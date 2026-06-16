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Dipingere, mimetizzarsi, temere: "Meccha Chameleon" diventa un successo su Steam

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 16.6.2026

Un pennello virtuale, 24 giocatori e tanta sfacciataggine: il semplice gioco indie "Meccha Chameleon" diventa un successo su Steam in pochi giorni.

Cosa succede se combini il programma di disegno Paint con i giochi "Nascondino"? Probabilmente il gioco "Meccha Chameleon", uscito il 10 giugno. A prima vista, soddisfa tutti i criteri per essere uno dei tanti giochi "trash" che appaiono quotidianamente su Steam: un nome incomprensibile, un singolo sviluppatore che pubblica solo in giapponese sul suo account X, un breve tempo di sviluppo. Non c'è nemmeno un editore.

Ma il gioco è stato scoperto dai livestreamer e in pochi giorni è diventato un vero successo. Il principio del gioco è semplice: cerchi di nasconderti il più a lungo possibile dai tuoi compagni di gioco. Ma invece di rannicchiarti in armadi o sotto i tavoli, usi gli strumenti di pittura per dipingere il tuo corpo e mimetizzarti con l'ambiente come un camaleonte.

Cosa significa il nome "Meccha Chameleon"? Se ti stai chiedendo il nome, anche se il gioco non ha nulla a che fare con i mech o la città della Mecca: c'è una buona spiegazione. Si tratta della trascrizione del nome originale giapponese "めっちゃカメレオン" nell'alfabeto latino. Il nome è un'espressione colloquiale giapponese. Significa qualcosa come "Un vero camaleonte" e in senso figurato si applica a persone molto adattabili. E ora tutto ha senso!

Dopo il lancio, i rapporti di successo si sono accumulati: il 12 giugno, Lemorion, lo sviluppatore, annuncia 500.000 vendite di giochi, due giorni dopo il milione dovrebbe essere già stato superato e il 15 giugno segue il ringraziamento per due milioni di vendite. Secondo la piattaforma di analisi SteamDB, "Meccha Chameleon" ha raggiunto il suo picco di oltre 132.000 giocatori contemporanei quel giorno.

Come funziona "Meccha Chameleon"

Come in altri giochi di gruppo, inizi in una lobby con un massimo di 23 compagni di gioco. Ci sono due squadre: cacciatori e camaleonti. Mentre i camaleonti si nascondono, i cacciatori cercano di trovare tutti i camaleonti in pochi minuti. I camaleonti hanno circa un minuto e mezzo prima dell'inizio della partita per crearsi un nascondiglio nel mondo. Attualmente ci sono cinque mappe. Nel workshop sono disponibili altre mappe create dagli utenti.

Il gioco si svolge in stanze dettagliate con numerosi mobili e oggetti sparsi. Come camaleonte, ti accovacci, ti metti in piedi o ti sdrai in un luogo a tua scelta. Con una pipetta, assorbi il colore dell'ambiente e dipingi il tuo corpo bianco come una tela.

Dove sono i camaleonti? Lemorion

Il tuo obiettivo: non farti notare il più possibile. Idealmente, un cacciatore ti ignora anche se si trova proprio di fronte a te. Non contano solo le tue abilità pittoriche, ma anche la tua audacia. Puoi nasconderti in luoghi volutamente ovvi e sperare che i cacciatori non sospettino un camaleonte lì.

L'host della lobby attuale ha accesso a diverse modalità di gioco e impostazioni. Ad esempio, può impostare che i camaleonti emettano automaticamente un fischio silenzioso dopo 45 secondi. Come camaleonte, puoi fischiare volontariamente e ritardare così il tuo fischio automatico. In questo modo, la tua figura rimane silenziosa nel migliore dei casi proprio quando un cacciatore si trova nelle vicinanze.

Facilmente accessibile, ma con debolezze tecniche

Mentre i camaleonti aspettano con ansia se il loro camuffamento funziona, i cacciatori affinano la loro vista. Il principio del gioco è facile da imparare e offre divertimento per tutti. "Meccha Chameleon" è interessante anche per il prezzo conveniente: costa meno di dieci euro o franchi. Questo lo rende perfetto per sessioni spontanee "E cosa facciamo stasera?" su Discord.

Lo sviluppatore non sembra riposare sugli allori, ma continua a lavorare al gioco. Entro la fine della settimana vuole rilasciare una mappa aggiuntiva ed è impegnato a risolvere i numerosi bug lamentati nelle recensioni di Steam. Già il giorno del lancio ha rilasciato tre patch, altre ne sono seguite. Con poco più di 5000 recensioni, il gioco è attualmente al 79 percento e quindi "per lo più positivo".

Su Twitch puoi guardare gli streamer giocare a nascondino.

Immagine di copertina: Lemorion

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