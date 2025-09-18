Novità e trend 10 3

DJI Mini 5 Pro: piccolo drone, grande sensore

Con il nuovo Mini, DJI porta una videocamera nella fascia di peso inferiore ai 250 grammi, che in precedenza era riservata ai modelli di grandi dimensioni. Questo consolida lo status del Mini come miglior drone quando lo spazio è limitato.

DJI ha presentato il Mini 5 Pro. La quinta generazione del piccolo drone ha un sensore più grande rispetto al suo predecessore. Tuttavia, pesa ancora meno di 250 grammi e rientra nella classe operativa A1. Ho fatto un giro con il nuovo Mini.

Diventa più grande, ma rimane piccolo

Il DJI Mini 5 Pro è leggermente meno mini rispetto all'ultimo modello, ma continua a stare in un piccolo zaino. Rimane quindi il drone preferito quando si viaggia a piedi. Nonostante la fotocamera più grande, la durata della batteria è leggermente superiore: il modello precedente durava 34 minuti in volo, quello nuovo 36 minuti. Con 42 gigabyte, la memoria interna è finalmente di dimensioni utili

Il Mini 5 Pro occupa leggermente più spazio rispetto ai modelli precedenti.

Oltre al drone, il Fly More Combo include il controller RC2, due batterie aggiuntive, una borsa per il trasporto e un set di filtri ND. Il controller di lusso è altamente consigliato. È dotato di un proprio display invece di dover inserire ogni volta il tuo smartphone. In questo modo il drone è pronto al decollo più rapidamente.

Il Fly More Combo include tre filtri ND (ND8, ND32 e ND128).

Sono soddisfatto a metà dei filtri ND. Il lato positivo è che sono inclusi nel set. Tuttavia, sono montati con un sistema a scatto che richiede un po' di forza. Spesso lascio impronte sui filtri. I magneti sarebbero più eleganti. Tuttavia, probabilmente sarebbero troppo pesanti, dato che ogni grammo conta in questa classe di droni.

Il nuovo sensore è buono, ma non può fare magie

Il più grande risultato del Mini 5 Pro è il sensore da 1 pollice in un drone così piccolo. Il Mini 4 Pro aveva ancora un sensore da 1/1,3 pollici. Questo corrisponde a un'area più grande di quasi il 50 percento, che teoricamente ha un effetto positivo sulla qualità dell'immagine: più dettagli, più gamma dinamica, meno rumore. L'intensità luminosa dell'obiettivo non è affatto peggiorata (f/1.8 invece di f/1.7). In definitiva, il piccolo drone scatta foto migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

DJI scrive le specifiche della nuova fotocamera proprio su di essa.

Nel breve test alla prova, sono effettivamente visibili un po' più di dettagli rispetto al predecessore. Tuttavia, devo guardare molto da vicino per riconoscere la differenza. Ad onor del vero, va detto che: La qualità del Mini 4 Pro (e del Mini 3 Pro con lo stesso sensore) era già buona. Non aspettarti miracoli dal nuovo sensore da 1 pollice. Un aggiornamento rispetto ai due modelli precedenti non vale la pena. Il nuovo «48 mm in modalità Med-Tele» mi sembra che in pratica non sia altro che uno zoom digitale. La qualità è sufficiente per i video TikTok su schermi piccoli, ma non per YouTube.

La fotocamera può essere ruotata di 90 gradi a sinistra e di 90 o 135 gradi a destra per i video verticali. La risoluzione massima rimane 4K, mentre la frequenza massima dei fotogrammi passa da 100 a 120 fotogrammi al secondo (FPS). Puoi anche filmare in HDR fino a 60 FPS.

Rilevamento ostacoli molto ben implementato

La Mini 4 Pro aveva già il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, ovvero in avanti, indietro, verso l'alto, verso il basso e di lato. Il Mini 5 Pro ha anche un sensore LiDAR nella parte anteriore. Questo sensore vede gli oggetti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il piccolo drone raggiunge così l'Air 3S. Tra l'altro, anche questo ha lo stesso sensore, ma anche una fotocamera con teleobiettivo.

Grazie ai sensori in tutte le direzioni, le collisioni con gli alberi non sono più un argomento.

Durante i miei voli di prova, il rilevamento degli ostacoli ha funzionato in modo eccellente: invece di frenare bruscamente, il Mini 5 Pro ha ridotto la sua velocità in modo fluido. Ad esempio, se dirigo velocemente verso un albero, il drone frena dolcemente all'inizio, ma poi mi lascia volare molto vicino e molto lentamente. Questa realizzazione è migliore rispetto ai modelli precedenti. Un altro vantaggio della serie Mini è il volume basso. Il Mini 5 Pro ha un suono molto simile a quello del suo predecessore.

DJI non cambia il prezzo. Il Mini 5 Pro è disponibile da subito e costa come il Mini 4 Pro al momento del lancio sul mercato: 799 franchi o euro. Il Fly More Combo ha un prezzo di 1129 franchi o euro.

