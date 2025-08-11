Novità e trend 0 0

"Diablo" diventa carta e penna: il Kickstarter partirà nel quarto trimestre del 2025

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 11.8.2025

Glass Cannon Unplugged porta il mondo di Sanctuary in un gioco di ruolo su licenza carta e penna. Con un proprio set di regole, classi familiari e un design d'atmosfera, l'originale sarà autenticamente realizzato. La campagna Kickstarter inizierà quest'anno e l'uscita del gioco è prevista per il 2026.

L'inferno si sta spostando sul tuo tavolo da gioco: il gioco di ruolo ufficiale di carta e penna per «Diablo» sta prendendo forma. Ne è responsabile l'editore polacco Glass Cannon Unplugged, che ha già fornito le prime informazioni alla BlizzCon 2023. All'epoca era stato dato il via libera a due progetti di giochi da tavolo e di ruolo nell'universo di «Diablo», ma da allora le cose sono rimaste tranquille. La campagna Kickstarter per «Diablo: The Roleplaying Game» dovrebbe iniziare nel quarto trimestre del 2025. L'uscita è prevista per il 2026.

Un insieme di regole in stile «Diablo»

Il gioco promette di portare sul tavolo l'oscuro mondo di Sanctuary, caratterizzato da demoni e corruzione, in modo autentico. Il fulcro è un libro di regole di oltre 300 pagine che non solo descrive le meccaniche e le classi, ma approfondisce anche la storia di fondo. Le illustrazioni del libro si basano sull'aspetto dei videogiochi e intendono catturare il tipico stile oscuro di «Diablo».

Le miniature del «Diablo» pen-and-paper catturano l'estetica dark della serie di giochi.

Fonte: Glass Cannon Unplugged

Il regolamento base è completato da un volume antologico con avventure completate da autori famosi come John Harper («Blades in the Dark»), Graham McNeill («Warhammer») e Francesco Nepitello («L'Unico Anello»).

Nuovo sistema, ingresso diretto

Per quanto riguarda le regole, il progetto sta andando per la sua strada. Invece di affidarsi a sistemi consolidati come «Dungeons & Dragons», il team ha sviluppato un nuovo sistema di dadi basato su dadi a sei facce. In questo modo le battaglie veloci e piene di azione sono al centro dell'attenzione.

Non inizierai come un personaggio inesperto, ma come un eroe o un'eroina esperti di battaglie e dotati di un equipaggiamento completo. Glass Cannon Unplugged mira a trasferire il tipico flusso hack-and-slash dei videogiochi al formato da tavolo. Al momento del lancio, è possibile scegliere tra sette classi della serie di giochi, tra cui barbaro, druido, negromante, ladro e maga.

Focus su atmosfera ed equipaggiamento

Gli sviluppatori attribuiscono grande importanza all'atmosfera e all'ambientazione. Oltre ai libri, sono previste miniature, mappe dettagliate e stampe di alta qualità per migliorare l'esperienza di gioco. Le avventure saranno strettamente ispirate ai videogiochi in termini di tono: cupo, brutale e moralmente ambivalente. Anche gli equipaggiamenti leggendari e gli avversari più sorprendenti dell'universo di «Diablo» troveranno posto al tavolo. Purtroppo non si conoscono ancora nomi e dettagli specifici.

Ad esempio, mi piacerebbe vedere l'arco «Windforce» e il «Schaefer's Hammer», una mazza, come armi. Per quanto riguarda i boss, Baal, Mephisto e Lilith sono in cima alla mia lista dei desideri.

Se preferisci che il gioco sia un po' più semplice e semplice, non c'è niente di meglio da fare.

Se preferisci esplorare il mondo di Sanctuary in formato digitale, puoi trovare «Diablo IV» per PS5, PS4 e Xbox Series X|S nel nostro negozio.

Videogioco Activision PS5 DIABLO 4 PS5 Videogioco CHF 39.90 Activision Diablo 4 PS4, DE 44 Videogioco CHF 51.90 Activision Diablo IV Xbox One S, Xbox Series X, EN Videogioco Activision PS5 DIABLO 4 Videogioco CHF 39.90 Activision Diablo 4 44 Videogioco CHF 51.90 Activision Diablo IV

Immagine di copertina: Cannone di vetro unplugged

Mi piace questo articolo! Questo articolo non piace ancora a nessuno.







