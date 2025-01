Ecco (non) quello che stavi aspettando: i gadget tecnologici al CES 2025

Le start-up e le aziende tecnologiche presentano le ultime innovazioni alla fiera tecnologica CES. Alcune sono davvero assurde. Qui puoi trovare i gadget più folli, dai robot soffici ai dispositivi di raffreddamento per CPU personalizzabili.

Nessuno stava aspettando qualche invenzione tecnica. O forse sì? Ho messo insieme per te una raccolta di gadget straordinari direttamente dal CES 2025.

ZIP: il proiettore tri-fold

Il produttore Aurzen presenta al CES un mini proiettore per la tasca dei pantaloni. Lo ZIP pesa solo 280 grammi - non molto di più degli attuali smartphone - e può essere piegato in due. Le sue dimensioni sono di soli 8,4 × 7,8 × 2,6 cm.

L'elemento superiore contiene un microchip DLP e l'obiettivo. Il secondo elemento, con le sue cerniere in alluminio, serve a regolare l'angolazione e ospita anche due sottili altoparlanti stereo. Se questi non sono sufficienti, puoi collegare il proiettore ad altoparlanti esterni tramite Bluetooth. La sezione inferiore ospita una batteria da 5000 mAh. È sufficiente per 90 minuti di autonomia video. Puoi poi ricaricare la ZIP tramite USB Power Delivery.

ZIP è un mini proiettore pieghevole.

Fonte: Aurzen

La risoluzione del gadget pieghevole è di 1280 x 720 pixel. Riproduce video di dimensioni comprese tra 20 e 80 pollici. Il proiettore fornisce 100 lumen sulla superficie di proiezione - non molti, ma sufficienti per poter leggere un testo proiettato in ambienti luminosi, secondo Heise.

La maggior parte delle impostazioni sono automatiche. Ad esempio, l'autofocus scansiona continuamente la superficie di proiezione per mettere a fuoco l'immagine. Anche la correzione trapezoidale per ottenere un'immagine diritta è integrata.

Usa il dongle HDMI o la funzione mirror per collegare i tuoi dispositivi allo ZIP.

Fonte: Aurzen

Lo ZIP non si collega tramite Wi-Fi, ma tramite la tecnologia Miracast, che riproduce lo schermo del tuo dispositivo. Dovrebbe funzionare con iOS e macOS, Android e anche Windows. In caso contrario, puoi utilizzare un dongle HDMI di Aurzen.

Aurzen ha anche creato un sistema di connessione per i dispositivi di rete.

Aurzen ha anche avviato una campagna di crowdfunding per il proiettore su Kickstarter e prevede di offrire il proiettore a partire da aprile al prezzo di 400 dollari americani.

La tua nuova fidanzata anime - su un unico schermo

Hai sempre desiderato una ragazza anime danzante sulla tua scrivania con cui interagire? Allora il "Character Livehouse" è il tuo gadget. Uno schermo a forma di tubo dà vita al tuo personaggio preferito: basta scegliere uno dei personaggi 3D o importarli da vari programmi 3D come "VRoid Studio" o "SketchFab". Puoi anche definire la storia di fondo e i tratti del personaggio tramite le impostazioni del tuo smartphone.

Il personaggio si muove e balla sullo schermo. Puoi anche interagire con il personaggio. Grazie a una piccola fotocamera, il dispositivo riconosce vari gesti e gli input sono possibili tramite il touchscreen. Il gadget sarà presto lanciato su Kickstarter e dovrebbe costare tra i 400 e i 500 dollari americani.

Niente stress grazie alla prova ormonale a casa

Se uno dei tuoi propositi per il nuovo anno è quello di essere un po' meno stressato nella vita di tutti i giorni, Eli Health potrebbe avere uno strumento che ti aiuterà. Il produttore presenta al CES 2025 l'"Hormometer": un test ormonale da utilizzare a casa. Tutto ciò che serve è la tua saliva e la fotocamera del tuo smartphone per misurare i tuoi livelli ormonali. Per il momento, il test funziona per l'ormone dello stress, il cortisolo, e per l'ormone sessuale, il progesterone.

I risultati dell'ormometro vengono analizzati in un'app.

