Dopo 14 anni: Rockstar Games porta "Red Dead Redemption" su PC

I fan lo aspettavano da tempo e ora è finalmente arrivato il momento: "Red Dead Redemption", il classico western di Rockstar Games, sta per arrivare su PC. Il gioco verrà rilasciato su Steam, Rockstar Store ed Epic Games Store il 29 ottobre 2024. Insieme all'espansione sulla storia degli zombie "Undead Nightmare", Rockstar offre ai giocatori PC l'opportunità di rivivere l'epico viaggio di John Marston dopo 14 anni in una grafica migliorata.

Il port è stato creato in collaborazione con Double Eleven. Quest'ultima è stata recentemente responsabile delle versioni PS4 e Switch del gioco. Originariamente, "RDR 1" era stato rilasciato solo per PS3 e Xbox 360.

Più di un semplice port?

La versione PC di "Red Dead Redemption" non sarà un semplice porting. Secondo Rockstar e lo studio di sviluppo Double Eleven, la grafica è stata migliorata per mostrare la bellezza del selvaggio West in una risoluzione ancora più alta e con un frame rate più fluido. Tra le altre cose, sono supportate le risoluzioni 4K e le alte frequenze di aggiornamento fino a 144 Hz. Sono supportati anche i monitor ultrawide (21:9) e super-ultrawide (32:9). I miglioramenti grafici includono anche una maggiore distanza di visione e impostazioni di qualità delle ombre. Cosa molto importante, la versione per PC avrà anche controlli completamente personalizzati per mouse e tastiera.

Un classico ritorna

"Red Dead Redemption" è considerato uno dei migliori giochi della sua generazione e ha appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo. Con 95 punti, è uno dei giochi meglio classificati di tutti i tempi su Metacritic.com. Anche il punteggio degli utenti è molto alto: 9,0 su dieci. Con la versione per PC, anche i giocatori hanno la possibilità di calarsi nei panni dell'ex fuorilegge John Marston e vivere la sua storia. Che tu sia già un fan o che tu voglia conoscere il gioco per la prima volta: "Red Dead Redemption" su PC è un must per tutti gli appassionati di giochi open-world e avventure western.

