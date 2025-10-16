Novità e trend 3 1

Ecco i nuovi giochi PS Plus di ottobre 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 16.10.2025

A ottobre, Sony manderà in gara tre pesi massimi dell'horror: "Silent Hill 2", "Alan Wake 2" e "Until Dawn". A questi si affiancano assurdi caos di capre, survival vampireschi e picchiaduro retrò.

Sony punta su un mix di horror, nostalgia e umorismo assurdo nell'ottobre 2025. I nuovi giochi per i livelli Extra e Premium saranno rilasciati il 21 ottobre, mentre i titoli Essential sono disponibili dal 7 ottobre.

Novità per l'abbonamento Premium

«Tekken 3»

Quando: 21 ottobre

Dove: PS4, PS5

Come leggendario picchiaduro dell'era PS1, «Tekken 3» è considerato una pietra miliare del genere. Con un ampio roster, battaglie dal ritmo incalzante e finezza tecnica, ha definito gli standard dell'epoca. Sony sta riportando in auge questa sensazione.

La versione del catalogo Plus è stata ottimizzata per i sistemi moderni, in modo che tu possa goderti il nostalgico gameplay con una risoluzione più elevata. Sebbene il gioco di base abbia quasi 30 anni, è ancora molto apprezzato per il suo sistema di combattimento diretto e accessibile e per i suoi personaggi iconici come Jin, Nina, King e Heihachi.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Silent Hill 2» (remake)

Quando: 21 ottobre

Dove: PS5

«Until Dawn»

Quando: 21 ottobre

Dove: PS5

«Until Dawn» combina l'orrore con la narrazione interattiva: Le tue decisioni determinano chi sopravvive e chi no. Nella versione per PS5, potrai beneficiare di un gameplay più fluido, di una grafica migliore e di un'interfaccia rinnovata. Da una prospettiva in terza persona, controlli un gruppo di adolescenti che sono esposti a una misteriosa minaccia in una baita remota. Ogni errore può essere fatale.

«Yakuza: Like a Dragon»

Quando: 21 ottobre

Dove: PS4, PS5

Con «Yakuza: Like a Dragon» entri in una nuova era dell'universo Yakuza: invece delle classiche risse, il gioco introduce un sistema di combattimento a turni. Vesti i panni di Ichiban Kasuga, un ex yakuza che viene rilasciato dopo 18 anni di prigione e si rende conto che la sua famiglia lo ha dimenticato.

La storia combina dramma, critica sociale e umorismo assurdo: combatti contro gli impiegati, aiuta gli sconosciuti e forma la tua squadra di personaggi stravaganti. Nonostante i momenti comici, il nocciolo della questione rimane serio: si tratta di lealtà, tradimento e seconde opportunità.

«V Rising»

Quando: 21 ottobre

Dove: PS5

In «V Rising» diventi un vampiro e costruisci il tuo impero nel Regno dell'Ombra. Raccogli risorse, combatti mostri e umani, costruisci una fortezza ed evita la luce del sole. Il gioco combina RPG d'azione, sopravvivenza e costruzione, con una forte attenzione al crafting e alla progressione. Sia in solitaria che in cooperativa online: l'ascesa da succhiasangue indebolito a temuto signore è un costante gioco di equilibrio tra potere e rischio.

«As Dusk Falls»

Quando: 21 ottobre

Dove: PS4, PS5

«As Dusk Falls» racconta un dramma familiare intergenerazionale che attraversa i decenni. La storia inizia nel 1998 con una rapina fallita in Arizona e si sviluppa attraverso dialoghi, decisioni e conseguenze. Si passa da una prospettiva all'altra, si controlla il destino di diversi personaggi e si osserva come ogni scelta abbia delle ripercussioni. La presentazione visiva ricorda una graphic novel illustrata che combina ad arte movimento ed emozione.

«Poppy Playtime: Capitolo 1»

Quando: 21 ottobre

Dove: PS4, PS5

In «Poppy Playtime: Chapter 1» esplora una fabbrica di giocattoli abbandonata dove nulla è innocuo come sembra. Da una prospettiva in prima persona, risolvi enigmi, attiva macchinari e cerca di sfuggire agli incubi meccanici. Con le tue braccia estensibili, manipola gli oggetti e raggiungi interruttori lontani mentre l'iconico gigante di peluche Huggy Wuggy ti insegue.

«Mago con la pistola»

Quando: 21 ottobre

Dove: PS5

Nuovo nell'abbonamento Essential

«Alan Wake 2»

Quando: 7 ottobre

Dove: PS5

«Alan Wake 2» è un survival horror d'atmosfera che combina arte narrativa ed elementi di thriller psicologico. Interpreti due personaggi: lo scrittore Alan Wake, intrappolato da anni in un mondo parallelo da incubo, e Saga Anderson, un'agente dell'FBI che indaga su una misteriosa serie di omicidi a Bright Falls. Le loro storie si intrecciano e formano un complesso intreccio di realtà, finzione e illusione.

«Goat Simulator 3»

Quando: 7 ottobre

Dove: PS4, PS5

«Cocoon»

Quando: 7 ottobre

Dove: PS4, PS5

Immagine di copertina: Konami

