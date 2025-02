Novità e trend 6 2

Delusione per gli appassionati di calcio: "Football Manager 25" annullato

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 7.2.2025

È sorprendente o no? Ogni anno veniva rilasciato un nuovo capitolo della serie "Football Manager". Ora i lavori su "FM 25" sono stati interrotti. Cosa significa questo per il futuro della serie?

Sega e Sports Interactive (SI) hanno recentemente annunciato che lo sviluppo di Football Manager 25 è stato cancellato. Questa decisione è stata presa per concentrarsi completamente sulla prossima versione della serie, "Football Manager 26". Football Manager 25 era originariamente previsto per la fine del campionato.

Football Manager 25 era originariamente previsto per il novembre 2024, ma è stato posticipato al marzo 2025 a causa di una serie di problemi tecnici. La data di novembre era già in ritardo di qualche settimana rispetto alla data di uscita tradizionale. Gli sviluppatori si erano posti l'obiettivo di realizzare il più grande salto tecnico e grafico nella storia della serie. Questo includeva il passaggio al motore Unity. Una sfida che si è rivelata troppo grande.

I motivi della cancellazione

La cancellazione non è del tutto sorprendente in questo momento. Lo scorso novembre erano stati annunciati i primi video di gameplay per questo gennaio. Tuttavia, non ci sono stati né video né Ultime notizie. Invece, ci sono stati numerosi e preoccupati video su YouTube da parte dei fan e dei creatori di contenuti della serie.

Secondo Sports Sports, la cancellazione non è del tutto sorprendente.

Secondo Sports Interactive, l'esperienza di gioco in generale e l'interfaccia utente in particolare non sono ancora al livello che dovrebbero avere. Questo è stato dimostrato anche nei playtest effettuati finora. Allo stesso tempo, sottolineano che la nuova direzione del gioco è ancora il passo giusto. Pertanto, dopo ampie discussioni interne e consultazioni con Sega, è stata presa la decisione di interrompere il progetto e di concentrarsi direttamente sulla prossima versione: "Football Manager 26".

Cosa succederà dopo?

Questa versione dovrebbe essere rilasciata a ottobre o novembre di quest'anno. Oltre al nuovo motore Unity, includerà anche l'integrazione del calcio femminile e altre caratteristiche nuove e riviste. Per inciso, non ci sarà un aggiornamento per "FM 24" con i dati della stagione 2024/25.

Nelle FAQ contenute nel annuncio ufficiale, Sports Interactive risponde anche ad alcune altre domande. In particolare, viene affrontato l'argomento dei rimborsi. Se hai già preordinato il gioco presso un rivenditore riconosciuto da Sega, riceverai i tuoi soldi indietro dal rivenditore a tempo debito, secondo SI. Se hai altre domande, devi contattare questo punto vendita.

Cosa ne pensi della cancellazione di Football Manager 25? Hai giocato ai videogiochi precedenti? Fammelo sapere nei commenti.

Immagine di copertina: Sport interattivo

Mi piace questo articolo! A 6 persone piace questo articolo