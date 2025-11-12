Screenshot Youtube / DIY-APE
9326

Dì addio ai cavi aggrovigliati: Il tuo prossimo PC ha bisogno di un solo cavo di alimentazione?

Kevin Hofer
12.11.2025
BTF 3.0 mira a rendere finalmente realtà la costruzione di PC wireless: una singola connessione a 50 pin per un massimo di 2145 watt.

Chi ama la gestione dei cavi? Le ore di armeggio, i polpastrelli insanguinati e il retro del case che finisce per assomigliare a un piatto di spaghetti alla carbonara. Io lo odio. È proprio per questo che penso che l'idea delle schede madri «Back-Connect», in cui tutte le connessioni si trovano sul retro, sia così interessante. Di recente queste schede sono spuntate come funghi e diversi produttori sono saliti sul carro dei vincitori. Anche il tinkerer DIY-APE è responsabile di questo

Il problema finora è che i cavi sono stati nascosti, ma non eliminati. Devi ancora tirare i singoli cavi per la CPU, la GPU e tutto il resto. Ma le cose potrebbero presto cambiare. Il nome della rivoluzione: BTF 3.0.

Dall'invidia per il Mac Pro alla rivoluzione

Come spesso accade, la storia inizia con un hobbista del PC frustrato. DIY-APE ha guardato il suo Mac Pro e ha pensato: Perché diavolo il mio PC da gioco è un unico groviglio di cavi? Così si è messo all'opera per cambiare le cose. Senza molta esperienza, ma con una visione: PC che all'interno sembrino puliti come un prodotto Apple.

BTF 2.0 è stato un inizio. Le connessioni sono state spostate sul retro, i cavi sono scomparsi dalla vista. Tutto bene, ma devi ancora collegare un centinaio di cavi singolarmente. Questo è fastidioso.

50 pin che cambiano tutto

È qui che entra in gioco il BTF 3.0 e non esagero quando dico che è geniale. Un singolo connettore a 50 pin. Tutto qui. Alimenta la CPU, la GPU e tutto il resto. L'apparecchio ha una potenza di 2145 watt.

Un solo cavo per alimentarli tutti.
Un solo cavo per alimentarli tutti.

«Completamente esagerato!», starai pensando. I contatori del fai-da-te: gli alimentatori per server ridono di queste cifre. E siamo onesti: con le prossime generazioni di GPU, potrebbe non essere così inverosimile.

La questione cruciale della scheda grafica

La cosa intelligente del BTF 3.0: non è uno standard «mangia o muori». La tua vecchia scheda grafica non supporta il BTF? Nessun problema. Un adattatore angolare la rende compatibile. Le nuove GPU con BTF 3.0 hanno il proprio connettore direttamente sulla scheda - fino a 1000 watt di potenza inclusi.

Qualsiasi scheda grafica dovrebbe essere compatibile con BTF 3.0.
Qualsiasi scheda grafica dovrebbe essere compatibile con BTF 3.0.

Asus sta già facendo qualcosa di simile con il suo connettore GC-HPWR, ma BTF 3.0 porta il concetto alla sua logica conclusione. Niente più cavi nascosti sotto le coperture. Semplicemente: scheda inserita, fatto.

Più di una semplice spina

BTF 3.0 è più di un semplice connettore. È una filosofia. Le ventole del case? Sono dotate di cavi pre-indirizzati e hub RGB integrati. Raffreddamento ad acqua AIO? Solo con tubi corti. Sono previste persino porte USB-C in punti strategici per collegarsi e scollegarsi rapidamente.

Anche USB e co. dovrebbero richiedere una sola connessione.
Anche USB e co. dovrebbero richiedere una sola connessione.

Le connessioni del pannello frontale rimangono separate - per una buona ragione. Non tutti i cabinet sono uguali e DIY-APE vuole mantenere la massima compatibilità. Sensato.

Il prototipo che dà speranza

DIY-APE non si è fermata alla teoria. Insieme a Colorful e Sego, ha costruito un PC completo. Il risultato? Dalla parte anteriore: perfetto. Non si vede nemmeno un cavo. Dal retro: ok, qualche cavo c'è ancora, ma sono disposti in modo così ordinato da far sembrare che sia stato pensato apposta.

Il prototipo sembra già abbastanza ordinato.
Il prototipo sembra già abbastanza ordinato.

La mia conclusione: per favore, cari produttori, fatevi coraggio!

Certo, al momento il BTF 3.0 è ancora molto lontano. Ma che sogni! Il DIY-APE ha dimostrato con il suo concetto che può essere anche pulito.

La questione non è se il BTF 3.0 è ancora lontano, ma se il BTF 3.0 è ancora lontano.

La domanda non è se il BTF 3.0 sta arrivando. La domanda è quale produttore sarà il primo a fare il "passo". MSI? Asus? Gigabyte? Chiunque sia, i miei soldi sono già pronti. Perché siamo onesti: dopo la prima build senza cavi, nessuno vuole tornare al groviglio di cavi.

Immagine di copertina: Screenshot Youtube / DIY-APE

Avatar
later