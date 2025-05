Novità e trend 14 5

Ecco perché la CPU Core Ultra 200S rallenta il tuo SSD

14.5.2025

Recenti segnalazioni indicano che i sistemi con processori Intel Core 200S rallentano le veloci unità SSD PCIe 5.0. La colpa è probabilmente delle latenze.

Come originariamente «The SSD Review» riportato, un fenomeno degli ultimi processori desktop di Intel è rimasto finora sconosciuto. Secondo questo fenomeno, le SSD con lo standard PCIe 5.0 non riescono a sfruttare tutta la loro velocità. Il calo delle prestazioni arriva fino al 14 percento. Invece di circa 14.300 megabyte al secondo (MB/s), il Samsung 9100 Pro, ad esempio, raggiunge solo 12.300 MB/s.

Il problema riguarda tutti i modelli di SSD con standard PCIe 5.0.

Sono colpiti tutti i processori della serie Core Ultra 200S in combinazione con una scheda madre con chipset della serie 800. Secondo l'articolo, i risultati potrebbero essere riprodotti da Intel, da vari produttori di schede madri e da altri portali di Ultime notizie. Finora non si conoscono casi in cui gli SSD sono in grado di sfruttare appieno il loro potenziale di prestazioni. Almeno quando i supporti di archiviazione sono montati direttamente sulla scheda madre. Con una scheda plug-in PCIe 5.0, invece, funziona. Il problema è che i supporti di archiviazione non sono in grado di funzionare.

Il problema è che le corsie degli slot M.2 non provengono dalla CPU. Provengono da un'unità di I/O più piccola, che ha latenze più elevate e una larghezza di banda inferiore. Delle 20 corsie PCIe 5.0, i numeri da 1 a 16 provengono direttamente dalla CPU. Sono responsabili della comunicazione con la GPU nello slot PCIe superiore. Le corsie da 17 a 20 si trovano sull'unità di I/O e sono responsabili dello slot M.2.

Se vuoi che il tuo computer sia in grado di comunicare con la GPU nello slot PCIe superiore, devi avere la possibilità di farlo.

Se vuoi beneficiare di tutte le prestazioni dell'SSD PCIe 5.0 sul tuo sistema, devi procurarti una scheda plug-in PCIe. Ad esempio, questa qui.

