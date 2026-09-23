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"Darkwing Duck" ritorna: Mark Hamill darà la voce all'eroe mascherato

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 23.9.2026

Disney+ setzt den 90er-Klassiker mit einer neuen Animationsserie fort. Bekannte Verbündete und Gegner kehren zurück, während mehrere Hauptrollen neu besetzt werden.

Drake Mallard, alias Darkwing Duck, ha un problema: da 35 anni è bloccato in un mondo alternativo in cui nessuno ha mai sentito parlare delle sue gesta eroiche. Sarà proprio l'adolescente ribelle Duckie, a conoscenza del suo passato, a spingerlo a indossare di nuovo maschera e mantello.

Insieme, incontreranno vecchi nemici come Negaduck e Megavolt. Anche Jet McQuack, Morgana e Kiki faranno il loro ritorno. Secondo Disney, alla fine, per questo insolito gruppo sarà in gioco persino il destino dell'intero universo.

Con Megavolt torna uno dei vecchi avversari di Darkwing Duck.

Fonte: Disney

Vecchie conoscenze, nuove voci

Per la versione inglese, Disney ha scelto nuovi interpreti per diversi ruoli chiave. Mark Hamill presterà la voce a Drake Mallard, succedendo a Jim Cummings, che aveva doppiato Darkwing Duck nella serie originale.

Hamill vanta una vasta esperienza con ruoli d'animazione. È particolarmente noto come voce di Joker in «Batman: The Animated Series» e in numerose altre produzioni DC.

Anche Jet McQuack avrà un nuovo doppiatore. Seth Rogen assumerà il ruolo e produrrà contemporaneamente la serie con la sua casa di produzione, Point Grey Pictures. Lizzy Caplan darà la voce a Kiki, mentre Lilimar interpreterà il nuovo personaggio di Duckie.

Il resto del cast include Dan Stevens nel ruolo di Glade McTowers, Tiffany Shepis in quello di Rosa e Kathryn Newton in quello di Firecracker. Teo Briones, Tyler Dean Flores, Katie Rich e Nat Faxon doppieranno altri nuovi personaggi. Disney non ha ancora rivelato quale ruolo giocheranno nella storia.

Dietro la serie ci sono Sean Tretta e Borja Peña Gorostegui come produttori esecutivi. Tad Stones, il creatore dell'originale, ha partecipato allo sviluppo in qualità di consulente.

Un classico degli anni '90

La serie originale debuttò nel 1991 e arrivò a contare 91 episodi. Per me, «Darkwing Duck» rimane ancora oggi una delle serie per bambini più iconiche degli anni '90. Naturalmente adoravo il leggermente megalomane Darkwing. Il mio preferito, però, era Quackerjack con il suo pupazzo parlante, Mr. Banana Brain. Spero vivamente che anche lui faccia ritorno. Magari ci sarà persino una reunion con l'intero gruppo dei «Cinque Terribili».

Quackerjack e Mr. Banana Brain sono per me tra i punti salienti della serie originale.

Fonte: Disney

Nel mio sguardo retrospettivo sulle mie serie preferite di quel periodo, troverai tra le altre anche «DuckTales», «Cip & Ciop agenti speciali» e «I Gummi».

Retroscena «Darkwing Duck», «I Gummi»: le mie serie per bambini preferite degli anni Novanta (parte 1) Kim Muntinga 28 like 28 21 commenti 21

Recentemente, Darkwing Duck è apparso nel reboot di «DuckTales», andato in onda dal 2017 al 2021. La serie in arrivo, invece, proseguirà la storia dell'originale.

Non è ancora noto quando la nuova serie debutterà su Disney+ e quanti episodi abbia pianificato Disney.

Immagine di copertina: Disney

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