Fonte: Eli Health

Il test è simile a un test di gravidanza. Tuttavia, devi tenere un'estremità del test alla bocca per 60 secondi. I risultati del test vengono visualizzati in una piccola finestra. Puoi analizzarli utilizzando l'applicazione Eli. Quest'ultima utilizza la fotocamera del tuo smartphone e analizza criteri come l'intensità del colore e i modelli. L'app utilizza queste informazioni per dare consigli sullo stress, sul sonno e sulle prestazioni sportive.

Secondo Eli Health, la versione beta di Hormometer sarà lanciata questo mese negli Stati Uniti e in Canada. La versione definitiva seguirà nel corso dell'anno. Sebbene l'ormometro sia attualmente limitato al cortisolo e al progesterone, sono già in corso ricerche per il testosterone e l'estradiolo, secondo il produttore.

Frigorifero per CPU con spazio per la tua figura da collezione

Il produttore MSI ha presentato al CES un piccolo dissipatore con un giradischi integrato. Su di esso si posiziona una piccola figura che ruota continuamente intorno al proprio asse mentre il PC si raffredda

Devo togliere il vento dalle tue vele. Il dissipatore è attualmente solo un concept, chiamato "Mag Coreliquid A13 concept" da MSI. Secondo Engadget, MSI non ha attualmente in programma la produzione in serie di questo piccolo gadget.

Tuttavia, il dissipatore è stato progettato per essere utilizzato in modo da non essere mai utilizzato.

Tuttavia, il dissipatore per CPU non sarebbe così lontano dalla produzione di massa, poiché è basato su un dispositivo reale, il "Mag Coreliquid A15 360". Il produttore lo ha presentato anche al CES. Forse dobbiamo solo fare pressione su MSI per farle capire che c'è già abbastanza interesse?

Guardare gli uccelli fare il bagno: bagno intelligente per uccelli

Dopo le mangiatoie intelligenti per uccelli arriva il bagno intelligente per uccelli. Il produttore Birdfy presenta il "Bath Pro" al CES. Funziona in modo simile alla mangiatoia per uccelli "Bird Buddy", che abbiamo anche nel nostro assortimento.

Cattura automaticamente gli schizzi felici degli uccelli.

Fonte: Birdfy

La vasca per uccelli è dotata di una fotocamera grandangolare da 2 MP per registrazioni video a 1080p e di una fotocamera verticale da 3 MP per video in 2K. Il sistema stesso è dotato di rilevamento degli oggetti. Così, non appena un uccello fa il bagno, la fotocamera cattura il momento. Le registrazioni possono poi essere consultate tramite l'applicazione gratuita Birdy. Se vuoi che l'app identifichi anche le specie di uccelli, dovrai pagare un supplemento mensile.

Il bagno per uccelli sarà disponibile sul mercato a partire da marzo. Puoi già preordinarla ora al prezzo di 185 franchi. Se desideri un supporto, ti costerà altri 36 franchi.

Ombreggiante con celle solari di Anker

L'ombrellone high-tech Solix Solar Beach di Anker è dotato di una nuova generazione di celle solari in perovskite. In totale, è in grado di generare fino a 100 watt di potenza e di erogarla tramite connessioni USB-C o XT-60.

Il parasole Solix Solar Beach di Anker è dotato di celle solari in perovskite di nuova generazione.

Si dice che le celle solari in perovskite superino le celle domestiche standard basate sul silicio sotto quasi tutti i punti di vista. Si dice che le prestazioni siano migliori fino al 30 percento in piena luce.

L'ombrellone produce elettricità attraverso le celle solari.

Fonte: Ancora

I pannelli solari dell'ombrello sono ovviamente pensati anche come protezione dal sole o dalla pioggia e sono certificati secondo lo standard IP67 contro polvere e acqua. Una forte pioggia o una folata di vento su una spiaggia sabbiosa non dovrebbero quindi danneggiare l'ombrellone.

Secondo The Verge, Anker fornisce invece informazioni piuttosto limitate. Ad esempio, l'efficienza di conversione delle celle solari e l'aspettativa di vita rimangono poco chiari.

L'ombrellone pieghevole Solix Solar Beach è tutt'altro che maneggevole. Si dice che sia alto poco più di due metri e abbia un diametro di 1,9 metri. Non ci sono informazioni nemmeno sul peso e sul prezzo. Tuttavia, Anker ha ancora abbastanza tempo per fornire queste informazioni prima del lancio delle vendite nell'estate del 2025.

