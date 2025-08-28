Novità e trend 1 0

Ecco i migliori trailer di gioco della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 29.8.2025

La redazione ha raccolto per te i trailer più interessanti del mondo dei videogiochi dell'ultima settimana (dal 22 al 29 agosto).

Troppi giochi, troppi trailer, troppo poco tempo. Anche dopo la Gamescom, gli editori continuano a sfornare centinaia di video emozionanti senza pietà. Per evitare che tu debba passare al setaccio tutti i trailer, lo faremo noi per te. Ecco le gemme che abbiamo ripescato con la massima cura.

Che si tratti di un nuovo annuncio o di un aggiornamento di un gioco esistente. Che si tratti di un gioco AAA o di un suggerimento indie. Qui puoi trovare i migliori trailer della settimana (dal 22 agosto al 29 agosto) in una panoramica compatta.

«Ghost of Yōtei»

L'avventura samurai di Sony si concentra principalmente sulle katane e su altre armi da mischia. Tuttavia, di tanto in tanto ci sono anche delle sparatorie, come mostra il nuovo trailer. Il protagonista Atsu uccide un intero accampamento di banditi in stile casual. Non vedo l'ora di fare lo stesso.

Quando: 2 ottobre

Dove: PS5



«No Man's Sky: Voyagers Update» (nuovo annuncio)

Il gioco spaziale infinito «» sta per ricevere un altro aggiornamento gratuito con tante novità, tra cui nuove astronavi, missioni multiplayer e miglioramenti grafici. Puoi trovare tutte le informazioni sul nuovo aggiornamento in questo articolo della nostra astronauta Debora.

Quando: a partire da adesso

Dove: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Mac



«Onimusha: Way of the Sword»

Capcom mostra un estratto della demo della Gamescom del prossimo revival della leggendaria serie d'azione. Ho giocato ai videogiochi a Colonia e sono incredibilmente entusiasta. Le mie impressioni seguiranno nei prossimi giorni, restate sintonizzati.

Quando: tbd

Dove: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Digimon Story: Time Stranger»

Il nuovo trailer di «Time Stranger» fornisce informazioni sulla storia del coloratissimo JRPG. Il nostro esperto di giochi di ruolo Kevin non vede l'ora di fare un'escursione nel mondo digitale.

Quando: 3 ottobre

Dove: PS5, Xbox Serie X/S, PC



«Pokémon Legends Z-A»

Sei più un team «Pokémon»? Allora Game Freak ha qualcosa di nuovo per te. Lo studio sta svelando una nuova evoluzione Mega. Il lottatore Pokémon Resladero si trasforma in una versione più muscolosa, elegante e forte di se stesso.

Quando: 16 ottobre

Dove: Switch, Switch 2



«skate»

Il reboot di «Tony Hawk's» skate «alternativo» inizia in Early Access. Molti fan delle vecchie parti sono ancora scettici sul nuovo orientamento del servizio live.

Quando: 16 settembre

Dove: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC



«Sostituito»

Lo studio di sviluppo Sad Cat ci dà un'idea del lungo percorso di sviluppo della bellissima avventura d'azione in 2.5D nel nuovo trailer. Ho provato il gioco alla Gamescom e sono stato travolto dall'atmosfera e dalla grafica unica.

Quando: Primavera 2026

Dove: Xbox Serie X/S, PC, Game Pass



«Jurassic World Evolution 3»

Nel nuovo trailer del gioco di costruzione di dinosauri, puoi vedere i diversi modi in cui puoi costruire il tuo Jurassic Park.

Quando: 21 ottobre

Dove: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Sonic Racing: Crossworlds»

Il divertente racer di Sega può essere provato gratuitamente questo fine settimana in un test di rete aperto. Puoi trovare le mie impressioni sulla Gamescom in questo articolo.

Quando: 25 settembre

Dove: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC



«Borderlands 4»

L'ultimo trailer sui personaggi dello sparatutto di Gearbox presenta Harlowe, un'ex scienziata che usa molti gadget in battaglia

Quando: 12 settembre

Dove: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Soddisfacente»

Il popolare gioco di automazione arriverà presto anche su console.

Quando: 4 novembre

Dove: PS5, Xbox Series X/S, già disponibile per PC



«Hotel Barcelona»

I leggendari sviluppatori di giochi Suda51 («No More Heroes») e SWERY65 («Deadly Premonition») si uniscono per un folle gioco d'azione in 2D. Ora c'è una data di uscita per la prima volta.

Quando: 26 settembre

Dove: PS5, Xbox Series X/S, PC



«Godbreakers»

In questo gioco cooperativo con elementi hack'n'slash e roguelike, ci sono numerosi stili di gioco con cui puoi sconfiggere i nemici. Ho giocato a questo elegante titolo alla Gamescom e mi sono divertito molto. Particolarmente cool: Puoi copiare e utilizzare le abilità degli avversari - «Kirby» ti manda i suoi saluti.

Quando: 2025

Dove: PS5, PC



«Bye Sweet Carole»

Il film d'animazione Disney incontra l'horror. Il gioco narrativo ha una data di uscita per la prima volta nel nuovo trailer.

Quando: 2025

Dove: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC



«CAPTURED»

«Paranormal Activity» incontra «Pools» e «Outlast». E il logo assomiglia a «Stranger Things». Un mix entusiasmante.

Quando: 7 ottobre

Dove: PS5, Xbox Serie X/S



«YAPYAP»

E un altro gioco dal nome ALL-CAPS. In questo gioco horror in cooperativa, tu e tre amici dovrete evocare l'altroché in una torre infestata. Una demo gratuita è disponibile su Steam dal 13 al 20 ottobre.

Quando: tbd

Dove: PC



Immagine di copertina: No Man's Sky: Voyagers

