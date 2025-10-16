Novità e trend 27 3

Dreame fa concorrenza a Philips Hue, Wiz e Govee

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 16.10.2025

Dreame non vuole solo pulire la tua casa, ma anche illuminarla. Il produttore cinese sta entrando nel settore delle case intelligenti con la striscia luminosa P11.

Fino ad oggi, Dreame è stato sinonimo di robot aspirapolvere e aspirapolvere. Fondato nel 2017, il produttore cinese ha conquistato il mercato in meno di dieci anni e ora vuole espandersi in altri settori. A partire dalla casa intelligente. Il primo prodotto disponibile in alcuni paesi dell'UE è la striscia luminosa P11, che sarà lanciata in Svizzera nel primo trimestre del 2026. Le lampadine seguiranno in seguito.

Tanta luce, ma non economica

Per 99 euro, avrai una striscia lunga cinque metri con 108 LED per metro. Non è un affare rispetto alla concorrenza di Philips Hue, Wiz o Govee. In questo caso, i modelli di punta costano una cifra simile, ma ci sono anche varianti più economiche. Dreame non è un prodotto che si propone di offrire un servizio di qualità.

Dreame non si rivolge al segmento low-cost, ma offre la massima potenza possibile. Con 360 lumen al metro, la striscia è leggermente più luminosa della Govee Strip Light con 350 lumen al metro, ad esempio, che la mia collega Debora ha recentemente testato.

App propria - ma anche connessione Matter

Il Dreame P11 offre una luce RGBICWW. Ciò significa che i LED non solo si illuminano in oltre 16 milioni di varianti di colore, ma che ci sono anche LED con bianco puro e bianco caldo in mezzo (questo è il significato di WW in RGBICWW). Ciò promette transizioni di colore migliori e tonalità di bianco più belle. Ciò significa che potrai utilizzare la striscia per illuminare la tua casa con una luce bianca da 2700 Kelvin (bianco caldo) a 6500 Kelvin (bianco freddo).

L'IC in RGBICWW sta per «Independent Control». I segmenti dei LED possono quindi essere controllati in modo indipendente, in modo da rendere possibili sfumature di colore e animazioni. Se utilizzi la striscia luminosa con l'app Dreamehome, già conosciuta dai robot aspirapolvere, puoi scegliere tra oltre 70 scene di luce diverse. I LED possono anche essere sincronizzati con la musica in quattro modi diversi.

In alternativa, la Light Stripe può essere controllata tramite i normali Matter, Google Home e Amazon Alexa. In altre parole, puoi combinarla con luci e apparecchi di altri produttori.

Per Dreame, il P11 è solo l'inizio. È già stata annunciata una lampadina LED intelligente. Inoltre, sono previste telecamere di sicurezza, serrature intelligenti e campanelli con l'etichetta Dreame Navo.

Immagine di copertina: Dreame

Mi piace questo articolo! A 27 persone piace questo articolo







