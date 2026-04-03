Novità e trend 17 0

Due facce di Saturno

Spektrum der Wissenschaft Traduzione: tradotto automaticamente 4.4.2026

Nell'infrarosso e nella vista, la visione del pianeta ad anelli rivela chiare differenze, come mostrano le immagini appena pubblicate dalla NASA.

I due telescopi spaziali James Webb (JWST) e Hubble (HST) vengono puntati ripetutamente sui pianeti del sistema solare quando si trovano in posizione favorevole nel cielo per essere osservati. Queste due immagini del pianeta ad anelli sono state scattate nel 2024, ma sono state presentate dalla NASA solo nel marzo 2026. L'immagine a sinistra è stata scattata con il JWST il 29 novembre 2024 nell'infrarosso; quella a destra con Hubble in visuale il 22 agosto. Le osservazioni fanno parte del programma OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), che da oltre 30 anni utilizza il telescopio spaziale Hubble per fotografare Giove, Saturno, Urano e Nettuno almeno una volta all'anno. Da qualche anno, anche il JWST viene utilizzato per questo scopo.

Nell'immagine a infrarossi di Saturno, in una gamma di lunghezze d'onda comprese tra 1,64 e 4,7 micrometri, gli strati di foschia dell'atmosfera sono chiaramente visibili e anche gli anelli, che sono costituiti principalmente da ghiaccio d'acqua, brillano in modo brillante. Riflettono molto bene la radiazione termica del Sole, facendoli apparire più luminosi del pianeta stesso. Nel 2024, Saturno era vicino al suo equinozio, che attraversa ogni 15 anni. Per questo motivo gli anelli appaiono solo leggermente aperti in entrambe le immagini. Anche diverse lune di Saturno sono visibili nell'immagine del JWST; la luna Dione, grande circa 1100 chilometri, è particolarmente evidente a sinistra sotto gli anelli. Saturno è orbitato da almeno 285 lune e detiene quindi il record del sistema solare. Nel marzo del 2026 sono stati segnalati altri undici nuovi satelliti di Saturno, ma sono molto più piccoli di Dione.

L'immagine Hubble sulla destra è stata scattata nel campo visivo utilizzando quattro filtri a banda stretta che coprono Saturno nell'intervallo compreso tra 395 e 631 nanometri di luce blu e rossa. Vale quanto segue: 1 nanometro = 10-3 micrometri = 10-9 metri. Il filtraggio rivela chiaramente le strutture dell'atmosfera, comprese le tempeste e le bande ad alto contrasto causate dalla rapida rotazione del pianeta ad anelli, che dura poco più di dieci ore. Saturno appare molto meno contrastato se osservato a occhio nudo. Le bande distintive sono visibili solo con un'ispezione ravvicinata e in condizioni di osservazione molto buone; altrimenti il pianeta appare quasi uniforme in un colore giallo-marrone.

Ci sono alcuni esempi di Saturno che si possono vedere in un'immagine di Saturno.

Anche alcune delle piccole lune di Saturno sono visibili nell'immagine di Hubble; Mimas è meglio visibile come un punto bianco a sinistra sotto gli anelli e a sinistra del centro del disco del pianeta. Produce anche una piccola ombra scura sulla copertura nuvolosa. Avendo un diametro di circa 400 chilometri, è minuscolo rispetto a Saturno, che ha un diametro dieci volte superiore a quello della Terra (circa 120.000 chilometri).

Spettro della scienza

Siamo partner di Spektrum der Wissenschaft e vogliamo rendere più accessibili a te informazioni fondate. Segui Spektrum der Wissenschaft se ti piacciono gli articoli.

Articolo originale su Spektrum

Immagine di copertina: NASA, ESA, CSA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Elaborazione immagini: Joseph DePasquale (STScI)

Mi piace questo articolo! A 17 persone piace questo articolo







