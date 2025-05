Novità e trend 45 34

Ecco il secondo trailer di GTA VI

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 6.5.2025

Anche se l'uscita è stata rimandata al prossimo anno, c'è un nuovo trailer dell'attesissimo "GTA 6".

Jason Duval e Lucia Caminos sono l'infernale coppia che controllerai nel prossimo «GTA». Il nuovo trailer, che Rockstar ha pubblicato martedì, inizia con Jason che va a prendere la sua ragazza in prigione. Ma i due non hanno ancora abbandonato la loro vita criminale. Quando un semplice piano fallisce, i due si ritrovano al centro di una cospirazione che coinvolge l'intero stato di Leonida.

Il mondo è modellato sulla Florida, o Miami. Il trailer mostra il duo combattere in un aereo, inseguire un'auto con una cassaforte al seguito o volare attraverso le paludi in un elicottero e in una barca a elica. Proprio quello che ci si aspetta da un GTA «» .

Jason Duval è apparentemente il secondo personaggio giocabile.

Fonte: Rockstar

Il trailer introduce anche un terzo personaggio centrale. Cal Hampton è il compagno e partner di Jason e dovrebbe fornire un tocco di umorismo. La voce mi ha ricordato Matty Matheson, che molti riconosceranno dalla serie «The Bear».

Cal Hampton è un altro personaggio centrale.

Fonte: Rockstar

Se il trailer mostra la grafica del gioco, e c'è da aspettarselo, allora puoi aspettarti un mondo estremamente dettagliato e vivido - a meno che tu non possieda un PC. Non c'è ancora una data di uscita per questo gioco. Il gioco uscirà per PS5 e Xbox Series X/S il 26 maggio 2026.

Mi piace questo articolo! A 45 persone piace questo articolo