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Dopo le accuse di spionaggio: uno YouTuber rimuove il Wi-Fi e i microfoni dal suo nuovo LG OLED

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 6.10.2026

Uno YouTuber smonta il suo LG OLED G6 appena acquistato e rimuove Wi-Fi, Bluetooth e microfoni. Reagisce così alle segnalazioni riguardanti la raccolta di dati e possibili attacchi di spionaggio tramite i televisori LG.

I televisori analizzano ciò che guardiamo. Scansionano la nostra rete domestica alla ricerca di altri dispositivi. E se vengono compromessi, i loro microfoni possono persino essere utilizzati per la sorveglianza. Tutto questo è stato recentemente analizzato dal portale tecnologico statunitense Gamers Nexus sui televisori LG, toccando evidentemente un tasto dolente.

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Lo YouTuber tfm55x ha tratto conseguenze radicali. Nel suo video «This LG G6 OLED Glass Belongs to Me!» smonta il suo LG OLED G6 appena acquistato, scollega il modulo Wi-Fi e Bluetooth combinato dalla scheda madre e rimuove i due minuscoli microfoni dalla cornice inferiore.

Dietro tutto ciò c'è anche una frase che ha fatto scalpore durante la ricerca: «We own the glass» – «lo schermo è nostro». Proviene da un manager di LG Ad Solutions, la divisione pubblicitaria del gruppo. Si riferisce all'accesso di LG allo schermo come spazio pubblicitario e fonte di dati. Tuttavia, tfm55x prende la frase alla lettera. La sua risposta a LG: «Well, you don't own the glass on this one.»

Anche il telecomando è stato messo da parte, poiché possiede un microfono integrato. tfm55x lascia semplicemente le batterie fuori. In futuro, il costoso televisore OLED fungerà solo da «dumb monitor», ovvero uno schermo senza funzioni smart. Sarà controllato tramite Home Assistant.

Lo YouTuber sconsiglia però di imitarlo. Per staccare i minuscoli microfoni dalla scheda, utilizza tra l'altro una stazione saldante ad aria calda. Chi non sa cosa sta facendo, farebbe meglio a starne alla larga.

Soluzione radicale per un problema reale

Tuttavia, le prove non sono così drammatiche come la modifica potrebbe far supporre. Gamers Nexus ha dimostrato che un televisore LG precedentemente compromesso può essere utilizzato come dispositivo di registrazione, anche a schermo spento. Non è stato però dimostrato che LG stessa registri segretamente le conversazioni in salotto per inviarle ai propri server a fini pubblicitari.

Altre preoccupazioni sulla privacy sono invece reali. I televisori LG possono riconoscere ciò che viene trasmesso tramite l'Automatic Content Recognition (ACR), anche attraverso dispositivi HDMI esterni come console di gioco o set-top box. Inoltre, scansionano la rete locale alla ricerca di altri dispositivi. LG conferma entrambi i punti, ma sottolinea che la scansione della rete serve a identificare i dispositivi compatibili e che le informazioni raccolte non vengono utilizzate per profili pubblicitari.

È chiaro, invece, che dietro l'ACR c'è un business pubblicitario. Con LG Ad Solutions, LG gestisce la propria piattaforma pubblicitaria, in grado di utilizzare le informazioni sul comportamento di visione per la pubblicità mirata. Secondo LG, quando l'ACR è attivato, vengono utilizzati anche i dati Wi-Fi per determinare la posizione approssimativa del televisore.

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Chi non desidera tutto ciò, però, non deve ricorrere subito al saldatore. L'ACR può essere disattivato nelle impostazioni; nei test di RTINGS, il traffico dati corrispondente è scomparso su diversi televisori dopo la disattivazione.

Immagine di copertina: Youtube / tfm55x

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