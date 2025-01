DJI Flip: drone pieghevole con protezione dell'elica

L'ultimo quadricottero di DJI ha specifiche simili al Mini 4 Pro, ma ha un aspetto completamente diverso. Il Flip si rivolge principalmente ai principianti, poiché il suo design lo rende meno sensibile.

Il nuovo piccolo drone di DJI si chiama "Flip" e ha un aspetto piuttosto insolito. Ha delle gabbie protettive fisse per le eliche, simili a quelle del DJI Neo. A differenza di quest'ultimo, però, il Flip può essere ripiegato. I suoi bracci si ripiegano verso il basso, dove le eliche si impilano l'una sull'altra.

Con un peso di 249 grammi, il Flip rientra nella classe C0 ed è quindi meno limitato rispetto ai velivoli più pesanti. A giudicare dalle specifiche, il nuovo drone si colloca leggermente al di sotto del Mini 4 Pro all'interno dell'assortimento di DJI.

Diverso, ma non necessariamente migliore

Dando un'occhiata alle dimensioni del DJI Flip si nota che, una volta ripiegato, non è più compatto della serie Mini, ma anzi è più grande di qualche centimetro. Il suo vantaggio sta nelle eliche protette. Questo rende il Flip più adatto ai principianti, in quanto ha maggiori probabilità di sopravvivere indenne a eventuali collisioni ed è meno pericoloso per le persone.

Il marketing di DJI ci insegna: grazie alle eliche protette, Bello non deve avere paura.

Fonte: DJI

A parte questo, non riesco a trovare un punto di vendita unico. La fotocamera con il suo sensore da 1/1,3 pollici dovrebbe offrire la stessa qualità d'immagine del Mini 4 Pro. Le foto hanno una risoluzione di 48 megapixel, i video possono essere registrati in 4K con un massimo di 60 fotogrammi al secondo. Per le immagini in movimento verticale, il Flip non ruota la fotocamera di 90 gradi, ma si limita a salvare una sezione in formato verticale in 2,7K.

Il Flip fa delle concessioni per quanto riguarda la qualità delle immagini.

Il Flip fa delle concessioni per quanto riguarda il rilevamento degli ostacoli. Vede solo gli oggetti davanti e sotto il drone, mentre i sensori del Mini 4 Pro guardano in tutte le direzioni. Il tempo di volo è di tre minuti inferiore a quello della sorella più costosa. Tuttavia, il sistema di trasmissione O4 è lo stesso. Offre una connessione stabile e un raggio d'azione più che sufficiente.

Nel complesso, il concetto pieghevole del Flip sembra fresco, ma non necessariamente rivoluzionario. Inoltre, rende la linea di DJI ancora più confusa di quanto non lo sia già. Il nuovo drone non sembra fare alcun passo avanti dal punto di vista tecnico, ma piuttosto mette insieme componenti già noti in un modo nuovo. È troppo costoso per essere un semplice giocattolo e il Mini 4 Pro rimarrà probabilmente l'opzione migliore per molti altri scenari.