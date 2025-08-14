Novità e trend 8 0

Ecco i nuovi giochi PS Plus per l'abbonamento Extra e Premium di agosto 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 14.8.2025

Azione, strategia, avventura e horror retrò: l'aggiornamento di agosto per PS Plus Extra e Premium combina undici giochi. Tra cui: "Mortal Kombat 1", "Marvel's Spider-Man Remastered" e due classici di "Resident Evil".

Sony ha presentato i nuovi giochi per i livelli Playstation Plus Extra e Premium. A partire dal 19 agosto 2025, saranno disponibili undici titoli: tra cui due titoli AAA affermati, diversi giochi indie e due classici dell'era PS1.

Quali sono i livelli disponibili nell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è diviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, spazio di archiviazione cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

Soprattutto per l'abbonamento Premium

«Resident Evil 2»

Quando: 19 agosto

Dove: PS4, PS5

Anno: 1998 o 2019



«Resident Evil 2» è stato pubblicato nel 1998 ed è considerato una pietra miliare del genere survival horror. La storia si svolge a Raccoon City, invasa dagli zombie, e segue l'agente di polizia Leon S. Kennedy o la studentessa Claire Redfield. Con angoli di ripresa fissi, risorse limitate e un'atmosfera densa, il gioco ti costringe a procedere con cautela.

Una caratteristica speciale è il sistema di zapping «» : le tue decisioni e le tue offerte in una corsa influenzano la seconda corsa del gioco con l'altro personaggio. La versione PS1 del catalogo premium è emulata e offre funzioni moderne come il riavvolgimento, il salvataggio libero e le opzioni di filtro delle immagini.

«Resident Evil 3: Nemesis»

Quando: 19 agosto

Dove: PS4, PS5

Anno: 1999 o 2020



La terza parte, uscita nel 1999, è ambientata intorno agli eventi di «Resident Evil 2» e segue Jill Valentine nella sua fuga da Raccoon City. Il fattore di suspense centrale è Nemesis, un nemico inarrestabile che insegue Jill per tutto il gioco e che può apparire inaspettatamente in qualsiasi momento.

Il gameplay combina ancora una volta un'ottima combinazione tra il gioco e il gioco.

Il gameplay combina ancora una volta la risoluzione di puzzle, la gestione dell'inventario e le battaglie con risorse scarse. Le nuove caratteristiche includono un meccanismo di schivata e momenti decisionali che influenzano il corso delle scene. La versione per PS1 offre anche la funzione di riavvolgimento, il salvataggio gratuito e controlli personalizzabili con l'abbonamento Premium.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Mortal Kombat 1»

Quando: 19 agosto

Dove: PS5

Anno: 2023



Con il reboot della tradizionale serie di giochi di combattimento, NetherRealm Studios dà inizio a una nuova linea temporale all'interno del franchise. Il gioco rappresenta un nuovo inizio narrativo, ma rimane fedele al concetto familiare: battaglie brutali con un alto livello di dettaglio grafico e le leggendarie mosse finali «» .

Oltre al classico sistema di combattimento 1v1, il gioco offre anche la cosiddetta modalità cameo, in cui altri personaggi ti supportano in battaglia. Grazie all'Unreal Engine 5, la messa in scena appare particolarmente brutale e cinematografica.

«Marvel's Spider-Man Remastered»

Quando: 19 agosto

Dove: PS5

Vintage: 2018



Questa versione rimasterizzata del popolare titolo open-world di Insomniac Games offre una grafica migliorata, tempi di caricamento più rapidi e aggiornamenti tecnici come il ray-tracing.

In termini di gameplay, si tratta di un classico gioco d'azione open-world: assumi il ruolo di Peter Parker e ti fai strada in una New York ricca di dettagli. Risolvi crimini, combatti supercattivi come Kingpin o Mister Negative e sviluppa le tue abilità attraverso un sistema ad albero. La storia principale offre una profondità emotiva e ritrae Peter non solo come un supereroe, ma anche come una persona in conflitto tra il dovere e la vita privata.

E' incluso anche il DLC «La città che non dorme mai».

