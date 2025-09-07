Novità e trend 10 5

Devolo alza il tiro: Router Wi-Fi 7 con 9300 Mbit/s

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 8.9.2025

Devolo lancia due nuovi router senza modem all'IFA 2025. Sono dotati di Wi-Fi 7, tri-band, mesh e fino a 9300 Mbit/s per la rete domestica.

Davolo presenta all'IFA di Berlino due nuovi dispositivi per la rete domestica. Si tratta di due dispositivi WiFi 7 BE6500 e WiFi 7 BE9300 Tri-Band. Si potrebbe pensare che siano stati progettati appositamente per la Svizzera. Molti utenti in questo paese sono soddisfatti del modem fornito dal loro provider (motto: l'importante è che tutto funzioni), ma non riescono a gestire la loro rete come vorrebbero. Devolo non integra il modem e si concentra sulla gestione della rete.

I router hanno un design semplice.

Fonte: Florian Bodoky

Wi-Fi 7 e tri-band a bordo

I nuovi dispositivi funzionano con lo standard Wi-Fi 7 (802.11be). Questo utilizza le tre gamme di frequenza note di 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Devolo si affida al funzionamento multi-link in modo che il tuo laptop, ad esempio, possa utilizzare diverse bande di frequenza contemporaneamente - se le supporta tutte. I 6 gigahertz non sono ancora particolarmente diffusi.

Il piccolo «» BE6500 raggiunge i 6500 Mbit/s in questa configurazione. Il suo fratello maggiore, il BE9300 Tri-Band, può trasmettere e ricevere su tutte e tre le bande di frequenza contemporaneamente (senza commutazione). Raggiunge quindi fino a 9300 Mbit/s.

Uno Gbit LAN, 2,5 Gbit WAN

Entrambi i modelli dispongono di quattro porte LAN. Tre porte funzionano a 1 gigabit al secondo, mentre una porta supporta 2,5 gigabit al secondo. Puoi anche configurare questa connessione come porta WAN. In questo modo potrai decidere se utilizzare la porta da 2,5 gigabit come accesso veloce alla rete domestica o come connessione al modem a fibra ottica. Sono incluse anche le consuete funzioni come OFDMA, MU-MIMO e band steering. Queste funzioni garantiscono che molti dispositivi possano comunicare con il router contemporaneamente senza interferire l'uno con l'altro.

Tre volte un Gbit/s, una volta 2,5 Gbit/s sul retro.

Fonte: Florian Bodoky

Router, mesh o access point di lusso

I due nuovi dispositivi possono assumere compiti diversi. Puoi usarli come router, nel qual caso assumono il controllo centrale della rete domestica. Gestiscono i dispositivi finali collegati, assegnano gli indirizzi IP, proteggono il traffico dati e così via. Come punto di accesso, i dispositivi funzionano nelle reti in cui è già presente un altro router. Disattivano le proprie funzioni di routing e stabiliscono i segnali Wi-Fi per i tuoi dispositivi - nella rete esistente. Se hai diversi dispositivi, puoi anche usarli per creare una rete mesh. In questo modo, i tuoi dispositivi (smartphone, laptop, tablet, ecc.) si collegano automaticamente al punto di accesso che offre la ricezione più forte. Devolo offre i modelli BE6500 e BE9300 sia singolarmente che come set di due o tre dispositivi. Sono inoltre compatibili con altri dispositivi Devolo, come gli adattatori o i ripetitori powerline.

I due router BE6500 e BE9300 saranno disponibili dall'inizio del 2026. L'azienda non ha ancora annunciato i prezzi.

