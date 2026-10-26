Novità e trend 23 7

Dati personali per scopi pubblicitari: Google allenta le restrizioni

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 26.10.2026

Google modifica le sue norme sulla privacy. I contenuti di Gmail, Drive e Google Foto potranno in futuro contribuire anche alla personalizzazione della pubblicità, se condivisi con altri servizi Google.

A metà ottobre, Google ha aggiornato la sua informativa sulla privacy. In essa, il colosso dei motori di ricerca spiega a quali condizioni potrà utilizzare in futuro i tuoi dati personali provenienti da Gmail, Google Drive e Google Foto. La novità è un'esplicita eccezione per la pubblicità personalizzata. Google può utilizzare determinate informazioni provenienti da questi servizi a tale scopo se le condividi con altri servizi Google che supportano la pubblicità personalizzata. Tuttavia, non senza limitazioni.

Principio di protezione dei dati attenuato

Sebbene Google mantenga il principio secondo cui i contenuti di Gmail, Drive e Foto non vengono utilizzati per la pubblicità personalizzata per impostazione predefinita, l'azienda si concede un'eccezione. Ovvero, quando condividi dati da questi servizi con altri servizi Google.

In concreto: se, ad esempio, prenoti un volo per Maiorca e ricevi la conferma via e-mail, Google non utilizza queste informazioni. Ma se utilizzi Gemini con la Personal Intelligence attivata, i contenuti possono essere utilizzati per la pubblicità mirata. Ad esempio, se chiedi a Gemini cosa dovresti mettere in valigia per la tua vacanza estiva, Gemini leggerà la tua conferma di prenotazione.

I contenuti (il fatto che tu vada in vacanza in un determinato hotel a Maiorca ad agosto) possono ora servire come mezzo pubblicitario. Potresti visualizzare su YouTube o nei risultati di ricerca di Google pubblicità di creme solari o compagnie aeree. Lo stesso vale se colleghi Gemini a Google Foto e poni domande su una determinata immagine.

Ecco come appaiono i nuovi termini e condizioni.

Fonte: Android Authority

Secondo Google, gli inserzionisti non ricevono informazioni che identificano personalmente l'utente, come il nome o l'indirizzo e-mail, a meno che non venga dato il consenso. Inoltre, Google esclude dalla personalizzazione della pubblicità categorie sensibili come religione, orientamento sessuale, origine etnica o salute.

Cosa significa questo per la Svizzera e l'UE?

In Svizzera e nell'UE, la Personal Intelligence non è attualmente ancora disponibile. Tuttavia, la nuova informativa sulla privacy si applica anche qui. Non appena Google abiliterà le relative funzioni, ne sarai interessato.

Puoi verificarlo qui. Se hai già utilizzato Gemini in questo modo, è possibile che i tuoi dati vengano utilizzati per scopi pubblicitari. Puoi però semplicemente aprire il menu «Dati e privacy» nel tuo account Google e accedere alle impostazioni di personalizzazione sotto «Personalizzazione e attività». In «Personal Intelligence» puoi vedere se e quali app sono già collegate e puoi scollegarle. Tuttavia, se Google ha già salvato determinate informazioni, questa azione non sarà utile: varrà solo per il futuro.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 23 persone piace questo articolo







