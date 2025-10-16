Ecco i nuovi giochi PS Plus di ottobre 2025

Novità e trend
Questi sono gli highlights delle partite di ottobre
di Philipp Rüegg
A ottobre, Sony manderà in gara tre pesi massimi dell'horror: "Silent Hill 2", "Alan Wake 2" e "Until Dawn". A questi si affiancano assurdi caos di capre, survival vampireschi e picchiaduro retrò.
Sony punta su un mix di horror, nostalgia e umorismo assurdo nell'ottobre 2025. I nuovi giochi per i livelli Extra e Premium saranno rilasciati il 21 ottobre, mentre i titoli Essential sono disponibili dal 7 ottobre.
Quando: 21 ottobre
Dove: PS4, PS5
Anno: 1998
Come leggendario picchiaduro dell'era PS1, «Tekken 3» è considerato una pietra miliare del genere. Con un ampio roster, battaglie dal ritmo incalzante e finezza tecnica, ha definito gli standard dell'epoca. Sony sta riportando in auge questa sensazione.
La versione del catalogo Plus è stata ottimizzata per i sistemi moderni, in modo che tu possa goderti il nostalgico gameplay con una risoluzione più elevata. Sebbene il gioco di base abbia quasi 30 anni, è ancora molto apprezzato per il suo sistema di combattimento diretto e accessibile e per i suoi personaggi iconici come Jin, Nina, King e Heihachi.
Quando: 21 ottobre
Dove: PS5
Anno: 2024
Quando: 21 ottobre
Dove: PS5
Anno: 2015
«Until Dawn» combina l'orrore con la narrazione interattiva: Le tue decisioni determinano chi sopravvive e chi no. Nella versione per PS5, potrai beneficiare di un gameplay più fluido, di una grafica migliore e di un'interfaccia rinnovata. Da una prospettiva in terza persona, controlli un gruppo di adolescenti che sono esposti a una misteriosa minaccia in una baita remota. Ogni errore può essere fatale.
Quando: 21 ottobre
Dove: PS4, PS5
Anno: 2020
Con «Yakuza: Like a Dragon» entri in una nuova era dell'universo Yakuza: invece delle classiche risse, il gioco introduce un sistema di combattimento a turni. Vesti i panni di Ichiban Kasuga, un ex yakuza che viene rilasciato dopo 18 anni di prigione e si rende conto che la sua famiglia lo ha dimenticato.
La storia combina dramma, critica sociale e umorismo assurdo: combatti contro gli impiegati, aiuta gli sconosciuti e forma la tua squadra di personaggi stravaganti. Nonostante i momenti comici, il nocciolo della questione rimane serio: si tratta di lealtà, tradimento e seconde opportunità.
Quando: 21 ottobre
Dove: PS5
Anno: 2022
In «V Rising» diventi un vampiro e costruisci il tuo impero nel Regno dell'Ombra. Raccogli risorse, combatti mostri e umani, costruisci una fortezza ed evita la luce del sole. Il gioco combina RPG d'azione, sopravvivenza e costruzione, con una forte attenzione al crafting e alla progressione. Sia in solitaria che in cooperativa online: l'ascesa da succhiasangue indebolito a temuto signore è un costante gioco di equilibrio tra potere e rischio.
Quando: 21 ottobre
Dove: PS4, PS5
Anno: 2022
«As Dusk Falls» racconta un dramma familiare intergenerazionale che attraversa i decenni. La storia inizia nel 1998 con una rapina fallita in Arizona e si sviluppa attraverso dialoghi, decisioni e conseguenze. Si passa da una prospettiva all'altra, si controlla il destino di diversi personaggi e si osserva come ogni scelta abbia delle ripercussioni. La presentazione visiva ricorda una graphic novel illustrata che combina ad arte movimento ed emozione.
