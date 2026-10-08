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Dal prompt al gioco personalizzato: Google presenta una piattaforma di intelligenza artificiale per lo sviluppo di videogiochi

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 8.10.2026

Con il nuovo servizio Google Playground, dovresti essere in grado di trasformare le tue idee di gioco in un browser game finito in un batter d'occhio. La programmazione e la creazione degli asset sono gestite dall'IA.

Abilità tecniche e competenze specialistiche sono reliquie del passato, se si vuole credere al recente annuncio di Google. Con Playground, il colosso tecnologico presenta una piattaforma in cui i profani possono generare giochi per browser tramite prompt di intelligenza artificiale. Conoscenze pregresse? Non necessarie. Un'idea di gioco e la capacità di formularla come testo sono sufficienti. E se manca la creatività, Gemini sarà sicuramente d'aiuto.

Sulla piattaforma descrivi la tua idea di gioco e la sviluppi ulteriormente insieme all'IA sulla base dei risultati. Secondo Google, in questo processo puoi perfezionare le regole, la fisica di gioco, il design dei personaggi e delle mappe, oppure stravolgere tutto completamente. E tutto questo gratuitamente. Grazie all'abbonamento a pagamento Google One, potrai utilizzare il servizio più frequentemente, ma i dettagli non sono ancora noti.

A The Verge, una portavoce di Google ha riferito che Playground utilizza diversi modelli di IA di Google, tra cui Gemini, Nano Banana e Lyria. Al momento, Playground è disponibile solo per i maggiorenni in "regioni selezionate", tra le quali non figurano né la Germania né la Svizzera. Attualmente il progetto si trova in una fase sperimentale.

Piattaforma social per giochi fatti in casa

Il programma ti permette anche di testare direttamente la tua creazione e, se sei soddisfatto, puoi condividerla con la tua cerchia di amici o con l'intera community di Playground. La piattaforma non è pensata solo come ambiente di sviluppo, ma esplicitamente come hub per la community: puoi provare i giochi pubblicati e sfidare altri utenti. Come nei social network, è possibile seguire gli altri e mettere "mi piace" ai giochi.

I nuovi giochi con molte visualizzazioni e "mi piace" vengono posizionati in modo più prominente sulla piattaforma. Allo stesso tempo, le linee guida della community dovrebbero garantire che non vengano pubblicati contenuti problematici.

L'IA si diffonde nello sviluppo dei giochi

Chi vuole approfondire lo sviluppo dei giochi può utilizzare il servizio Unity Spark, presentato insieme a Playground. È nato in collaborazione con Unity e, secondo Google, è un'"esperienza di sviluppo di giochi tramite IA" più orientata verso ambienti di sviluppo professionali. Permette, ad esempio, di lavorare insieme a un gioco e può persino realizzare gameplay 3D, sebbene anch'esso solo per il browser. Unity Spark non è ancora disponibile. Secondo Google, ci sarà una beta chiusa entro la fine dell'anno.

È interessante notare che l'uso dell'IA nei giochi classici è un tema controverso. I giocatori reagiscono spesso con forti critiche quando nei giochi appaiono contenuti palesemente generati dall'IA. Allo stesso tempo, stanno nascendo sempre più spazi in cui l'IA non viene solo utilizzata, ma rappresenta l'elemento centrale dello sviluppo.

Ad esempio, il gruppo Facebook Meta ha annunciato di recente un servizio con cui gli utenti possono creare giochi tramite IA e condividerli sulle piattaforme Meta. Anche Roblox sta testando attualmente uno strumento simile, mentre i video di mod di gioco generate dall'IA stanno causando scalpore nella scena del modding.

Immagine di copertina: Google

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