È arrivato il momento: la condivisione dell'account ora costa anche di più con Disney+

Disney+ sta entrando nel vivo, ora c'è un costo aggiuntivo per la condivisione dell'account. È costoso. E si applica solo a una persona al di fuori del nucleo familiare.

Disney ha annunciato da tempo l'intenzione di prendere provvedimenti contro la condivisione gratuita degli account. Il CEO Bob Iger ha persino annunciato ad aprile che la condivisione di account a pagamento sarebbe stata introdotta a settembre.

Siamo ormai alla fine di settembre - e giusto in tempo per mantenere la promessa: Chiunque voglia condividere il proprio abbonamento con un membro della famiglia o un amico al di fuori del proprio nucleo familiare dovrà pagare in futuro, come ha annunciato mercoledì il provider di streaming sul suo sito web. Ora possiamo anche scoprire quanto costa l'abbonamento per gli ospiti e di quali "privilegi" godono.

Costi elevati per un ospite

Il principio di base rimane lo stesso: un account per famiglia. Tuttavia, ora puoi aggiungere un cosiddetto "membro aggiuntivo" al tuo abbonamento Disney+.

D'ora in poi potrai aggiungere un parente o un amico al tuo account Disney+. I costi aggiuntivi dipendono dal tuo abbonamento.

In Germania, le tariffe per il membro Extra sono di 4,99 euro al mese per un pacchetto Basic con pubblicità. Oppure 5,99 euro in più per i piani di abbonamento senza pubblicità. In Svizzera, paghi 6,90 franchi al mese in più rispetto al tuo abbonamento Standard con pubblicità. Oppure 7,90 franchi per un abbonamento senza pubblicità

Questo si traduce nei seguenti costi mensili per nucleo familiare:

Abbonamento standard con pubblicità (CHF 7,90) + 1 membro aggiuntivo (CHF 6,90) = CHF 14,80

Abbonamento standard senza pubblicità (CHF 12.90) + 1 socio aggiuntivo (CHF 7.90) = CHF 20.80

Abbonamento premium senza pubblicità (CHF 17.90) + 1 socio aggiuntivo (CHF 7.90) = CHF 25.80

I costi aggiuntivi sono per un solo membro aggiuntivo - "per ogni account è disponibile un solo slot per membro aggiuntivo", si legge. Si tratta di somme ingenti che inevitabilmente ti portano a chiederti se valga la pena di avere un tuo conto personale.

Oltre al limite restrittivo di un solo slot, ci sono altre limitazioni e restrizioni. Il membro aggiuntivo può avere un solo profilo e può trasmettere su un solo dispositivo alla volta. Deve essere maggiorenne e vivere nello stesso paese in cui è stato creato l'account Disney+. La nuova funzione è inoltre disponibile solo per gli abbonamenti sottoscritti direttamente con Disney. Chi utilizza Disney+ come parte di un bundle con altri fornitori non avrà questa possibilità.

Disney+ vs. Netflix: le differenze rispetto all'originale

Ovviamente, le regole di Disney sono in gran parte modellate su quelle di Netflix. Anche in questo caso, un membro aggiuntivo può utilizzare un solo dispositivo alla volta. Tuttavia, i prezzi sono leggermente inferiori: con Netflix, paghi 5,90 franchi in più per l'abbonamento standard e premium. O 4,99 euro in Germania. Ci sono differenze anche nel numero di membri aggiuntivi: Con l'abbonamento premium a Netflix, puoi aggiungere due persone.

Netflix ha già ottenuto ciò che Disney sta ancora sognando con la condivisione degli account a pagamento: il timore che i clienti scappassero in massa a causa della nuova regola di condivisione degli account non si è concretizzato. Al contrario, l'azienda ha addirittura registrato la più rapida crescita di abbonamenti della sua storia alla fine del 2023. All'epoca erano stati registrati oltre 260 milioni di abbonamenti, mentre a metà del 2024 erano già 277 milioni. E la tendenza è in aumento.

Resta da vedere se Disney avrà successo. Il provider di streaming vuole essere redditizio in tutti i segmenti di streaming entro la fine dell'anno. Dopotutto, Disney+ e Hulu sono in attivo - per la prima volta nella storia delle loro aziende. ESPN+ seguirà.