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Digital Markets Act: ora tocca ai cloud

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 19.6.2026

A quanto pare, l’UE considera AWS e Azure dei “gatekeeper” – secondo Bloomberg, la conferma ufficiale è prevista per la prossima settimana. Cosa significa?

Da ben sei mesi ormai, i grandi fornitori di servizi cloud statunitensi sono sotto osservazione da parte dell’UE. Nell’ambito del Digital Markets Act dell’UE, le autorità vogliono capire se i fornitori di servizi cloud particolarmente grandi – che per lo più provengono dagli Stati Uniti – debbano essere classificati come aziende dominanti sul mercato (gatekeeper). In particolare, si tratta dei due servizi AWS di Amazon e Azure di Microsoft. Ora Bloomberg riferisce che è stata presa una decisione. I due servizi sono stati classificati come gatekeeper. Un comunicato ufficiale dell'UE seguirà la prossima settimana.

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All’origine di questa indagine non c’era solo la posizione di mercato dei servizi, ma anche i guasti, a volte gravi, che hanno avuto un impatto notevole sull’infrastruttura IT. Come nel caso di Azure, il cui malfunzionamento ha causato problemi durante le votazioni in Parlamento e nelle operazioni di volo – per non parlare del grande Masterkey-Gate 2023. Oppure un’interruzione di AWS durata 15 ore, che ha reso inutilizzabili Docker, Signal, Epic e Atlassian.

Cosa cambierebbe se venissero classificati come “gatekeeper”?

Se le informazioni di Bloomberg fossero vere, Amazon e Microsoft dovrebbero prepararsi a nuovi obblighi: maggiore portabilità dei dati, interfacce aperte verso le offerte della concorrenza e restrizioni sul bundling dei propri prodotti. Sarebbe poi vietato anche dare un trattamento preferenziale al proprio software. In caso di violazioni, ci sarebbero multe salate, calcolate in base al fatturato globale delle aziende. A non cambiare nulla riguardo alla classificazione come «gatekeeper» è anche il fatto che Microsoft si sia impegnata a effettuare ingenti investimenti nelle infrastrutture europee.

Le aziende interessate erano riuscite fino ad allora a evitare con successo la classificazione come «gatekeeper», poiché le loro attività venivano per lo più gestite tramite contratti aziendali. Per questo era difficile determinare il numero effettivo di utenti. Questo dato è però fondamentale per la classificazione come «gatekeeper»: 45 milioni di utenti attivi in Europa rappresentano la massa critica «» . Considerando che Netflix o Signal, per esempio, sono clienti di AWS, il servizio in questione ha indirettamente raggiunto da tempo questo numero di utenti.

Immagine di copertina: Shutterstock

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