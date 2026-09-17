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Disney+ apre i suoi abbonamenti "senza pubblicità" alla pubblicità

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 17.9.2026

Disney+ invia in questi giorni un'email apparentemente insignificante riguardo alla modifica delle condizioni d'uso. Al suo interno si cela una bomba: anche nell'abbonamento Premium più costoso, il gruppo si riserva il diritto di mostrare pubblicità in futuro.

«Tutti gli abbonamenti Disney+ includeranno pubblicità», titola il portale tecnologico tedesco Golem. Chiaro, inequivocabile e allarmante, ma non del tutto corretto. Il problema è che né la modifica contrattuale di base né la dichiarazione ufficiale di Disney affermano ciò che sostiene il titolo. Tuttavia, ciò che è certo è abbastanza esplosivo da meritare un'analisi approfondita.

Procediamo con ordine. Disney+ ha modificato il contratto di utilizzo a partire dal 18 giugno 2026 e in questi giorni sta informando i propri clienti, anche in Svizzera, tramite e-mail. La novità: tutte le opzioni di abbonamento potranno in futuro contenere pubblicità. Finora, questo accadeva solo con l'abbonamento più economico «Standard con pubblicità».

Cosa significa concretamente?

«Potranno», non «includeranno»

Innanzitutto, che Disney non nasconde la propria contraddizione. Sulla pagina degli abbonamenti svizzeri, la situazione è messa nero su bianco: per i piani Premium (da CHF 17.90) e Standard (da CHF 13.90) rimane una spunta ben visibile su «Film e serie senza pubblicità», mentre la nota a piè di pagina subito sotto ammette esattamente il contrario.

In alto «senza pubblicità», in basso la clausola: Disney si riserva il diritto di inserire alcune forme di pubblicità anche nei piani Standard e Premium.

Fonte: disneyplus.com/de-ch

Non è una bella cosa. Tuttavia, c'è scritto «potranno», non «includeranno». Con questa clausola, Disney si crea semplicemente la base contrattuale per inserire un giorno pubblicità in tutti gli abbonamenti.

Dopotutto, la nota a piè di pagina parla esplicitamente solo di pubblicità prima e dopo la riproduzione, non durante un film o un episodio di una serie. La classica pubblicità mid-roll, come quella nota su YouTube o Prime Video (in Germania), non è quindi coperta per il momento. Questo spiega forse anche perché Disney lasci semplicemente la spunta «senza pubblicità» invece di rimuoverla: anche altri fornitori con promesse esplicite di assenza di pubblicità non sono sempre così rigorosi.

HBO Max, ad esempio, nei suoi articoli di assistenza si riserva il diritto di inserire nei piani Standard e Premium «contenuti con sponsorizzazioni e product placement» nonché «trailer di programmi», indipendentemente dall'abbonamento sottoscritto. E persino Apple TV, che si posiziona tradizionalmente in modo esplicito come priva di pubblicità, mostra regolarmente trailer di altre produzioni Apple prima dell'inizio dei propri film e serie. Dal punto di vista dei fornitori, la promozione interna non è evidentemente «vera» pubblicità.

Quanto è esagerato il titolo di Golem?

Interpellata da Golem, Disney ha confermato che la clausola si applica effettivamente a tutti gli abbonamenti. Il gruppo, tuttavia, è rimasto sul condizionale: la pubblicità «potrebbe» far parte, ad esempio, degli eventi sportivi in diretta, «come è consuetudine nel settore». Nella dichiarazione non si parla mai di «includere pubblicità».

Il titolo di Golem è quindi, con tutto il rispetto, esagerato fino al limite della falsità: né l'e-mail né la dichiarazione di Disney dicono che la pubblicità arriverà ora. Solo che potrebbe arrivare. Un condizionale non è una garanzia, per quanto il titolo possa sembrare allettante per l'autore.

Cosa significa questo per gli abbonati?

Se alla fine apparirà davvero della pubblicità nei piani Premium e Standard, al momento non lo sa nessuno tranne Disney stessa, anche se non serve un oracolo per intuire una possibile risposta. La domanda più interessante sarà comunque il «quando» e il tipo di pubblicità.

A causare malumore è già la contraddizione tra le promesse pubblicitarie e le clausole scritte in piccolo. Su Reddit, numerosi utenti annunciano di voler disdire il proprio abbonamento o dichiarano di averlo già fatto. Disney potrebbe essersi limitata a tenersi tutte le porte aperte con la nuova clausola, ma per una parte della sua clientela questo è già sufficiente per spingerla ad andarsene.

Immagine di copertina: Luca Fontana

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