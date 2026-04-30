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Ecco i nuovi giochi PS Plus di maggio 2026

Kim Muntinga
30.4.2026
Traduzione: tradotto automaticamente

Poco prima della Coppa del Mondo di calcio, Playstation Plus aggiunge al suo abbonamento "EA Sports FC 26". Inoltre, "Wuchang: Fallen Feathers" e "Nine Sols" offrono dure battaglie con i boss, mondi oscuri e azione senza compromessi fuori dal campo.

Sony ha annunciato i giochi del Playstation Plus mensile per il mese di maggio 2026. Puoi aggiungere i tre titoli alla tua libreria a partire dal 5 maggio. Due giochi rimarranno per i giocatori PS4, in quanto «Wuchang: Fallen Feathers» verrà rilasciato solo per PS5 in abbonamento.

«EA Sports FC 26»

Quando: 5 maggio
Dove: PS4, PS5
Anno: 2025
Genere: Simulazione di calcio / gioco sportivo

«EA Sports FC 26» continua la serie calcistica di Electronic Arts, che ha assunto un nuovo nome dopo la rottura con la licenza FIFA. L'obiettivo rimane la rappresentazione più completa del calcio di club moderno. Il gioco offre numerosi campionati, club, stadi e giocatori su licenza. Questo ti permette di gestire sia i migliori club internazionali che le squadre più piccole sul campo.

In termini di gameplay, «EA Sports FC 26» rimane fedele alla formula familiare. Costruisci attacchi tramite le ali, il centro o i momenti di cambio rapido, difendi gli spazi manualmente e cerca la conclusione al momento giusto.

Le modalità più importanti sono Carriera, Club e Ultimate Team. Nella Carriera, ti assumi la responsabilità a lungo termine di un club o di un personaggio. Club si concentra sul giocare insieme online con ruoli fissi. Ultimate Team consiste nel costruire la tua squadra con carte, compiti e partite online.

  • Opinione

    EA FC 26: sono una vittima e mi pento di nuovo

    di Luca Fontana

«Wuchang: Fallen Feathers»

Quando: 5 maggio
Dove: PS5
Anno: 2025
Genere: Soulslike Action-RPG

«Wuchang: Fallen Feathers» ti porta in una versione dark fantasy della tarda dinastia Ming. Vesti i panni della guerriera pirata Wuchang, che si risveglia senza memoria ed è segnata da una misteriosa malattia. Questa piaga, nota come «Feathering», trasforma le persone in creature mostruose e conferisce al mondo il suo tono inquietante.

Come un gioco di ruolo d'azione, Wuchang è un'avventura che ti porterà in una versione fantasy della tarda dinastia Ming.

Come gioco di ruolo d'azione, «Wuchang: Fallen Feathers» ti lancia ripetutamente in feroci combattimenti corpo a corpo. Impugna diverse armi, usa abilità speciali e adatta il tuo stile a ogni avversario. Segui le mosse al momento giusto, mantieni le distanze quando la pressione diventa eccessiva e azzarda attacchi pesanti solo quando si apre un vero e proprio varco.

«Nine Sols»

Quando: 5 maggio
Dove: PS4, PS5
Anno: 2024
Genere: platform d'azione 2D / Metroidvania

«Nine Sols» è un gioco d'azione 2D disegnato a mano da Red Candle Games. Il mondo combina la mitologia dell'Estremo Oriente con la fantascienza ed è spesso descritto come «Taopunk». Vesti i panni di un eroe vendicativo che vuole rovesciare i nove Sol, potenti governanti di una civiltà enigmatica e in decadenza.

Il sistema di combattimento è chiaramente incentrato sul combattimento tra i due personaggi.

Il sistema di combattimento è chiaramente al centro dell'attenzione. «Nine Sols» si basa meno sulle schivate frenetiche e più su parate, deviazioni e contromosse precise. Devi leggere gli attacchi, colpire al momento giusto e sviluppare le tue offensive. Questo fa sì che molti combattimenti sembrino dei duelli concentrati. La vicinanza con Sekiro è evidente, ma viene trasferita in una struttura 2D indipendente. Allo stesso tempo, il gioco è molto simile a Sekiro.

Al tempo stesso, il gioco segue la logica di un Metroidvania. Si esplorano aree collegate tra loro, si trovano nuove abilità e si aprono percorsi che prima erano chiusi. Il gioco vive della sua atmosfera, delle sue animazioni chiare e del suo meticoloso linguaggio visivo.

Immagine di copertina: Electronic Arts

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Kim Muntinga
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Kim.Muntinga@galaxus.de

I miei interessi sono vari, mi piace semplicemente godermi la vita. Sono sempre alla ricerca di notizie su freccette, giochi, film e serie.

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