anche in modo violento.

Se vuoi saperne di più sul perché questo caso si è aggravato così tanto, ti consiglio di vedere il video di YouTube "Exposing Hackers at the Fortnite Global Championship". In esso, l'utente Reisshub analizza il caso di Repulse, tra le altre cose, e parla anche con altri cheater non solo del caso, ma anche degli imbrogli in Fortnite in generale.

Immagine di copertina: Epic Games

Mi piace questo articolo! A 8 persone piace questo articolo