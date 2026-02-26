Novità e trend 5 2

Disney+ senza HDR: l'abbonamento Premium perde una funzione fondamentale

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 27.2.2026

Dolby Vision sparito, HDR10+ sparito e ora anche HDR10. Al momento Disney+ non dispone di alcun formato HDR in Europa. Questo non è stato comunicato. Tuttavia, il prezzo premium rimane.

Nel giro di poche settimane, Disney+ in Europa ha abbandonato Dolby Vision, HDR10+ e 3D, presumibilmente a causa di «problemi tecnici». Ora manca anche l'HDR10 statico.

Questo significa che l'HDR non è più disponibile, nemmeno con il costoso abbonamento Premium. Nemmeno in Svizzera. Lo riferiscono numerosi portali tecnologici di tutta Europa, tra cui 4KFilme dalla Germania. Posso confermare queste segnalazioni: Né il mio LG G5 né il mio LG C1 attivano il logo HDR per titoli come «Avatar 2», «Guardiani della Galassia Vol. 2» o «Paradise».

Più grave è la comunicazione, o meglio: la sua mancanza. Non sono ancora state fornite informazioni proattive ai clienti. Invece, sono state tacitamente adattate pagine di supporto come questa qui. Per un servizio di questa fascia di prezzo, questo è... notevole.

4K sì, HDR no - e per 23,40 franchi al mese

Il fatto è che tutti i contenuti sono disponibili solo in SDR. Rispetto all'HDR, le luci perdono di impatto, le scene scure di profondità e i contrasti di dinamismo. Inoltre, gli artefatti di compressione e il banding sembrano verificarsi più frequentemente in SDR con risoluzione 4K, anche in titoli che prima sembravano puliti. Non è possibile stabilire se questo significhi che anche il bit rate è stato modificato, se non si dispone di valori misurati. Tuttavia, è possibile che la qualità dell'immagine sia peggiore senza l'HDR.

In totale, i peggioramenti pesano molto. Una buona qualità SDR è il requisito minimo per un abbonamento Premium, che attualmente costa 23,40 franchi al mese. E l'HDR non è un extra, ma un punto di vendita fondamentale: chi investe diverse migliaia di franchi in un moderno home cinema non lo farà per poter guardare di nuovo l'SDR alla fine. Se un servizio pubblicizza «4K UHD e HDR» ma di fatto non offre più queste prestazioni, non si tratta di una sfumatura.

Se dai un'occhiata alle impostazioni dell'account, vedrai ancora «HDR» per l'abbonamento Premium. Questa discrepanza non si riflette bene sulla comunicazione di Disney.

Fonte: Luca Fontana

Da un punto di vista legale, Disney sta operando in un'area delicata. Se l'HDR è esplicitamente elencato come caratteristica nelle tariffe prenotate, ciò costituisce una modifica del servizio. Tuttavia, secondo quanto riportato da 4KFilme, pare che siano state accettate cancellazioni straordinarie tramite il Servizio clienti. I fornitori di servizi di streaming si tutelano con clausole di adeguamento nei loro termini e condizioni generali. Tuttavia, se una caratteristica fondamentale pubblicizzata viene rimossa e il prezzo rimane invariato, l'argomentazione diventa tenue.

Disney dice poco, ma rimuove molto

In realtà, il problema dell'HDR in Disney è stato a fuoco lento per un po' di tempo. Alla fine di gennaio il Dolby Vision è scomparso in Germania e poco dopo in Svizzera. Heise ha collegato questo fatto a una disputa sui brevetti tra Disney e InterDigital, un'azienda statunitense che detiene e concede in licenza migliaia di brevetti nel campo delle tecnologie mobili e video. Questo è probabilmente il motivo per cui al momento non sono presenti Dolby Vision e HDR10+ sulla piattaforma di streaming.

Tuttavia, Disney non ha mai confermato questa connessione. L'azienda ha parlato vagamente con FlatpanelsHD delle sfide tecniche di «» e ha assicurato che il 4K UHD e l'HDR10 - l'HDR statico - continueranno a essere disponibili. Ad oggi, questa è l'unica dichiarazione ufficiale sulla questione HDR. Non è stata nemmeno pubblicata come lettera ai clienti e sembra comunque non essere valida oggi.

Nel Centro Assistenza Disney, anche il riferimento all'HDR10 è stato rimosso senza informare i clienti.

Fonte: Luca Fontana

Resta da vedere se la disputa sui brevetti con InterDigital sia effettivamente all'origine di tutto questo o se altri fattori tecnici e di licenza giochino un ruolo importante. Nel vuoto di comunicazione di Disney - anche le mie richieste di informazioni sono rimaste finora senza risposta - nulla è stato confermato o smentito, tanto meno spiegato. Al momento è rimasto ben poco della promessa premium.

Immagine di copertina: Luca Fontana

