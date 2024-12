DJI deve dimostrare la propria innocenza

Il produttore cinese di droni rischia un divieto di importazione negli Stati Uniti. DJI ha un anno di tempo per convincere le autorità che i suoi prodotti non rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale.

Il governo degli Stati Uniti ha approvato una legislazione che potrebbe portare a un divieto sui droni DJI: Il National Defense Authorisation Act (NDAA) di quest'anno inizia un conto alla rovescia di un anno. Entro questo periodo, DJI e il suo concorrente cinese Autel Robotics dovranno dimostrare di "non rappresentare un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti". Se DJI non riuscirà a dimostrare di essere in grado di proteggere i suoi droni, dovrà essere in grado di dimostrare di essere in grado di proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Se DJI non riuscirà a farlo, i dispositivi dell'azienda rientreranno nel Secure and Trusted Communication Networks Act della National Communications Commission (FCC). La FCC non rilascerà più una licenza per i dispositivi radio, il che equivale a un divieto di importazione. Il provvedimento si applicherebbe ai droni e ad altri dispositivi DJI dotati di telecamera o modulo radio, come l'Osmo Pocket.

La legge deve ancora essere firmata dal presidente. Tuttavia, questa è considerata una formalità grazie al sostegno di entrambi i partiti. La palla è ora nel campo di DJI, che è in balia dei favori dell'amministrazione entrante. Se Donald Trump vuole porre fine alla vendita di droni cinesi negli Stati Uniti, non deve fare nulla. Non sembra improbabile, visto che il repubblicano minaccia in generale tariffe e sanzioni punitive contro la Cina.

DJI si sente trattato ingiustamente

In un primo momento era stata presentata anche una "legge contro i droni del PCC", che avrebbe bloccato l'importazione di droni cinesi in modo ancora più rapido. Tuttavia, questa legge non è stata inserita nella bozza finale dell'NDAA, cosa di cui DJI si è detta soddisfatta in un blog post. Tuttavia, l'azienda si lamenta del fatto che il nuovo NDAA escluda ingiustamente i produttori cinesi, anche se DJI collaborerà pienamente con il governo.

In ottobre DJI ha citato in giudizio il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per aver inserito il produttore di droni nell'elenco delle "aziende militari cinesi". DJI afferma di non avere alcun legame con il governo cinese. L'azienda è stata erroneamente inserita in questa lista senza prove, danneggiando così la sua attività.