AI o baby boom: la sdraietta intelligente di Rise

La sdraietta intelligente per bambini chiamata "Elvie Rise" può essere personalizzata tramite app e persino trasformata in una culla. Puoi impostare il modello di dondolio utilizzando la cosiddetta "modalità sdraietta" dell'app. La tecnologia alla base è stata progettata per imitare il movimento del dondolio di una persona reale, in modo da non risultare troppo regolare o robotico.

La trasformazione da sdraietta a culla in un'autovettura.

La trasformazione da sdraietta a carrozzina è pratica per non svegliare il bambino quando dorme e per avere comunque un dispositivo mobile con la culla. Secondo il produttore, la sdraietta è ancora più facile da trasportare di una tipica culla.

La culla Elvie Rise è convertibile.

Fonte: Elvie

Grazie alla cinghia di trasporto integrata e alle gambe pieghevoli, la sdraietta Elvie Rise è facile da riporre. Le funzioni possono essere utilizzate anche in viaggio: la batteria ricaricabile dura fino a quattro ore.

La sdraietta è tutt'altro che economica. Il produttore chiede poco meno di 800 dollari americani in anticipo. L'azienda ipotizza che gli ordini saranno consegnati negli Stati Uniti a partire dal 14 marzo 2025.

Batteria piena in due secondi con il tostapane per smartphone

Anche se il dispositivo sembra un tostapane, il suo funzionamento è molto diverso. "Swippitt" è un gadget che ti permette di non dover mai più collegare il tuo smartphone a un caricabatterie

Lo Swippitt Hub contiene uno speciale sistema di batterie intercambiabili. Queste si inseriscono in una custodia per cellulare appositamente progettata. In altre parole, tu usi il tuo smartphone come al solito, mentre la batteria nella custodia lo ricarica. Forse conosci questo concetto grazie a varie altre custodie per batterie.

Lo Swippitt sembra un tostapane, ma cambia la batteria dello smartphone.

Fonte: Swippitt

Quando la batteria è scarica, inserisci il telefono, compresa la custodia e la batteria, nello Swippitt. La batteria vuota viene quindi sostituita con una piena nell'hub, mentre quella vecchia si ricarica. Il processo dura poco meno di due secondi e, secondo The Verge, il prototipo è ancora piuttosto rumoroso. I modelli di produzione dovrebbero essere dotati di un migliore sistema di smorzamento del rumore.

Le batterie hanno ciascuna una dimensione di 3500 mAh e lo Swippit può contenerne fino a 5. Se lo smartphone non ha bisogno di energia aggiuntiva, la batteria esterna è pronta come riserva.

All'inizio sono disponibili solo custodie per iPhone serie 14-16. Le custodie per la serie Samsung Galaxy S e per i dispositivi Google Pixel saranno aggiunte in seguito.

È già possibile preordinare Swippit negli Stati Uniti; attualmente il prezzo è di 250 dollari, mentre ogni custodia con batteria costa poco meno di 80 dollari in più. L'hub e le custodie sono disponibili in diversi colori.

La prima fontanella per gatti con sistema di filtraggio

Se il tuo gatto deve trascorrere lunghi periodi da solo in casa, è molto probabile che rimanga senza acqua. O forse preferisce semplicemente bere da un rubinetto aperto. Petcube vuole ovviare a entrambi i problemi con un nuovo tipo di fontanella intelligente. Il produttore produce anche distributori di cibo e telecamere intelligenti, che abbiamo anche nel nostro assortimento.

La fontanella ha il suo sistema di filtraggio.

Fonte: Petcube

La particolarità: l'acqua viene filtrata con luce UVC e un sistema a quattro strati in modo che non rimangano particelle, inquinanti o residui di cloro. Poi scorre nella fontana sotto una leggera pressione. Il serbatoio è progettato per contenere acqua sufficiente per una settimana, mentre la batteria da 2600 mAh può funzionare per quasi tre settimane. Petcube fornisce la fontana con un serbatoio in ceramica o in acciaio e il suo costo si aggira tra i 70 e i 90 dollari americani. Sarà consegnata a partire dal 1° marzo. È possibile che la fontana venga aggiunta all'assortimento in un secondo momento.

