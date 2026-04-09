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Duobell di Skoda: questo campanello per bicicletta ti raggiunge anche con la cancellazione del rumore

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 9.4.2026

Le cuffie con cancellazione del rumore bloccano anche i campanelli delle biciclette. Ecco perché Skoda ha optato per un design del suono nel Duobell che penetra nell'isolamento acustico.

Stai attraversando la città in bicicletta, ma un pedone sta bloccando la pista ciclabile davanti a te. Suoni il campanello, ma non succede nulla. Il motivo è spesso nelle o sulle tue orecchie: le cuffie con cancellazione attiva del rumore. La moderna cancellazione attiva del rumore (ANC) non solo blocca quasi completamente il rumore del traffico, ma spesso anche l'importante segnale di avvertimento di un campanello per bicicletta convenzionale.

Skoda vuole ora risolvere questo problema con il Duobell. Questo campanello speciale si basa su trucchi acustici per superare anche i migliori algoritmi di cancellazione del rumore.

Quando la sicurezza è filtrata

Le cuffieANC funzionano con microfoni e algoritmi. Rilevano il rumore ambientale e generano in tempo reale un contro-suono che lo annulla il più possibile. Questo è particolarmente efficace con i rumori costanti e uniformi come i motori, il vento o il rumore della strada.

Questo aspetto diventa problematico nel traffico stradale. Infatti, i classici campanelli per biciclette producono suoni brevi ma prevedibili che spesso vengono soppressi efficacemente dai sistemi a causa della loro struttura uniforme. Per i pedoni con le cuffie, il segnale di avvertimento rimane semplicemente impercettibile, con i relativi rischi.

La debolezza fisica dell'algoritmo

Per studiare come i sistemi ANC reagiscono ai diversi segnali sonori, Skoda ha collaborato con i ricercatori di acustica dell'Università di Salford nel Regno Unito. Il team ha identificato una stretta gamma di frequenze tra circa 750 e 780 hertz in cui molti algoritmi di cancellazione del rumore funzionano in modo molto meno efficace. Questa lacuna nel comportamento dei filtri è alla base del Duobell.

Il campanello genera in modo specifico una frequenza di 750 e 780 hertz.

La campana genera un suono proprio in questa finestra di frequenza. Inoltre, non si limita a produrre un suono uniforme. La Duobell lavora con battiti veloci e irregolari che variano nel tempo. Questa irregolarità rende difficile per gli algoritmi calcolare un'onda di controsuono adeguata. Di conseguenza, il segnale non viene trattato come un prevedibile rumore di fondo, ma viene percepito come un evento improvviso e raggiunge l'orecchio di chi indossa le cuffie.

Vantaggi misurabili alla prova

Le prove hanno mostrato una chiara differenza rispetto ai campanelli da bicicletta tradizionali. I soggetti del test con cancellazione attiva del rumore hanno sentito il segnale Duobell in media circa cinque secondi prima e fino a 22 metri di distanza. Alle tipiche velocità cittadine di una bicicletta, questo corrisponde a diversi metri in più di spazio di reazione. I test hanno dimostrato una netta differenza rispetto ai campanelli tradizionali.

Le prove non sono state condotte solo in laboratorio. Tra gli altri, i corrieri hanno utilizzato il campanello nella vita di tutti i giorni nel denso traffico cittadino di Londra. L'obiettivo era quello di replicare le condizioni che si verificano ogni giorno sulle piste ciclabili e nelle zone pedonali.

Sicurezza attraverso il puro design del suono

L'approccio è notevole: il Duobell fa completamente a meno dell'elettronica. Non c'è batteria, non c'è app e non c'è connessione con lo smartphone. Al contrario, gli sviluppatori hanno ottimizzato la forma, il materiale e la meccanica dei corpi sonori in modo tale da creare la frequenza desiderata e la sequenza irregolare di battiti in modo puramente meccanico.

Il suono della Duobell è creato esclusivamente dalla sua meccanica e non richiede alcuna elettronica.

Fonte: Skoda

Questo rende la campana non solo robusta e a bassa manutenzione, ma anche universalmente applicabile. Nonostante sia stato progettato specificamente per chi indossa le cuffie, il segnale rimane un suono di avvertimento familiare per le persone senza ANC. È forte e presente senza essere aggressivo. La sfida è stata quella di trovare un equilibrio tra assertività e accettazione sociale negli spazi pubblici.

Non è ancora un prodotto di serie

Al momento, la Duobell è un concept. Secondo Skoda, non ha intenzione di venderla direttamente. Il produttore vuole invece divulgare i risultati della ricerca e metterli a disposizione di altri costruttori.

Il fatto che una casa automobilistica stia lavorando a un campanello per bicicletta sembra insolito a prima vista. Dal punto di vista storico, però, è coerente: Skoda è nata come produttrice di biciclette, molto prima che le automobili diventassero il suo core business. In termini di contenuti, il Duobell si inserisce anche in un argomento più ampio: La sicurezza stradale, che oggi riguarda tutti gli utenti della strada, non solo gli automobilisti.

Immagine di copertina: Skoda / Youtube

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