«Sword of the Sea»

Quando: 19 agosto

Dove: PS5

Anno: 2025



«Sword of the Sea» proviene da Giant Squid, i creatori di «Journey» ed è una prima uscita. Il gioco rinuncia deliberatamente ai classici dialoghi e combattimenti. Al contrario, l'attenzione si concentra sull'esplorazione di un mondo desertico post-apocalittico in cui si utilizza una «Hoversword» per scivolare sulla sabbia, attivare reliquie e restaurare monumenti.

Il design dei livelli segue una drammaturgia ritmica: fasi tranquille di movimento si alternano a momenti intensi e a enigmi ambientali. La presentazione visiva si basa su immagini simboliche, musica e un sound design d'atmosfera.

«Earth Defence Force 6»

Quando: 19 agosto

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



Il sesto capitolo dell'iconica serie d'azione in terza persona rimane fedele al suo fascino da film di serie B. Combatti come soldato contro insetti giganti, alieni e robot in città distruttibili. La presentazione è tecnicamente semplice, ma il gameplay cooperativo e l'umorismo esagerato attirano una base di fan fedeli. Sono incluse numerose missioni e un vasto arsenale di armi.

«Unicorn Overlord»

Quando: 19 agosto

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



«Unicorn Overlord» è un RPG tattico di stampo classico con movimento in tempo reale sulla mappa del mondo e combattimenti a turni sul campo di battaglia. Guida una forza ribelle in un'ambientazione fantasy medievale, gestisci le unità e conduci le battaglie tattiche.

Le mappe sono disegnate a mano, il gameplay ricorda i primi titoli di «Fire Emblem», ma combina una grafica in pixel con sprite in HD. La storia enfatizza i conflitti politici, le lealtà e lo sviluppo del personaggio.

«Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key»

Quando: 19 agosto

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



Il terzo gioco dedicato al giovane alchimista Ryza porta la serie alla sua conclusione narrativa. Esplora vaste regioni interconnesse, raccogli ingredienti, conduci ricerche e utilizza il sofisticato sistema alchemico per creare attrezzature, pozioni e strumenti.

Le battaglie si svolgono nel 2023.

Le battaglie si svolgono in un sistema ibrido in tempo reale a turni che integra combo, azioni di supporto e attacchi speciali. In termini di narrazione, il gioco rimane leggero senza sacrificare il conflitto e i momenti emotivi.

«Indika»

Quando: 19 agosto

Dove: PS5

Anno: 2024



«Indika» è un'avventura narrativa per giocatore singolo che esplora argomenti religiosi, moralità e scoperta di sé. Accompagni una suora attraverso scenari surreali, incontri personaggi simbolici e contribuisci a decidere il suo percorso. Il gioco combina l'esplorazione classica con passaggi di dialogo e immagini insolite.

«Indika» rompe deliberatamente le convenzioni narrative classiche, combinando il contesto religioso con l'umorismo nero e l'auto-riflessione filosofica.

«Harold Halibut»

Quando: 19 agosto

Dove: PS5

Anno: 2024



L'avventura fantascientifica «Harold Halibut»è ambientata in una stazione spaziale affondata e alla deriva nell'oceano di un pianeta alieno. Lo stile artigianale è particolare: tutti i personaggi, gli oggetti e le scene sono stati costruiti fisicamente, filmati e digitalizzati. Si tratta di un mix di stop-motion e grafica 3D.

Controlli Harold, un assistente di laboratorio che vive la vita quotidiana in un reparto isolato. L'attenzione si concentra sul dialogo, sull'esplorazione e su una struttura episodica. Il contenuto riguarda la solitudine, la società e l'identità.

«Coral Island»

Quando: 19 agosto

Dove: PS5

Anno: 2022



«Coral Island» è un gioco di simulazione agricola e di vita nello stile di «Stardew Valley» o «Harvest Moon». Coltiva i campi, intrattieni relazioni con gli abitanti del villaggio ed esplora un'isola colorata. Rispetto ad altri rappresentanti del genere, «Coral Island» guadagna punti grazie al suo stile grafico moderno, al messaggio ecologico e alle opportunità di relazione LGBTQ+. Il mondo è dinamico e in evoluzione e ci sono anche passaggi sottomarini in cui puoi ripristinare le barriere coralline.

Immagine di copertina: Sony

