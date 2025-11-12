Novità e trend 93 26

Dì addio ai cavi aggrovigliati: Il tuo prossimo PC ha bisogno di un solo cavo di alimentazione?

Kevin Hofer Traduzione: tradotto automaticamente 12.11.2025

BTF 3.0 mira a rendere finalmente realtà la costruzione di PC wireless: una singola connessione a 50 pin per un massimo di 2145 watt.

Chi ama la gestione dei cavi? Le ore di armeggio, i polpastrelli insanguinati e il retro del case che finisce per assomigliare a un piatto di spaghetti alla carbonara. Io lo odio. È proprio per questo che penso che l'idea delle schede madri «Back-Connect», in cui tutte le connessioni si trovano sul retro, sia così interessante. Di recente queste schede sono spuntate come funghi e diversi produttori sono saliti sul carro dei vincitori. Anche il tinkerer DIY-APE è responsabile di questo

Il problema finora è che i cavi sono stati nascosti, ma non eliminati. Devi ancora tirare i singoli cavi per la CPU, la GPU e tutto il resto. Ma le cose potrebbero presto cambiare. Il nome della rivoluzione: BTF 3.0.

Dall'invidia per il Mac Pro alla rivoluzione

Come spesso accade, la storia inizia con un hobbista del PC frustrato. DIY-APE ha guardato il suo Mac Pro e ha pensato: Perché diavolo il mio PC da gioco è un unico groviglio di cavi? Così si è messo all'opera per cambiare le cose. Senza molta esperienza, ma con una visione: PC che all'interno sembrino puliti come un prodotto Apple.

BTF 2.0 è stato un inizio. Le connessioni sono state spostate sul retro, i cavi sono scomparsi dalla vista. Tutto bene, ma devi ancora collegare un centinaio di cavi singolarmente. Questo è fastidioso.

50 pin che cambiano tutto

È qui che entra in gioco il BTF 3.0 e non esagero quando dico che è geniale. Un singolo connettore a 50 pin. Tutto qui. Alimenta la CPU, la GPU e tutto il resto. L'apparecchio ha una potenza di 2145 watt.

Un solo cavo per alimentarli tutti.

«Completamente esagerato!», starai pensando. I contatori del fai-da-te: gli alimentatori per server ridono di queste cifre. E siamo onesti: con le prossime generazioni di GPU, potrebbe non essere così inverosimile.

La questione cruciale della scheda grafica

La cosa intelligente del BTF 3.0: non è uno standard «mangia o muori». La tua vecchia scheda grafica non supporta il BTF? Nessun problema. Un adattatore angolare la rende compatibile. Le nuove GPU con BTF 3.0 hanno il proprio connettore direttamente sulla scheda - fino a 1000 watt di potenza inclusi.

Qualsiasi scheda grafica dovrebbe essere compatibile con BTF 3.0.

Asus sta già facendo qualcosa di simile con il suo connettore GC-HPWR, ma BTF 3.0 porta il concetto alla sua logica conclusione. Niente più cavi nascosti sotto le coperture. Semplicemente: scheda inserita, fatto.

Più di una semplice spina

BTF 3.0 è più di un semplice connettore. È una filosofia. Le ventole del case? Sono dotate di cavi pre-indirizzati e hub RGB integrati. Raffreddamento ad acqua AIO? Solo con tubi corti. Sono previste persino porte USB-C in punti strategici per collegarsi e scollegarsi rapidamente.

Anche USB e co. dovrebbero richiedere una sola connessione.

Le connessioni del pannello frontale rimangono separate - per una buona ragione. Non tutti i cabinet sono uguali e DIY-APE vuole mantenere la massima compatibilità. Sensato.

Il prototipo che dà speranza

DIY-APE non si è fermata alla teoria. Insieme a Colorful e Sego, ha costruito un PC completo. Il risultato? Dalla parte anteriore: perfetto. Non si vede nemmeno un cavo. Dal retro: ok, qualche cavo c'è ancora, ma sono disposti in modo così ordinato da far sembrare che sia stato pensato apposta.

Il prototipo sembra già abbastanza ordinato.

La mia conclusione: per favore, cari produttori, fatevi coraggio!

Certo, al momento il BTF 3.0 è ancora molto lontano. Ma che sogni! Il DIY-APE ha dimostrato con il suo concetto che può essere anche pulito.

La domanda non è se il BTF 3.0 sta arrivando. La domanda è quale produttore sarà il primo a fare il "passo". MSI? Asus? Gigabyte? Chiunque sia, i miei soldi sono già pronti. Perché siamo onesti: dopo la prima build senza cavi, nessuno vuole tornare al groviglio di cavi.

Immagine di copertina: Screenshot Youtube / DIY-APE