Quando: 21 ottobre
Dove: PS4, PS5
Anno: 2021
In «Poppy Playtime: Chapter 1» esplora una fabbrica di giocattoli abbandonata dove nulla è innocuo come sembra. Da una prospettiva in prima persona, risolvi enigmi, attiva macchinari e cerca di sfuggire agli incubi meccanici. Con le tue braccia estensibili, manipola gli oggetti e raggiungi interruttori lontani mentre l'iconico gigante di peluche Huggy Wuggy ti insegue.
Quando: 21 ottobre
Dove: PS5
Anno: 2024
Quando: 7 ottobre
Dove: PS5
Anno: 2023
«Alan Wake 2» è un survival horror d'atmosfera che combina arte narrativa ed elementi di thriller psicologico. Interpreti due personaggi: lo scrittore Alan Wake, intrappolato da anni in un mondo parallelo da incubo, e Saga Anderson, un'agente dell'FBI che indaga su una misteriosa serie di omicidi a Bright Falls. Le loro storie si intrecciano e formano un complesso intreccio di realtà, finzione e illusione.
Quando: 7 ottobre
Dove: PS4, PS5
Anno: 2022
Quando: 7 ottobre
Dove: PS4, PS5
Anno: 2023
Il remake di «Silent Hill 2» porta il franchise horror nel decennio attuale. Assumi il ruolo di James Sunderland e torna nella città avvolta dalla nebbia i cui incubi sono stati ridisegnati. La tecnologia moderna, l'illuminazione migliorata e gli ambienti rielaborati hanno lo scopo di trasmettere l'atmosfera opprimente in modo ancora più intenso. Tuttavia, l'idea di fondo rimane la stessa: intrecciare realtà e sogno, giocare con la percezione e la paura.
In «Wizard with a Gun» combini magia e potenza di fuoco in una caotica avventura cooperativa in un mondo aperto. Vesti i panni di un mago che crea e combina cartucce speciali per scatenare effetti magici come esplosioni, distorsioni temporali o tempeste meteorologiche. Raccogli risorse, esplora rovine e affronta creature pericolose. Il gioco è incentrato sull'azione, la sperimentazione e l'improvvisazione: devi costantemente adattare le tue abilità e trovare nuove combinazioni.
Il gioco si concentra su un'atmosfera densa invece che su un'azione costante. L'oscurità è sia una minaccia che un espediente stilistico, la luce è il tuo strumento più importante nella lotta contro i nemici soprannaturali. Remedy utilizza effetti di luce e ombra impressionanti, ambienti realistici e cutscene cinematografiche per costruire la tensione. La struttura narrativa rimane intricata e invita all'interpretazione. «Alan Wake 2» è un thriller lento ma intenso che si concentra più sulla profondità psicologica che sui momenti di shock.
Con «Goat Simulator 3», lo sviluppatore Coffee Stain Studios offre ancora una volta un'assurdità anarchica. Controlla la capra Pilgor in un mondo aperto in cui puoi speronare, scagliare e dare fuoco a tutto. Da solo o in cooperativa con un massimo di altri quattro giocatori: L'obiettivo è diffondere il caos e divertirsi con gag fisiche esagerate. Nuove sfide, costumi e interazioni rendono il gioco ancora più assurdo del suo predecessore. È sciocco, inutile ed è proprio questo il punto. «Goat Simulator 3» si basa sul gioco libero e sul divertimento incontrollabile.
«Cocoon» è stato creato da Jeppe Carlsen, il designer di «Limbo» e «Inside», e continua il suo stile minimalista. Controlla una piccola creatura attraverso mondi annidati nascosti in sfere scintillanti. Ognuno di questi mondi segue le proprie regole e tu le usi per risolvere enigmi e aprire nuove dimensioni. La presentazione pacata, il design preciso e la narrazione simbolica rendono «Cocoon» un'avventura puzzle meditativa e intelligente. Non vengono pronunciate parole, ma ogni movimento racconta una storia di connessione e curiosità.