Miau il secondo: sedile intelligente per gatti con purificatore d'aria - o viceversa?

LG ama combinare mondi diversi al CES di quest'anno. La "AeroCatTower" appartiene sicuramente alla stessa categoria. La torre per gatti non è stata progettata solo per pesare il tuo animale domestico e monitorare la sua salute, ma anche per mantenere l'aria pulita.

Il tuo amico a quattro zampe può sedersi su un morbido sedile con riscaldamento integrato, in modo che non debba congelare. Una piattaforma aggiuntiva più bassa è stata progettata per facilitare la salita o per offrire spazio all'animale domestico numero due. La base della piattaforma è costituita da un purificatore d'aria. La potenza del purificatore può essere regolata a seconda che il gatto ci faccia o meno un pisolino.

Per poter monitorare il peso e le ore di sonno del tuo animale domestico, tutto può essere collegato all'app LG ThinQ. Non ci sono ancora prezzi o date di uscita: forse è solo un'idea per sondare il tuo interesse?

Tutte le cose belle vengono in tre: FuFu rende il tuo caffè bevibile

Il piccolo gattino è chiamato affettuosamente Nékojita FuFu dal produttore giapponese Yukai Engineering. Puoi attaccare la tenera statuetta al bordo della tua tazza da tè o della tua ciotola di riso. In seguito, attraverso una piccola apertura, soffia aria sulla bevanda per raffreddarla. Sembra più un ventilatore che un robot. Tuttavia, il produttore spiega che un algoritmo assicura che FuFu soffi con forza e intervalli casuali per imitare il comportamento umano.

Il gattino soffia su cibi e bevande calde così non devi farlo tu.

Fonte: Yukai Engineering

Il Nékojita FuFu può essere attaccato a qualsiasi stoviglia con un bordo di spessore compreso tra due e sei millimetri. Il robot raffredda la temperatura dell'acqua calda da 88 gradi Celsius a 71 gradi Celsius in tre minuti. Secondo il produttore, senza il robot l'acqua si raffredderebbe solo fino a 80 gradi nello stesso tempo.

Il piccolo gadget è stato lanciato nel 2008.

Il piccolo gadget è stato apparentemente il risultato di un hackathon interno alla Yukai Engineering. Un responsabile del team ha ricordato quanto desiderasse essere aiutato a soffiare la pappa di suo figlio anni prima. Spesso gli girava la testa per questo motivo.

Yukai prevede di lanciare la campagna di crowdfunding nell'estate del 2025 - inizialmente in Giappone. Il gadget dovrebbe costare l'equivalente di circa 25 euro in quel paese.

Mirumi: arrivano i robot soffici

Yukai Engineering sta lavorando da tempo a robot morbidi e presenta "Mirumi" al CES 2025. La piccola palla di pelo può essere attaccata a una borsa o a un braccio. Quando cammina per strada, Mirumi può girare spontaneamente la testa verso una persona.

L'accessorio da borsetta del 2025?

Fonte: Yukai Engineering

L'azienda spiega: "Mirumi è stato progettato per ricreare le esperienze di gioia che le persone provano quando notano un bambino umano che cerca di interagire con loro". Yukai continua: "Mirumi muove la testa in vari modi per esprimere la sua curiosità, la sua timidezza e altre caratteristiche ed emozioni simili a quelle di un neonato". Le sue origini sono gli Yokai: spiriti dispettosi e soprannaturali del folklore giapponese.

L'azienda spiega: "Mirumi è stato progettato per ricreare l'esperienza gioiosa che le persone provano quando un bambino umano cerca di interagire con loro".

Le funzioni di Mirumi:

Si guarda intorno non appena la borsa inizia a muoversi

Ruota la testa per guardare una persona o un oggetto scoperto

Rivolge la testa per nascondere il viso quando appare improvvisamente una persona o un oggetto o quando viene toccato sul corpo

Scuote la testa per dire "no" quando viene toccato

Ruota la testa per guardarsi di nuovo intorno se non viene interrotto per un po' di tempo

Il crowdfunding partirà anche qui: nell'autunno 2025 e per il momento solo in Giappone.